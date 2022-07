Kunst met Rubik of een ode aan de zomer: dit zijn de bezienswaardigste expo’s van de week

Kunst met Rubik

U hebt zijn werk vast al eens gezien: in kleurrijke mozaïektegels uitgevoerde figuurtjes uit computergames als Space Invaders of Pac-Man die hij ergens op een muur hangt. Sinds de Franse kunstenaar Invader begon in de jaren negentig, heeft hij al meer dan 4.000 mozaïekwerken in 80 steden achtergelaten.

In het Brusselse MIMA strijkt hij neer met de beelden en schilderijen die hij maakte met Rubiks kubussen. In de expo hangen een 150-tal werken, van het allereerste – een driedimensionale versie van zijn bekende Pac-Man-figuurtje – tot een Rubiks-versie van Picasso’s Les Demoiselles d’Avignon.

Invader Rubikcubist, MIMA, Brussel, tot 8 januari.

Ode aan de vrouw

Caroline Pauwels mag dan geen VUB-rector meer zijn, stilzitten is er nog niet bij. Voor de Brusselse Schönfeld Gallery stelde ze een eigen expo samen. Summertime, and the living is easy, naar het nummer van George Gerschwin is een zomerse expo met alleen werk van vrouwelijke kunstenaars, over de nood aan traagheid en vrolijkheid.

Summertime, and the living is easy, Schönfeld Gallery, Brussel, tot 30/7

'Achter de voederbak in de Molenlei' van Svelte Thijs. Beeld Svelte Thijs

Vloeibare lichamen

Met Wet Job presenteert het Middelheimmuseum de eerste museale solo-expo in België van de Franse Camille Henrot. De expo focust op haar beeldhouwpraktijk en brengt een aantal werken samen waarin Henrot de grenzen aftast van het moederlichaam en op die manier vragen oproept rond de eisen die we aan dat lichaam stellen en de druk die daarbij komt kijken.

Camille Henrot, Wet Job, Middelheimmuseum, Antwerpen, tot 16 oktober