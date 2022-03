‘Kunst brengt mij vreugde en energie’

Wat vinden kunstliefhebbers mooi? Waar kopen ze kunst en vooral: wat kopen ze? Iedere maandag vertelt een liefhebber in deze rubriek over zijn band met kunst. Deze week: Marc De Coninck (55), executive director bij EY Consulting.

Wat betekent kunst voor u?

“Kunst brengt mij blijdschap, een positief gevoel en vooral ook energie. Elke ochtend installeer ik mij tussen enkele van mijn werken en dat geeft mij vreugde en energie.”

Heeft u kunst van huis uit meegekregen?

“Ik heb dat niet zozeer van thuis uit meegekregen of het moet genetisch bepaald zijn. Mijn grootvader van vaderskant, die ik nooit heb gekend omdat hij vroeg is gestorven, schilderde. Bij ons thuis hangen nog verschillende werken van zijn hand.”

Waar haalt u uw informatie over het wel en wee in de kunstwereld vandaan?

“Wat ik doe is veel musea bezoeken. Dit jaar staan in Brussel Rinus Van de Velde in de Bozar en Christian Dotremont in het KMSK met stip genoteerd.”

Hoe vaak per jaar koopt u kunst?

“Mijn echtgenote zou antwoorden: ‘Te vaak’.”

Is het belangrijk dat u en uw partner het altijd eens zijn over een aankoop?

“Dit is een leuke vraag! Wij hebben één belangrijk principe: als mijn echtgenote een werk echt niet graag ziet en haar veto stelt, komt het er ook niet.”

Heeft u een speciale band met een galerie?

“Ik vermeld graag een waarschijnlijk onbekende, maar ongelooflijk mooie galerie in mijn woonplaats Mechelen: Modern Art. De galerie wordt gerund door Harry, ik denk nu 85 jaar oud, kwiek en een wandelende encyclopedie. Wees er snel bij, want hij houdt er eind dit jaar mee op.”

Als u een onbeperkt budget had, van wie zou u dan een werk aankopen?

“Wat ik geweldig vind, zijn de sombere marines van Léon Spilliaert. Geboren en getogen in Blankenberge, herken ik zo die grijzige, donkere kleuren van de Noordzee. En dan te weten dat de man eigenlijk nauwelijks een kunstopleiding heeft genoten. Fenomenaal.”

Wie zijn uw favoriete kunstenaars?

“Alain Arias-Misson heb ik recent ontdekt en ook het plezier gehad hem te ontmoeten en spreken. Van een energieke 80-plusser gesproken! Hij integreert woord en letter in driedimensionale constructies.

“Dan Van Severen: omdat het een van de weinige kunstenaars is waar mijn vrouw en ik het nooit over eens zullen worden. Maar deze abstracte kunstenaar slaagt erin met enkele zeer eenvoudige geometrische figuren of enkele lijnen een bepaalde, rustgevende sfeer op te roepen.

“Marc Mulders heb ik via de NQ Gallery leren kennen. Heel bekend in Nederland, maar voor mij een echte ontdekking. Hij is een eigenzinnige kunstenaar, die een heel aparte toets geeft aan klassieke thema’s.”

