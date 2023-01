Kunstenaar Bendt Eyckermans: nog onbekend in België, een grote naam in het buitenland

In België heeft hij nog niet de grootste bekendheid, maar in het buitenland zoemt zijn naam rond en is er een lange wachtlijst van mensen die zijn schilderijen willen kopen. Wat maakt het werk van Bendt Eyckermans, telg van een kunstfamilie, zo bijzonder?

Bendt Eyckermans (29) komt uit een lange lijn beeldend kunstenaars. Zijn voorouders, tot vijf generaties terug, waren allemaal beeldenmakers. De voorouders als beeldhouwer, hijzelf als schilder met een sculpturale toets. In het oude familieatelier, omringd door hun soms eeuwenoude beelden, zet hij de familiegeschiedenis verder met doeken die gonzen van de geschiedenis, maar tegelijkertijd stevig in het heden staan.

Galerist en kunsthandelaar Sofie Van de Velde: “Ik heb Bendt zijn werk voor het eerst gezien toen hij nog op de academie zat. Het viel meteen op dat hij boven alle andere kunststudenten uitstak. Zijn voorouders waren beeldhouwers en je merkt wel dat hij dat al dan niet onbewust heeft gecapteerd in zijn referentiekader. Hij kan duidelijk bouwen op zaken die hij uit het verleden heeft opgepikt. Dat vond ik meteen subliem eigenlijk.”

Ook voor verzamelaar Raf Simons speelt zijn achtergrond een rol. “Wat mij fascineert, is dat er zoveel beeldhouwkunstige aspecten aanwezig zijn in zijn schilderijen. Hij schildert veel sculpturen, maar ook wanneer hij mensen schildert, kruipt er iets sculpturaals in. Dat heb ik eigenlijk nog nooit bij iemand anders gezien. Er zit veel geschiedenis in zijn werk, maar tegelijkertijd zijn de figuren die hij schildert heel modern, ze hebben bijvoorbeeld sneakers aan. Dat contrast maakt hem uniek.”

Bendt Eyckermans Beeld Thomas Sweertvaegher

Eyckermans zelf draagt veel zorg voor zijn bijzondere erfenis, maar hij erkent ook andere invloeden. “Ik heb een culturele erfenis gekregen van mijn familie, waar ik op verder bouw en waar ik ontzettend veel inspiratie uithaal. Maar mijn werk beperkt zich niet alleen tot de familiegeschiedenis. België is zo’n rijk land qua cultuur, wij hebben zo’n lange geschiedenis in schilderkunst, dat ik dat ook beschouw als een soort van ruimere familie.”

Belgitude

Eyckermans is vandaag nog niet de grootste naam in België, maar daar is een reden voor.

Van de Velde: “Wij hebben van in het begin besloten om Bendt vooral in het buitenland te tonen. Meteen toen ik met hem ging samenwerken is hij ook bij de Londense galerie Carlos Ishikawa gegaan. Vorig jaar is daar de New Yorkse Andrew Kreps Gallery bij gekomen. We proberen zijn werk te plaatsen in collecties die een meerwaarde bieden voor Bendt als kunstenaar. Zo is het belangrijk dat zijn werk zowel nationaal als internationaal verspreid is, in museale collecties maar ook in de belangrijkere privécollecties.”

De moeder. Beeld Bendt Eyckermans/Sofie Van De Velde gallery

In het buitenland herkennen ze dan weer een typisch Belgische toets in zijn werk. “In het buitenland word ik vaak beschreven als een Vlaamse surrealist”, zegt Eyckermans. “Ik vind het wel grappig dat ze dat altijd accentueren. Ik ben niet gewoon een schilder, maar een Vlaamse schilder. Dat blijft toch een keurmerk of zo. Met het woord surrealisme heb ik het iets moeilijker. Luc Tuymans had het er ooit over in een interview dat Belgische schilders als James Ensor en René Magritte vaak omschreven werden als surrealisten, maar hij ziet hen gewoon als eigenzinnige schilders die bezig waren met het verwerken van hun eigen realiteit. Dat wil ik zelf ook doen met deze tentoonstelling: ik wil mensen het gevoel geven dat ze een wandeling maken door het bewustzijn van iemand die zijn eigen omgeving en realiteit heeft weergegeven.”

Het portaal. Beeld Bendt Eyckermans/Sofie Van De Velde gallery

Ook Simons, zelf een bekende Belg in het buitenland, herkent een zekere belgitude in Eyckermans’ werk. “Er zitten veel referenties in zijn werk naar Belgen en daar hou ik wel van. In een van zijn werken, dat ik helaas niet heb kunnen kopen omdat het al weg was, heeft hij een portret van een vrouw geschilderd met op de achtergrond het lievelingsschilderij van Constant Permeke. Toen ik dat zag, dacht ik: straf dat zo’n jonge gast daarmee bezig is.”

Wachtlijst

De minder grote bekendheid in België staat in schril contrast met de populariteit van zijn werk in het buitenland. “De voorbije jaren hebben wij een heel sterke collector’s base kunnen opbouwen rond Bendt zijn werk” geeft Sofie Van de Velde aan. “De wachtlijst is zeer, zeer lang. Dan heb ik het niet over honderden, maar over meer dan duizend mensen die hebben aangegeven een werk te willen. Nu, Bendt zijn techniek maakt dat hij geen honderden werken per jaar kan maken. Hij heeft tijd nodig en we vinden het ook heel belangrijk dat hij die tijd neemt.”

Het slot. Beeld Bendt Eyckermans/Sofie Van De Velde gallery

Ook Simons blijft de kunstenaar, alsook de kunstscene in het algemeen, gretig volgen. “Ik verzamel al zo’n twintig jaar kunst. Omdat ik zelf creatief bezig ben, neemt kunst mij even weg van mijn eigen creaties. En Bendt verzamel ik nog maar sinds een paar maanden, maar ik ga hem blijven volgen.”

Eyckermans zelf houdt de druk bewust van zich af. “Ik denk daar niet zo veel over na. Mocht ik die rij wachtende mensen letterlijk zien staan, dan zou ik wellicht imploderen. Ik ben gewoon bezig met creëren en de schilderkunst verkennen. Ik gun iedereen een werk bij wijze van spreken, maar ik kan mij daar niet op focussen. Maar ik ben ontzettend dankbaar voor de interesse.”

Beeldmaker, van 14 januari tot 19 februari bij Gallery Sofie Van de Velde, Antwerpen.