Wat betekent kunst voor u?

“Kunst is levensnoodzakelijk, kunst is eten en drinken tegelijk. Kunst maakt het mogelijk aan de dagelijkse realiteit te ontsnappen, zeker in covidtijden is het een cure for pain. Kunst is door de jaren heen een wezenlijk deel van mijn zijn geworden. Kunst is ook een verslaving, waardoor je je zonder ietwat verloren voelt. Kunst is alles.”

Heeft u kunst van huis uit meegekregen?

“Beetje van thuis en op school, maar grotendeels heb ik zelf mijn pad gevonden. Tijdens mijn schooltijd namen onze leraren ons regelmatig mee naar opera, theater, musea, film,... Daar is de liefde voor schoonheid zeker ontstaan. Nadien kwam ik via een bevriende architect in contact met enkele galeries. Rond die tijd heb ik mijn eerste ‘werk’ gekocht, ik weet het nog goed: 50 euro voor een beschilderde kartonnen doos, van de Luikse kunstenaar David Pirotte. Als ik een tip mag geven aan beginnende verzamelaars: luister enkel naar je ogen, buikgevoel en laat je niet beïnvloeden.”

Waar haalt u uw informatie over het wel en wee in de kunstwereld vandaan?

“Allerlei media en sociale media. Van klassieke vakbladen tot Instagram. Ik probeer me wel niet te veel en té diepgaand te informeren, zodat ik te allen tijde eerst zelf een mening kan vormen. Verzamelen is een kwestie van veel rondlopen en vooral heel veel onbevangen kijken.”

Joost Pauwaert - Circular Saw (2021), Barbé-Urbain Beeld GalleryViewer

Waar bekijkt u het liefste kunst?

“Maakt niet echt uit. Zelfs online is het leuk. Elke omgeving heeft zijn charme. Uiteraard gaat er niets boven gesprekken met kunstenaars over hun oeuvre, werk, leven, plannen etc. Dus liefst in ateliers en/of galeries. Daarnaast zijn museumshows een enorme bron van info en reflectie.”

Hoe vaak per jaar koopt u kunst?

“Heel vaak… soms meerdere werken per dag of per week, soms periodes niets. Liefst uniek werk.”

En waar koopt u dan: in de galerie, op een kunstbeurs, op een veiling of online?

“Galerie, rechtstreeks in de studio, beurzen, online, maar vrijwel nooit via veiling.”

Is het belangrijk dat u en uw partner het altijd eens zijn over een aankoop?

“Ik beslis puur op buikgevoel, vaak coup de cœur. We zijn het heel vaak eens, soms niet, maar het is niet zo dat we allebei akkoord moeten zijn.”

Jens Kothe - O.T. / wall object XV (2018), Barbé-Urbain Beeld GalleryViewer

Is er een galerie waar u een speciale band mee heeft?

“Het vroegere Hoet-Bekaert heeft veel voor mij betekend en is nog altijd een gemis, eerlijk gezegd. Verder te vermelden waard: Sofie Van De Velde, voor haar neus voor jonge artiesten, PLUS-ONE, Berthold Pott, Mor Charpentier, niet altijd my cup of tea, maar als het wel zo is dan is het er boenk op. Tatjana Pieters: galerie waar ik het langst koop, heb ik een speciale band mee. Maruani Mercier, Clearing, OV Project (Olivier Vrankenne) is een recente ‘ontdekking’, Xavier Hufkens is een vaste waarde, met een schitterende neus. Simon Lee, Barbé-Urbain, Sorry We’re Closed, rodolphe janssen.”

Tanguy Van Quickenborne Beeld Gallery Viewer

Als u een onbeperkt budget had, van wie zou u dan een werk aankopen?

“Velen! Francis Bacon, Andy Warhol, Jean Michel Basquiat, David Hockney, Mark Rothko, Bruce Nauman, Nam June Paik,...”

Wie zijn uw favoriete kunstenaars?

“Indrikis Gelzis: alweer top gescout door Tatjana. Met zijn opname in de collectie van modehuis Céline is hij definitief vertrokken.”

“Jens Kothe: zeer lichamelijk nieuwe esthetiek, zijn werken trekken letterlijk aan.”

“Joost Pauwaert: volledig nieuwe esthetiek, rauw en tezelfdertijd uiterst poëtisch.”

