Wat vinden kunstliefhebbers mooi? Waar kopen ze kunst en vooral: wat kopen ze? Iedere maandag vertelt een liefhebber in deze rubriek over zijn band met kunst. Deze week auteur en voetbalanalyticus Jan Mulder (76).

Wat betekent kunst voor u?

“Ongeveer 87 procent van mijn dag staat in het teken van kunst, heb ik gemerkt. Het hangt en staat vol in mijn huis. Ik loop er graag door en kijk steeds weer naar dezelfde schilderijen en beeldjes. En als het geen kunst is (de stofzuiger, een vliegenmepper, een stuk zeep), maak ik het ervan. In gedachten, meestal.”

Heeft u kunst van huis uit meegekregen?

“Mijn ouders hadden een reproductie van Jean-Baptiste Corot in de kamer: Vrouw bij waterput. Inspireren deed het me niet. Iets ‘van huis uit meegekregen’, nee, ik denk het niet. Maar ergens ooit, zomaar op een dag, hield ik van olieverf, Joegoslavische zondagsschilders (Generalic), de ideeën van Jeroen Henneman en Wim T. Schippers, de kracht van Jan Cremer en, later, abstract werk tot en met Donald Judd.”

Waar haalt u uw informatie over het wel en wee in de kunstwereld vandaan?

“Mijn ‘informatie’ haal ik uit beurzen en tentoonstellingen in galeries en musea, maar vooral ook uit recensies in de dagbladen.”

Tom Liekens - One Million Years BC (2018), Galerie Bart Beeld GalleryViewer

Waar kijkt u het liefste naar kunst?

“Een beurs. Vanwege de afwisseling in het tentoongestelde, vele werk.”

En waar koopt u dan: in een galerie, op een kunstbeurs, op een veiling of online?

“Galerie. Ik heb veel vrienden/kunstenaars. Zij exposeren en verkopen hun werk in een galerie. Ik naar de opening, natuurlijk. Je voelt je dan een beetje verplicht – en dat is goed, zowel voor de vriend/kunstenaar als de vriend/koper, die aan het uitgegeven bedrag een zeer gelukkig gevoel overhoudt. Kunst kopen moet je leren en het begint met durf; dan pas komen de smaak en de kennis.”

Beeld Joel Hoylaerts/Photo News

Is het belangrijk dat u en uw partner het altijd eens zijn over een aankoop?

“Ik heb een partner, toegegeven. Soms staat zij in vuur en vlam voor een ding in een galerie, dan weer ik. Onze smaken lopen niet ver uit elkaar. Het enthousiasme voor een bepaald kunstwerk is altijd weer de fijne bevestiging van ons volmaakte samenzijn op aarde. Leve de kunst, zou ik zeggen.”

Is er een galerie waar u een speciale band mee heeft?

“Galerie De Zwarte Panter in Antwerpen. Sprookjesachtig pand, een charismatische uitbater/kunstfluiter Adriaan Raemdonck, onvergetelijke openingen, veel vrienden en grote kunstenaars die er exposeren: Ysbrant, Jan Decleir, Fred Bervoets, Kamagurka en Herr Seele, Nick Andrews, Tom Liekens, Jan Vanriet en niet te vergeten Pjeroo Roobjee. Veel samenwerkingen ook tussen beeldend kunstenaars en schrijvers, wat de vreugde nog vergroot.”

Alex van Warmerdam - L'histoire kaputt (2018), Grimm Beeld GalleryViewer

Als u een onbeperkt budget had, van wie zou u dan een werk aankopen?

“David Hockney. Iets met een zwembad, een rij bomen, wat meidoorns: het maakt me niet uit, Hockney geeft de juiste kleur aan ons leven.”

Wie zijn uw favoriete kunstenaars?

“Alex van Warmerdam. Ik bezit een werk van hem: man in een oranje pak die twee koffers draagt; de dreigende figuur is me dierbaar. Misschien is het Alex van Warmerdam.

“Jeroen Henneman. Zijn strakke gezichten op de stad zijn net niet honderd procent abstract. Of toch wel? Indrukwekkend monumentaal en niet afschrikwekkend, dat is het.

“Een bijzondere plaats in mijn kunstwereld wordt ingenomen door Tom Liekens. Schilderijen met humor. Kom er maar eens om. Zijn laatste expositie, Dog Years, bestond uit doeken in zwart-wit van menselijke gedaantes met herdershondkoppen. Zo was daar een wandelaar in pofbroek, gehaakte kousen en een stok met zijn eigen hond aan de lijn, ik schat ergens in een vorige eeuw, in romantisch Duitsland.”

Jeroen Henneman - Vaas (2021), Livinstone Gallery Beeld GalleryViewer

