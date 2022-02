‘Kunst is een chronische ziekte waarvan men nooit meer geneest’

Wat betekent kunst voor u?

“Ik zou mij geen leven zonder kunst kunnen voorstellen. Kunst is zo verweven met mijn dagelijks bestaan dat het een essentieel onderdeel vormt van mijn zijn. Kunst bevrijdt en verruimt je blik op de alledaagse dingen. Ze leert je out of the box te denken.”

Heeft u kunst van huis uit meegekregen?

“Ik kreeg de liefde voor de kunst werkelijk met de paplepel in. Wat begonnen is als een hobby, werd een passie en is geëvolueerd tot een besmettelijke chronische ziekte waarvan men nooit meer geneest. Ik heb dit kunstvirus ook al overgedragen aan mijn partner en onze drie kinderen.”

Waar haalt u uw informatie over het wel en wee in de kunstwereld vandaan?

“De meeste informatie haal ik uit mailings van galeries en musea. Maar ik lees online ook veel artikels op Artnet.com.”

Joost Vanhaerents

Waar bekijkt u het liefste kunst?

“In galeries. Maar ook op grote internationale events, zoals de Biënnale van Venetië, of Documenta in Kassel. Waar in de wereld we ook zijn, overal proberen we een vleugje hedendaagse kunst mee te pikken in het lokale museum of de plaatselijke galeries.”

Hoe vaak per jaar koopt u kunst?

“Daar is is geen regelmaat op te plakken. Soms een hele tijd niets en soms een paar werken op korte tijd. Ik koop bij voorkeur uniek werk.”

En waar koopt u dan: in de galerie, op een kunstbeurs, op een veiling of online?

“Kunst kopen wij voor het overgrote merendeel in de galerie en uitzonderlijk ook wel eens op een kunstbeurs.”

Is het belangrijk dat u en uw partner het altijd eens zijn over een aankoop?

“Na dertig jaar samenleven en samen kunst kopen zijn de keren dat we het onderling oneens waren op een hand te tellen. En als we het oneens zijn, dan is dat vaak volkomen normaal en ook geen probleem.”

Is er een galerie waar u een speciale band mee heeft?

“Wij hebben met veel galeries een speciale band. Het zijn echter de kunstenaars die bepalend zijn voor een aankoop. Het is immers niet zo dat dat wij van een bepaalde galerie het volledige gamma aan artiesten volgen.”

Dolly Bing Bing - 'Yummy Dolls' (2022), Tatjana Pieters Gallery.

Als u een onbeperkt budget had, van wie zou u dan een werk aankopen?

“Ik zeg vaak dat ik mijn collectie had moeten opbouwen in de topjaren van Dan Flavin, Donald Judd, Carl Andre, Yves Klein, Sol LeWitt, Richard Serra, Ellsworth Kelly, Mark Rothko en James Turrell. Ik houd van minimal art en colourfieldpainting. Het werk straalt een innerlijke rust uit die ik zelf niet bezit. Maar ik ben te laat geboren.”

Wie zijn uw favoriete kunstenaars?

“Mijn persoonlijke ontdekkingen en coups de coeur van het voorbije jaar zijn Ben Edmunds, die ontdekte ik bij Tatjana Pieters Gallery in Gent. Vernieuwend en ‘motivational’ kunst die je aanzet het beste van jezelf te geven.

“Aaron-Victor Peeters is een jonge beloftevolle kunstenaar uit Genk, een echte ontdekkingsreiziger met een voorliefde voor techniek en respect voor de grote uitvinders. Ik zie grote gelijkenissen in zijn werk met dat van Panamarenko.

“Heel recent was ik aangenaam verrast door een groepsexpo met werk van Ilke Cop en Dolly Bing Bing. Van die laatste kunstenares had ik nog nooit gehoord. Een tentoonstelling met een stevige portie girlpower van de bovenste plank.”

