Kunst tussen de wijnranken: Sophie Le Clercq stelt haar domein open voor Belgische kunst

Belgen boven in de Provence. De mooiste ‘Belgische’ festivallocatie ligt deze zomer in de Luberon-streek, op het wijndomein van de Brusselse betonbarones Sophie Le Clercq. Het thema waarmee de opgeroepen kunstenaars, onder wie Tom Lanoye, Anne Teresa De Keersmaeker en Bas Smets, aan de slag gaan is watertekort. ‘Dit landschap was een woestenij en mag dat niet opnieuw worden.’

Sophie Le Clercq (62) is een kwartier te laat op de afspraak, maar daar had ze zich vanochtend met een appje voor geëxcuseerd. “Ik kom zo gauw mogelijk, maar aangezien ik net ben aangekomen, wil iedereen me vragen stellen.”

Een ‘zittend gat’ heeft de bouwonderneemster, kunstverzamelaar en bioboerin uit Brussel nooit gehad. Bij uitzondering verwijlt Le Clercq daar wel even op nu. We zitten op het terras van een van de vakantiehuizen van haar wijndomein Les Davids in de Luberon, het natuurgebied in de Provence met zijn paarse lavendelvelden, rood-oranje kliffen en bucolische heuveltopdorpen.

De telg van de familiale bouwgroep Blaton kwam pas gisteravond laat aan in Viens, dat op een dik uur rijden van Avignon en veertig minuten van de Mont Ventoux ligt. Maar ze blijft wel tot eind augustus op het domein van haar tweede verblijf, dat deze zomer opnieuw de landingsbaan is van een cultuurfestival met in essentie Belgen uit de muziek- en literaire wereld op de affiche.

Het thema is watertekort. “Water is goud waard”, zegt ze enthousiast wanneer ze het programmaboekje tussen ons in legt.

Concerten, performances, lezingen en debatten: dat is Les Estivales du Haut Calavon. Bij het lukraak openklappen stuit onze blik op de naam Tom Lanoye - “le Stromae de la littérature flamande”. Ook choreografe Anne Teresa De Keersmaeker en de Belgische pianist Julien Libeer komen langs. “Zij bezingen het territorium en mediteren en filosoferen over de stuiptrekkingen van de wereld.”

Pfeijffer zonder rijbewijs

Dat territorium strekt zich op deze maandagochtend voor onze ogen uit, met als eerste het prachtige zicht op de vallei - haar eigen vallei -, waar de wijnranken zich in de milde zomerzon koesteren, klaar om te rijpen.

Links in de heuvels slingeren gebogen balustrades van het wandelparcours van architect Bas Smets, dat nog volop in ontwikkeling is, zich door het ongerepte landschap. In de achtertuin bij het zwembad, net voldoende zichtbaar voorbij enkele cipressen en een fleurig bloemenveld: het uitkragende dak van de wijnmakerij van Les Davids.

Op het terras van dit uit houtbekist beton opgetrokken gebouw zagen we vorige zomer Julien Libeer een pianoconcert weggeven terwijl de zon langzaam wegzakte in de vallei. Zijn vader en oud-Voka-voorzitter Jo Libeer zat ook in het publiek, net als schrijver Stefan Hertmans en een handvol andere notabelen uit de Belgische culturele en ondernemerswereld.

Op dezelfde plek kregen ook David Van Reybrouck, Bart Van Loo en Ilja Leonard Pfeijffer een podium. Le Clercq: “Die grote schrijvers mogen ontmoeten en hen bezig horen, dat was echt een groot voorrecht. Formidable! Bart Van Loo is zelfs drie dagen gebleven. (lacht hartelijk) En Ilja Leonard Pfeijffer zijn we helemaal in Genua gaan halen, want hij heeft geen rijbewijs.”

Tuinieren en aquarellen

Concerten, literaire lezingen, wijnbouw: Le Clercq had het zo allemaal niet voorzien toen ze Les Davids meer dan twintig jaar geleden kocht. Samen met haar man, de Belgische schilder Yves Zurstrassen, was ze in deze onherbergzame streek op zoek naar een tweede verblijf, omdat de grootstad zo verpulverend kan zijn in de zomer. De vallei veroverde onmiddellijk haar hart met haar betoverende schoonheid, ondanks de volledig uitgedroogde staat van het zestiende-eeuwse domein.

De wijnmakerij Les Davids valt op in het ongerepte natuurlandschap. Beeld © Micha Pycke

“Dit landschap was een woestenij”, vertelt ze wanneer we langs de wijnranken stappen. “Schapen en geiten hadden alles kaalgevreten. Maar het domein had drie natuurlijke vijvers en een huis met zwembad.”

En plaats, véél plaats, om te tuinieren en te aquarellen, twee passies uit haar kindertijd. Le Clercq groeide op als enig kind in een zakenfamilie. Haar vader bekleedde een hoge functie bij Delhaize, haar moeder was de vierde generatie aan het stuur bij CIT Blaton, een van de grootste bouwbedrijven van het land, die onder meer het Europees Parlement en de stations van Mechelen en Gent renoveerde en vandaag (mede)verantwoordelijk is voor de Oosterweelverbinding en de verbouwing van de Citroën-garage in Brussel tot de museumsite Kanal.

Ze is al bijna twintig jaar voorzitter van het familiebedrijf. Met haar eigen vastgoedbedrijf JXC leidde Le Clercq de verbouwing van het Blommegebouw in Brussel tot de kunsthal Wiels.

Als enig kind zat ze vaak in haar eigen wereld. Thuis speelde die wereld zich af in haar moestuin en haar kunstatelier, waar ze aquarellen maakte. Twee bezigheden die ze hier enthousiast weer oppakte.

Het tuinieren liep al snel uit de hand. Met haar biologisch geteelde fruit en groenten hoopte ze een handeltje in de streek op te zetten, maar er was geen interesse. Ze schiet in de lach als ze het vertelt. “Niemand zag ons staan! Maar ik amuseerde me te pletter. Ik herbeleefde volop mijn kindertijd tussen mijn fruit- en truffelbomen, dus ik deed gewoon door.”

Vandaag heeft het domein een kruidenierszaak en een biologische bakkerij. De producten worden geserveerd aan de bezoekers van het restaurant van het wijnhuis en de gasten van de vakantiehuizen die ze in de buurt van het domein kocht en verbouwde.

Ook de wijnteelt nam al snel een ongecontroleerde wending. In 2004 plantte ze haar eerste hectare, vier jaar later volgde de eerste oogst. Vandaag telt het domein 22 hectare aan wijnranken, goed voor negentien druivensoorten, tien verschillende wijnen en een jaarlijkse opbrengst van 110.000 flessen. Haar schoonzoon managet de wijnbusiness parttime vanuit de vallei en de rest van het jaar vanuit Brussel.

Niet l’art pour l’art

Het transformeren van het domein tot een cultureel knooppunt is een relatief recente toevoeging, zegt Le Clercq. We hebben ons intussen verplaatst naar het terras van de wijnbar, waar haar echtgenoot een mozaïek als eerbetoon aan jazzlegende Miles Davis aanbracht.

“Mijn ouders hielden van kunst, maar ze waren altijd aan het werk. Ik ging alleen naar musea en was een verwoed lezer. Ik las Emile Zola en vond dat meeslepend. Kunstenaars kende ik alleen vanuit romans over de literaire salons.

“Dat heeft me altijd geïntrigeerd: hoe kunstenaars en intellectuelen op zulke plekken en avonden samenkwamen om over de wereld te filosoferen. Dat is een beetje het model van het festival, zonder dat het l’art pour l’art mag worden, want ik hou niet van het elitaire, gesloten kantje van de kunstwereld. Ik vind het fantastisch om mensen samen te brengen en dan tussen het gewoel te gaan zitten: luisteren naar de muziek en woorden, genieten met een glas wijn en beschaafd van mening verschillen.”

Het idee voor het festival ontstond na een aantal ontmoetingen waarvan ze zich de precieze omstandigheden niet meer herinnert.

De organisatie doet ze niet zelf. Sigrid Bousset, de vrouw van Stefan Hertmans, en Le Soir-journaliste Béatrice Delvaux cureren het literaire luik. De muziekprogrammatie gebeurt door Christian Girardin, de baas van het platenlabel Harmonia Mundi.

Al die mensen zijn intussen goede vrienden geworden. Ze vertrouwt hen blindelings over wie ze aanbrengen voor het festival.

Het wandelparcours van landschapsarchitect Bas Smets is pas volgende zomer klaar. Beeld Bas Smets

Over het festivalthema van dit jaar, watertekort door de aanhoudende droogte, eiste ze wel een stem in het kapittel. Deze streek ondervindt de gevolgen van de klimaatopwarming. Les Davids heeft dan nog ‘geluk’, zegt de eigenares, omdat het domein op 600 meter hoogte ligt en het er meestal iets koeler is. De bergen nuanceren het klimaat met een relatieve frisheid. En weinig regen is niet per se slecht voor een wijndomein. Arme bodems leveren meestal goede wijn op; de wijnstok moet een beetje ‘lijden’.

Voor de biodiversiteit in de vallei - en dus voor haar biologische groente- en fruitteelt - is de droogte een veel groter probleem. Dit voorjaar lieten ze daarom een vierde vijver uitgraven, maar het vullen met regenwater verloopt uiterst moeizaam.

De droogte heeft natuurlijk ook als gevolg dat het risico op branden aanzienlijk toeneemt in de streek. Een van de vakantiehuizen op het domein vatte al eens vuur. “Dit landschap mag niet opnieuw een woestenij worden. Voor mij was de klimaatproblematiek een evidente rode draad. Gelukkig zijn er nog kunstenaars die zich bekommeren om de toekomst van onze planeet.”

Culturele wandeling

Ze laat ons achter in de handen van haar schoonzoon en stapt een oude Citroën in voor een tocht van anderhalve kilometer naar een ander domein dat sinds kort het hare is: Chateau d’Autet, dat ze kocht van een neef van de Britse Queen Elizabeth.

Daar zal ze ons vanavond uitleggen, belooft ze, hoe ze de beeldentuin van Bas Smets ziet, die het voorlopige sluitstuk is van de culturele ontwikkeling van Les Davids. Eerst moeten we met eigen ogen het parcours zien dat de landschapsarchitect die de wedstrijd voor de herinrichting van de omgeving van de Notre-Dame in Parijs won, uitkiende in de vallei.

We beginnen en eindigen de wandeling in een prachtig bloemenveld in volle bloei voor een tocht van zo’n 3 kilometer langs eikenbossen, heuveltoppen en dorre vlaktes.

Bij elke blik op de vallei worden we overweldigd door haar schoonheid. De menselijke ingrepen zijn nog beperkt tot subtiel aangebrachte balustrades en één overdekt terras met enkele zitbanken. Het volledige ‘culturele’ wandelparcours van Bas Smets, met behalve kunstwerken ook een amfitheater onder een eikenboom voor concerten en performances en een uitzichttoren, is pas volgende zomer klaar.

In Château D’Autet legt Le Clercq uit wat het wandelparcours op Les Davids zeker níét mag worden: een openluchtmuseum zoals het ontzettend populaire Château La Coste in het zuiden van de Provence. Daar plantte een rijke zakenman behalve wijnstokken ook werken van wereldberoemde kunstenaars en architecten zoals Tadao Ando, Frank Gehry, Oscar Niemeyer en Jean Nouvel in en rond zijn biologische tuin.

Muziekoptreden op het terras van de wijnmakerij van Les Davids. Beeld © Micha Pycke

“Zo’n sterrenparade is me te pronkerig. Er is veel ego in de kunstwereld, niet het minst bij verzamelaars. Voor velen is het niet moeilijk om kunst te kopen en die op een spectaculaire locatie te presenteren. Maar wat mij interesseert is het creëren van een verhaal op de lange termijn. De relatie en de dialoog tussen het landschap - wat er al is - en de kunstwerken - wat we toevoegen - is het allerbelangrijkste. Daarom ook ga ik in gesprek met de kunstenaars en nodig ik hen uit om ter plekke te komen kijken en een geschikte plek uit te zoeken. We plaatsen er maar een aantal, en het zou zelfs kunnen dat je ze met een vergrootglas moet zoeken in het landschap. De natuur staat voorop.”

Les Estivales du Haut Calavon: van 24 juli tot 9 augustus. estivaleshautcalavon.fr