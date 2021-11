‘Kunst voelt als thuiskomen op een vreemde plek’

Wat vinden kunstliefhebbers mooi? Waar kopen ze kunst en vooral: wat kopen ze? Iedere maandag vertelt een liefhebber in deze rubriek over zijn band met kunst. Deze week: auteur van Verdronken land Rudy Morren (58).

Wat betekent kunst voor u?

“Gegrepen worden. Onverwacht bij de eerste aanblik, plat tegen het canvas. Of je langzaamaan laten overmeesteren en de tegenstand vrijwillig voelen wegvloeien, om je er tenslotte helemaal aan over te geven. Hoe het me overkomt, maakt me niet uit. De uiteindelijke beleving is dezelfde: het klinkt waarschijnlijk gek, maar het voelt als thuiskomen op een vreemde plek en je daar meteen goed voelen.”

Heeft u kunst van huis uit meegekregen?

“Bij mijn ouders hing in de woonkamer het spreekwoordelijke ‘Zigeunerjongetje met de dikke traan’ en dat zal het zowat geweest zijn. Kunst had geen plaats in hun wereld. Het is door de wederzijdse bestuiving van zowel docenten als acteurs in spe dat de leegte werd opgevuld. Mijn goede vriend Michaël Pas nam me mee naar galerie De Zwarte Panter. Daar kocht ik ook mijn eerste zeefdruk: Sneeuwwitje en de zeven dwergen van Fred Bervoets.”

Waar haalt u uw informatie over het wel en wee in de kunstwereld vandaan?

“Ik ben niet geabonneerd op een kunstmagazine, maar ik lees wel elke dag de krant en pik zo mee wat er aangeboden wordt. Recent (met dank aan de coronacrisis) heb ik de online kunstwereld ontdekt. Wat een weelde! Wat een aanbod!”

Bram Bogart – ‘Russian-way’ (1993), rodolphe janssen. Beeld GlleryViewer

Waar bekijkt u het liefste kunst?

“Het is me bij het online kijken naar kunst nog niet overkomen dat ik door de bliksem getroffen werd. Daarvoor heb je toch de een-op-eenervaring nodig.”

Hoe vaak per jaar koopt u kunst?

“Ik heb geen vast stramien of tijdverloop om wat te kopen. Uniek werk is natuurlijk fijn om te hebben, maar het voordeel van oplages is dat het in principe betaalbaarder is.”

En waar koopt u dan: in de galerie, op een kunstbeurs, op een veiling of online?

“In een galerie heb je de zekerheid over de herkomst en kwaliteit van het werk. Op een veiling kun je wel eens een koopje doen, maar moet je uitkijken dat je je niet laat meeslepen door het spel van opbieden en met een te zwaar geprijsd kunstwerk thuiskomt.”

Is het belangrijk dat u en uw partner het altijd eens zijn over een aankoop?

“Elk nadeel heeft zijn voordeel: ik ben single en hoef niet te overleggen. Maar ik kan me voorstellen dat een partner wel eens bedenkelijk zou kijken bij een zoveelste aankoop.”

Luc Tuymans - ‘The Spiritual Exercises 2' (2007), Zeno X Gallery. Beeld GalleryViewer

Is er een galerie waar u een speciale band mee heeft?

“Jaren geleden kwam ik met enige regelmaat in galerie De Zwarte Panter. Daarna heb ik een tijd galerie Graphic Matter van Peter Ruyffelaere bezocht, die tegenwoordig uitgever is van de door hem opgerichte uitgeverij Ludion, en daar schitterende kunstboeken op de markt brengt. Zijn expertise – zeker wat betreft het grafische werk van Luc Tuymans – heeft hij in de bekwame handen van Bart van Acker en Gert Junes gelegd, de oprichters van galerie Art Partout.”

Als u een onbeperkt budget had, van wie zou u dan een werk kopen?

“Het hoeft helemaal geen huizenhoog budget te zijn. Een werk van Bram Bogart vind je al voor een paar duizenden euro’s. Ik heb het dan over zijn latere werk, de monochromatische vlakken.”

Wie zijn uw favoriete kunstenaars?

“Luc Tuymans: hypnotiserend krachtig. Bram Bogart: de kleur en compositie die in je gezicht ontploft. Het werk van Ilse D’Hollander oogt erg fragiel, maar de elektriciteit zindert van het doek.”

