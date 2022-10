Kunst op maat van TikTok: hoe een Belg de drempel naar kunst verlaagt

Heeft de baby naast de Madonna van Jean Fouquet niet geleerd dat wijzen onbeleefd is? En waarom was Jan van Eyck zo’n detailfreak? Met zijn videoformat The Gaze wil Matthijs Van Mierlo de drempel naar kunst verlagen voor de leeftijdsgroepen die musea maar moeizaam binnentrekken.

In één minuut doet Matthijs Van Mierlo het verhaal van een kunstwerk of kunstenaar uit de doeken. Het zijn educatieve video’s, opgehangen aan een anekdotische invalshoek, waarin hij van detailshot naar detailshot glijdt en geen woordgrappen mijdt. Van Mierlo houdt het laagdrempelig, zonder zich te verlagen tot een kinderlijke manier van vertellen. En dat voor een publiek van meer dan 160.000 TikTok-gebruikers.

Op Instagram zijn 47.000 mensen geabonneerd op The Gaze, maar via welke weg ze ook op zijn kunstvideo’s stuiten, de reacties zijn unaniem positief. “Je hebt mijn kunstlessen voorgoed veranderd. Mijn studenten gaan dit geweldig vinden”, reageerde een TikTokker vorig jaar op een filmpje over Het Lam Gods, toen Van Mierlo nog maar net de overstap had gemaakt van YouTube naar TikTok.

“Ik heb mij bij de VRT gespecialiseerd in explainers,” zegt Van Mierlo, die eerder al content maakte voor Sporza, VRT NWS en Klara, “maar het kriebelde om iets van mezelf te hebben. In 2019 ben ik op YouTube begonnen met video-essays over kunst van tien minuten.” Van Mierlo rekende toen de YouTube-kanalen van Vox en The Nerdwriter tot zijn invloeden. Vorig jaar kreeg hij TikTok in het vizier, al zag hij eerst de match niet tussen kunst en het platform dat hij tot dan associeerde met tieners en dansjes.

Doorvertelwaarde

Voor TikTok herleidde hij zijn ideeën tot video’s van één minuut, waar hij een extra scheut humor aan toevoegde. “Ik had op voorhand weinig verwachtingen, maar na enkele video’s had ik al een publiek van tienduizenden gebruikers. Er is duidelijk een publiek voor TikToks over kunst.” Het Australische account @_theiconoclass bewees met 400.000 volgers al dat explainers tieners en twintigers niet per se afschrikken. “De casual kunstliefhebber zal minder snel de tijd nemen om naar een documentaire van een uur te kijken, maar dat betekent niet dat je die doelgroep volledig moet laten vallen.”

Matthijs Van Mierlo maakt zijn video’s in het Engels, waardoor The Gaze op een internationaal publiek kan rekenen. Op TikTok is 75 procent van zijn volgers tussen 18 en 36 jaar, van wie 20 procent uit Amerika komt. Verder is het account populair in België, Brazilië, Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. The Gaze lijkt zo de drempel naar kunst te verlagen voor een leeftijdsgroep die doorgaans afhaakt wanneer iemand de woordcombinatie Vlaamse meesters laat vallen.

Is The Gaze een sublieme sneer naar hoe de kunsteducatie op scholen tekortschiet? “Ik heb dit project niet opgestart uit kritiek”, is Van Mierlo duidelijk. “In vele gevallen ontstaat de liefde voor kunst door de lessen van een fantastische kunstleerkracht, terwijl een afkeer van kunst soms te herleiden valt naar minder bevlogen leerkrachten. Maar het is ook gewoon een enorme uitdaging om op een meeslepende manier over cultuur te praten.”

Waarom lukt het hem dan wel om jongeren te informeren over kunstenaars – van Jan van Eyck tot Edward Hopper – en anderen niet? “Het is een kwestie van evenwicht: je moet hen informeren maar evenzeer entertainen. Als je content gedurende drie seconden saai is, haakt de kijker af.” Anders dan de informatiebordjes in musea die voor jongeren sec en onduidelijk zijn, heeft The Gaze door zijn anekdotische aanpak een grote doorvertelwaarde. “Je hebt niet altijd een uur nodig om een kunstwerk uit te leggen. Je kan in één minuut heel veel informatie kwijt, zonder dat het onoverzichtelijk of moeilijk te verteren is.”

Ook in het Nederlands

“Met mijn korte kunstvideo’s lijk ik wel een gat in de markt te vullen”, zegt Van Mierlo, afgaande op de reacties die hij wekelijks op zijn video’s krijgt, maar evenzeer doordat hij nu gecontacteerd wordt door musea en toeristische diensten. Terwijl musea het publiek van The Gaze moeilijk weten binnen te hengelen, hopen ze daar met zijn expertise verandering in te brengen.

“Op sociale media benaderen musea hun content doorgaans heel serieus – ze houden vast aan een traditionele manier van vertellen – terwijl ik ervan overtuigd ben dat je kunst vooral niet te serieus moet nemen. Je moet ermee kunnen lachen; educatie en humor kunnen samen tot iets waardevols leiden.”

Voor de Instagram-pagina van Canvas maakt Van Mierlo – ook werkzaam bij de openbare omroep – nu afleveringen van The Gaze in het Nederlands, over kunstwerken uit het KMSKA. Hij wil The Gaze nu verder uitbouwen. “Ik wil de mensen die tussen de mazen van het net vallen – en dus niet de diehard culturo’s die naar klassieke documentaires kunnen grijpen – blijven bedienen. Ik heb een grote passie voor kunst, ik droom ervan die liefde over te brengen naar een steeds groter publiek.”

Het is echter niet omdat Matthijs Van Mierlo filmpjes van één minuut maakt dat The Gaze een makkelijk – en snel – te maken concept is. “Aan een filmpje, van het idee tot de uitwerking en de uiteindelijk post, spendeer ik gemiddeld 1 à 2 dagen. Je moet een idee vertalen naar een meeslepend script, de montage is puzzelwerk, maar je moet ook de teksten errond schrijven en de commentaren beantwoorden. Het is tijdrovend, maar als ik dan hoor dat mijn video’s mensen overtuigen om een museum te bezoeken, is mijn missie meer dan geslaagd.”

The Gaze is te bekijken via TikTok, Instagram en YouTube.