Kunst- en vliegwerk in West-Vlaanderen: de bezienswaardigste expo’s van de week

Heuvelse kunst

Het jaarlijkse kunstenfestival in Watou vond vorig jaar voor het eerst onder de vleugels van de stad Poperinge plaats. 29.000 bezoekers vonden toen de weg naar het West-Vlaamse Heuvelland. Voor de editie van dit jaar werden twee nieuwe curatoren aangesteld: Michaël Vandebril ontfermde zich over het poëzieluik, James Putnam cureerde de beeldende kunsten. De baseline dit jaar is ‘sense of place’, en dat komt ook tot uiting door de dialoog tussen de lokale en artistieke gemeenschap. Veel kunstenaars zakten daarom eerst naar Watou om inspiratie te krijgen voor hun werk. Twintig dichters maakten een gedicht dat dan weer geïnspireerd was op een van de kunstwerken.

Kunstenfestival Watou, 2 juli t.e.m. 4 september

Come Fly with me, Panamarenko, Koksijde Beeld rr

Vliegen in Koksijde

Wie de straat oversteekt vanuit kunstencentrum Ten Bogaerde in Koksijde komt op het vliegveld terecht. Geen betere plaats dus om een expo op te zetten met werk van Panamarenko. De door S.M.A.K.-directeur Philippe Van Cauteren en kunsthistoricus Jo Coucke samengestelde vernissage Come fly with me toont enkele van zijn meest wonderlijke vliegtuigen.

Panamarenko, Come Fly With Me, Ten Bogaerde, Koksijde, 2 juli t.e.m. 8 januari

Otobong Nkanga. Beeld © Stefaan Temmerman

Prijzenkast

De Nigeriaans-Belgische kunstenares Otobong Nkanga won in 2017 de Belgian Art Prize en kreeg twee jaar later ook een Ultima in de categorie beeldende kunst. In de 2.500 vierkante meter grote exporuimte van het Sint-Janshospitaal in Brugge loopt nu een grote overzichtstentoonstelling van haar werk.

Otobong Nkanga, Underneath the Shade We Lay Grounded, Sint-Janshospitaal Brugge, tot 25 september.