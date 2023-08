Kunstenaar Anne-Mie Van Kerckhoven neemt Charlien Adriaenssens onder haar vleugels: ‘Het wordt tijd dat je je op je eigen werk focust’

De een kon niet vlug genoeg volwassen worden, de ander kreeg steevast te horen dat ze te jong en kinderachtig was. Het gegeven koprolt door het gesprek met kunstenaars Anne-Mie Van Kerckhoven (71) en Charlien Adriaenssens (35), van wie de eerste de tweede tot talent van morgen doopte.

Wat eerst vast te leggen als we op een zonnige namiddag in hartje Borgerhout belanden en Egyptische thee krijgen aangeboden van kunstenaar Anne-Mie Van Kerckhoven. De vastberadenheid die door de woorden geweven zit van Charlien Adriaenssens of de nieuwsgierigheid in de blikken van Van Kerckhoven. Óf de crispy korst van de lasagne die staat te pruttelen in de oven. Maar die krijgt pas na afloop van dit gesprek een glansrol.

Het huis van de oudste kunstenaar straalt jovialiteit en gezelligheid uit. Grote, warme vlakken kleur op de muren en een amalgaam aan artefacten op de planken en kasten ervoor. De verwachte drukte in het hoofd maakt plaats voor rust. Alles kent een plek, lijkt het huis te fluisteren.

De twee kunstenaars kennen elkaar goed en dat merk je in hun omgang met elkaar. Hoewel Van Kerckhoven sowieso al bekendstaat om haar onomwonden mening legt ze Adriaenssens toch nog net iets meer het vuur aan de schenen. En telkens wanneer ze dat doet lacht de jonge kunstenaar minzaam. “Daarom vind ik Anne-Mie zo geweldig”, knikt ze. “Zij geeft haar eerlijke mening. Daar kan ik tenminste op verder bouwen”.

Anne-Mie, toen we je aan de telefoon spraken, leek het alsof je Charlien al meteen in het hoofd had. Klopt dat?

Van Kerckhoven: “Ik heb er toch wel even over nagedacht, want ik had Charlien ook gevraagd voor een project in de Warande afgelopen najaar. Maar na een gelijksoortig gesprek met een andere jonge maker onlangs besefte ik dat ik alleen een goede dialoog kan voeren met een kunstenaar die multimediaal werkt zoals ik. Mijn man (kunstenaar Danny Devos) werkt ook multimediaal. Alleen dat type kunstenaars kan me echt boeien. Het zijn de enige kunstenaars die echt in tune zijn met de hedendaagse tijd.”

Zoals jullie hier nu zitten, had jij dat vroeger ook als 35-jarige kunstenaar? Iemand die jou onder de vleugels nam?

Van Kerckhoven: “Niet echt, het kunstenaarsmilieu was destijds erg geïsoleerd, iedereen leefde in zijn eigen wereldje. De generaties mengden alleszins niet zoals je dat vandaag soms ziet. Ik kende wel veel kunstenaars, maar in Antwerpen werd een vrouwelijke kunstenaar niet au sérieux genomen. Je werd uitgelachen, of ontmoedigd. Ik had op een gegeven moment wel een relatie met een performer-fotograaf die me veel heeft geleerd. Die was ook maar een jaar ouder, maar dat voelde niet zo. Ik was enorm kinderachtig destijds.”

Adriaenssens (lachend): “Hoezo?”

Van Kerckhoven: “Ik ben heel afgeschermd opgevoed. Vanaf mijn 15de ging ik op internaat naar het Heilig-Graf in Turnhout en werd ik enkel omringd door andere meisjes. Een eigen keuze, omdat ik veel problemen had met de manier hoe mannen en vrouwen met elkaar omgingen destijds in Antwerpen. Met de vrouwen werd dikwijls schuin gelachen, mannen werden dan weer neergezet als grote baby’s. Zeer onaangenaam. En daarbovenop was ik erg naïef en deed ik er lang over om volwassen te worden. In 1988 had Jan Hoet me gevraagd om te gaan samenwerken. Van hem kreeg ik meermaals te horen dat hij me te jong vond. Ik was toen bijna 38, ouder dan Charlien nu.”

Hoe zou jij reageren Charlien, mocht iemand je vandaag nog te jong vinden om mee samen te werken?

Adriaenssens: “Geen idee of ik dat ooit zal meemaken, eerlijk gezegd. Ik heb meer de omgekeerde ervaring, dat mensen me vroeger steeds opnieuw terugfloten omdat ik te volwassen wilde zijn. Ik ging als 15-jarige met mijn ouders mee naar voorstellingen van pakweg Toots Tielemans. Terwijl mijn leeftijdsgenoten naar fuiven trokken, luisterde ik naar jazz. Ik heb lang moeten wachten op het moment dat ik eindelijk echt volwassen mocht zijn.”

Van Kerckhoven: “Serieus? Ik vond het als kind juist heel vervelend dat ik als de oudste van vijf steeds het goede voorbeeld moest geven. Mijn oudste zus is gestorven toen mijn moeder zwanger van me was. En wellicht is dat de oorzaak van mijn rebellie. Ik was niet gemaakt om de oudste te zijn. Van jongs af aan was het erg duidelijk dat ik een kunstenaar zou worden. Al van toen ik 5 was wou ik mijn haar ook heel kort. Mijn grootvader zei toen al dat ik er precies uitzag als een artiste peintre. Eigenlijk dacht iedereen dat het verkeerd met me ging aflopen.” (lacht)

Charlien, jij hebt een master in de rechten. Jij ging van de KU Leuven via een toneelopleiding in Maastricht naar de prestigieuze Rietveld Academie in Amsterdam. Wanneer kon je van jezelf zeggen dat je een kunstenaar was?

Adriaenssens: “De twijfel sloeg soms wel toe. Ik kom uit een familie van apothekers, artsen en leraren en had een heel conservatief beeld van mezelf. Ik dacht lang dat ik een advocaat zou worden die geld genoeg zou verdienen om naar het theater te gaan en om kunstwerken te kopen.”

Van Kerckhoven: “Dat is gewoon een persona die je jezelf toeschreef.”

Adriaenssens: “Ja inderdaad. Ik heb mijn impostersyndroom het eerste jaar aan de academie echt de grond in moeten drukken. Ik dacht dat ik daar was toegelaten omdat ik een rechtendiploma had. Maar op een bepaald moment zei een docent iets wat me wel vooruithielp: ‘Je kan schrijven, Charlien, dus vanaf nu heb je een verantwoordelijkheid om dat talent te voeden.’”

Van Kerckhoven: “Waaw, dat is sterk.”

Adriaenssens: “Vandaag vind ik het onzinnig om me er vragen bij te stellen, ik ben gewoon een creërend wezen. En in bepaalde periodes ben ik ook gewoon een spons die alles opzuigt. Soms duurt die periode te lang en dan berispt Anne-Mie me dat er ook iets moet uitkomen.”

Van Kerckhoven: “Soms geef ik goede raad.”

Je geeft wel vaker advies, niet? Je staat alleszins bekend om je contact met jonge kunstenaars.

Van Kerckhoven: “Is dat zo? Nochtans valt dat allemaal wel mee. Ik werk vaak samen met stagiaires, dat wel.”

Adriaenssens: “Ik vind het heerlijk als Anne-Mie me raad geeft. Ze is ontzettend eerlijk. Dat ze vaak als kinderlijk werd weggezet, dat aspect vind ik juist zo krachtig aan haar. Die ontzettende openheid die ze me zonder weerga toont.”

Van Kerckhoven: “Ik kan niet anders dan zeggen wat ik denk.”

Adriaenssens: “Ik waardeer dat echt enorm.”

Van Kerckhoven: “Er zijn nochtans veel meer mensen die er absoluut niet mee om kunnen. Toen ik lesgaf aan het KASK in Gent vonden ze dat ik erg hard was in mijn kritiek. Te hard. Maar kritiek was dat niet in mijn ogen, eerder commentaar op hun werk. Nu word ik juist gevraagd om mee in een jury te zitten, als boevrouw.” (lacht)

En mag dat nog wel vandaag? Is er nog niet tegen je gezegd dat je niet safe genoeg bent?

Van Kerckhoven: “Dat hebben ze wel al eens gezegd, ja. Studenten kunnen na een jury echt heel vijandig uit de hoek komen. In de jaren 90 hadden ze mij ook gevraagd om les te geven aan de Rietveld Academie waar Charlien studeerde. Na een maand ben ik daar weggegaan. Ik kon niet tegen de assertiviteit van die jonge, mondige Nederlandse kunstenaars. Dat is een heel ander soort studenten daar. Veel assertiever toen dan in België.”

Adriaenssens: “En erg zweverig! Mijn eerste rondleiding herinner ik me er nog goed. Er was een metaalwerkplaats en een houtatelier, volgepakt met studenten. Maar toen ik vroeg wat ze aan het doen waren, kon niemand er een concreet antwoord op geven. Die vaagheid had een waanzinnige aantrekkingskracht op mij. Het studentenleven in Leuven was één grote H&M. Iedereen zag er hetzelfde uit en ontmoette elkaar op dezelfde plekken. Er werd me altijd voorgehouden dat als ik naar de universiteit zou gaan, mijn wereld zou opengaan. Maar viel me dat tegen. Nu, het was ook geen sinecure aan de academie. Studenten daar konden inderdaad erg vilein zijn.”

Van Kerckhoven (misnoegd): “Onder de gordel ging het, ja. Je werd als docent soms compleet belachelijk gemaakt. Op een bepaald moment werd ik zo hard aangepakt dat ik midden in de les ben opgestapt. Kwamen die studenten achteraf doodleuk vertellen dat het helemaal niet zo bedoeld was. Maar als dat niet zo bedoeld was, hoe was het dan wel bedoeld? Als Belg toen kon ik dat niet plaatsen. En om eerlijk te zijn, die arrogante toon heeft hen ook weinig opgeleverd. Ik ken niemand van die generatie die vandaag naam gemaakt heeft.”

Je woont twaalf jaar in Nederland, kan jij ondertussen om met die directheid, Charlien?

Adriaenssens: “Ik ben zelf directer geworden omdat ik gaandeweg leerde begrijpen dat sommige typisch Belgische uitspraken sterk in mijn nadeel speelden.”

Wat bedoel je precies?

Adriaenssens: “Belgen communiceren heel afwachtend. Ik gebruik vaak woorden als ‘misschien’, ‘ik denk’, ‘eigenlijk’. Ik werk halftijds als programmator bij stichting WORM. Collega-kunstenaars namen mijn voorstellen vroeger niet serieus. Ik pitchte een idee en daar kwam niets uit. Je kan dan denken dat het aan het idee ligt. Maar drie weken later stelde iemand anders exact hetzelfde voor en dat gebeurde dan meteen. Ik heb toen mijn eigen woorden geanalyseerd en daaruit bleek dat ik steeds begon met ‘misschien kunnen we’. Nederlanders halen daar hun schouders voor op. ‘Misschien ja’, antwoordden ze dan. Ik hou mezelf vandaag dus hard voor dat ik het woord ‘misschien’ niet meer gebruik in een gesprek.”

Van Kerckhoven: “Maar het wordt ook tijd dat je daar stopt, Charlien. En je op je eigen werk focust. Als kunstenaar en moeder ook nog een ambtenaarsjob doen, dat is niet gezond. Je steekt te veel energie in het werk van anderen. Je bent 35, je moet keuzes beginnen te maken.”

Anne-Mie Van Kerckhoven en Charlien Adriaenssens Beeld Thomas Sweertvaegher

Zei jij niet ooit in een interview dat een kunstenaar beter eerst een voet in de maatschappij kan zetten? En niet te rap op het eigen werk focust?

Van Kerckhoven: “Ja klopt, ik deed het zelf ook. Eerst in een plexi- en neonreclamefabriek. Later in het onderwijs. In het begin is daar ook niets aan, die combinatie met je eigen kunstenaarschap, maar na een tijd word je ouder, moe en slordiger. Je begint uit je eigen creatieve voorraad te putten om anderen te helpen. In één dag kan je maar een aantal creatieve oplossingen bedenken. Als je die energie stelselmatig blijft weggeven, dan wordt het een gewoonte. Het is gemakkelijker om een ander zijn creatieve problemen op te lossen dan die van jezelf. Je moet dus een keuze maken. Ofwel wil je het een ofwel het ander.”

Adriaenssens: “Ik wil zeker mijn eigen baas zijn in de toekomst.”

Van Kerckhoven: “Wel?”

Adriaenssens: “Het is ook een financiële overweging. Sommige kunstenaars zeggen dat ik in een luxepositie zit, omdat ik in een creatief bedrijf aan de slag ben als maker. Ze drukken me terecht op het hart dat uit onbetaalde rekeningen de inspiratie ook niet echt te halen valt.”

Kreeg jij ooit te maken met financiële zorgen, Anne-Mie?

Van Kerckhoven: “Wij leefden, volgens de norm, inderdaad in armoede. Maar ik voelde dat niet als dusdanig aan. Het leven was veel minder duur natuurlijk, er was meer ruimte om te experimenteren. En ik had geen gezin om te onderhouden. Ik had in mijn beginjaren ook geluk met enkele goedbetaalde opdrachten. Eigenlijk heb ik nooit echt stress gehad over geld. Vrijheid is een onderschat goed.”

Adriaenssens: “Ik ben oprecht blij dat ik jouw voorbeeld ook heb.”

Jullie band gaat dieper dan mentor-leerling, niet?

Adriaenssens: “Danny en Anne-Mie zijn de wijzen van onze dochter (niet-religieus equivalent van het meter- en peterschap, SVH). Mijn man en ik wilden onze kinderen connecteren met mensen die hun inspiratie geven uit hoeken die wij niet kennen. Wij dachten allebei onmiddellijk aan Danny en Anne-Mie omdat zij zo’n eerlijke en open houding hebben, én actief blijven als kunstenaar. Vaak doven mensen een beetje uit met ouder worden of leggen zich neer bij wat ze kennen.”

Zie jij dat ook zo Anne-Mie?

Van Kerckhoven: “Het is toch niet meer dan normaal dat je bezig blijft? Ik spiegelde me zelf ook aan zulke mensen. Ik heb in tegenstelling tot Charlien geen kinderen dus echt compromissen heb ik nooit hoeven sluiten. Mijn praktijk is daarom ook mijn identiteit. Als je met je faculteit van de verbeelding wilt connectie houden moet je steeds creatief bezig blijven. Anders krijg je daar geen toegang meer toe.”

Adriaenssens: “Ik probeer hetzelfde te doen en er ons gezin ook in te betrekken, als een soort activisme dat dat gewoon ook moet kunnen anno 2023. Onze kinderen trekken mee naar residenties en hun input wordt mee geïmplementeerd in onze kunst. Een complexe puzzel, maar wel een die de moeite waard is om te leggen.”

Charlien Adriaenssens · Multimediaal kunstenaar en deeltijds programmator in stichting WORM · Studeerde rechten aan KU Leuven en Beeld en Taal aan de Rietveld Academie in Amsterdam · Dochter van kinderpsychiater Peter Adriaenssens · Woont samen met kunstenaar Louis van der Waal en hun kinderen in Rotterdam