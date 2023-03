Kunnen Belgische bands nog wel op tournee in de VS? De American dream stopt waar onbetaalbare visums beginnen

Al tourend de VS veroveren met je muziek, hoe realistisch is dat nog voor Belgische artiesten? Wil je doorbreken in de States, dan deed je dat best eergisteren. De regels worden steeds strenger, terwijl visumkosten almaar forser de pan uit swingen.

Een artiest die wil gaan touren, zal binnenkort 1.550 euro moeten neertellen voor een werkvisum. Een pak meer dan de 430 euro die ze nu moeten betalen. De Verenigde Staten kondigden vorige maand de forse prijsstijging aan voor de werkvisa, een document dat je nodig hebt als je aan gene zijde van de Atlantische Oceaan geld wil verdienen met optreden. Als de wijziging er effectief komt, is dat een gewisse aderlating voor optredende kunstenaars.

Toen de VS een tariefverhoging aankondigden, riepen artiesten en culturele organisaties in het Verenigd Koninkrijk meteen op tot actie met open brieven en petities. Die nieuwe maatregel lijkt immers voornamelijk ingevoerd te worden om de staatskas te spijzen. Maar ook de visumbureaucratie is steeds nadrukkelijker een streep door de rekening. De procedure om als werkende artiest de oversteek te kunnen maken naar de States is een tergend lang proces geworden.

In tegenstelling tot theater- of balletgezelschappen, waarbij voorstellingen maanden tot jaren van tevoren gepland worden, speelt tijdgebrek popartiesten en dj’s vaak parten. Dikwijls wordt een rockact nog op het allerlaatste moment aan het voorprogramma van een grotere tourende groep toegevoegd.

Enorme rompslomp

Brutus vertrekt in mei naar de Verenigde Staten, en kan meespreken over de hoge prijzen en de bureaucratische rompslomp. Peter Mulders is naast bassist ook manager van de groep. “Die 430 euro voor een visum geldt alleen wanneer je zélf alles regelt”, legt hij uit. “Maar dan kom je nergens, geloof me. Voor onze VS-tour werken we met een gespecialiseerd Amerikaans bureau, omdat er te veel papierwerk en voorbereiding in kruipt. Schakel je zo’n agentschap niet in, dan kun je het eigenlijk wel schudden.”

“Het papierwerk is namelijk nodeloos ingewikkeld, en de strenge regels veranderen voortdurend. Om je een idee te geven: midden mei begint onze Amerikaanse tour, maar we zullen pas op 11 april weten of we alle goedkeuringen op zak hebben. Lukt ons dat niet, dan komt er een extra kost bij voor de snelprocedure. Reken dan maar op zo’n 2.500 euro voor de crew en hetzelfde bedrag voor de band. Voor de drie groepsleden van Brutus alleen kost het ons nu al 3.860 euro aan visums. Wil je een crewlid meenemen – maakt niet uit of dat er één, twee of drie zijn – wordt het bedrag opgetrokken tot 6.000 euro. De reden daarvoor laat zich raden: de Amerikaanse markt is bijzonder protectionistisch ingesteld. Ze vinden dat hun eigen staatsburgers die jobs net zo goed kunnen invullen. We moeten dus een uitgebreide motivatiebrief opstellen om te verdedigen waarom we onze eigen geluidstechnicus en vertrouwde tourmanager mee willen.” (lacht)

Een Belgische artiest verschijnt dan ook geradbraakt én gepluimd aan de meet. En tijdens de race naar roem wordt het er niet zoveel beter op: “Dertig procent van onze gage moeten we aan de Amerikaanse staat afdragen”, vertelt Mulders. “Omdat we geen social security number of geldig Amerikaanse verblijfsadres hebben.” Is het sop dan nog wel de kool waard? “Die vraag is heel relevant”, grinnikt de bassist. “Zolang je geen Europese mega-act bent, stort je jezelf met een VS-tour in een financiële put. Een krater zelfs. Maar het kan ook een nuttige investering zijn, omdat die markt zo gigantisch is. Bij deze tour combineren we drie grote Amerikaanse festivals met zes support shows, en in New York spelen we zelfs als headliner. We proberen het onderste uit de kan te halen.”

Creatief met tourdata

De kafkaiaanse regels zijn ook een regelrechte doorn in het oog. “Je moet een jaarplanning kunnen voorleggen om een visum te krijgen”, vertelt een muzikant. Die getuigt liever anoniem om geen slapende Amerikaanse honden wakker te maken. “Er mag slechts een beperkt aantal maanden tussen verschillende tours liggen. Dat betekent dus dat je al eens ‘creatief’ moet omspringen met tourdata in het voorjaar, najaar en de lente daarop. Ik geef het toe: de helft van onze concerten zijn verzonnen.”

Met een beetje verbeeldingskracht kom je ver, weet diezelfde muzikant. “Speel je gratis een showcase, dan kun je in principe met een goedkoper toeristenvisum reizen. Op het Texaanse SXSW werd dat jarenlang zelfs aangemoedigd. Maar Coely en SX werden in 2017 zo toch tegengehouden op de luchthaven. Om de douane te omzeilen, zijn wij zelfs eens met verschillende vluchten afgereisd naar Amerika. Om geen argwaan te wekken kochten we ter plekke onze instrumenten, en huurden we een paar versterkers. Op die manier waren we goedkoper af.”

Maar zo’n onderhandse aanpak is niet zonder gevaar. “Ik ken een Belgische groep die ooit zonder werkvisum in Amerika probeerde te touren. Ze werden aan de grens gevat en mochten tien jaar lang de VS niet meer binnen.”

Filip Bultynck regelt dan weer de zaken voor Amerikaanse acts die in ons land even voet aan wal zetten. Als financieel verantwoordelijke bij Live Nation voor festivals en zaalshows merkt ook hij een discrepantie tussen de Amerikaanse en Europese regels. “Bij ons volstaat het om een geldig Amerikaans paspoort voor te leggen. Zolang een Amerikaanse artiest minder dan negentig dagen in Vlaanderen en Brussel blijft, is zelfs geen werkvergunning nodig. Voor die popacts en dj’s is dat dus erg makkelijk werken.”

Het verkeer in de andere richting kijkt hij met lede ogen aan: “Het is gecompliceerd en duur geworden voor Belgische artiesten om Amerika aan te doen. Laat staat om dat land tour na tour te kunnen veroveren. Het gevolg is dat muzikanten wel even nadenken, en misschien nóg wat langer, voor ze durven in te zetten op de States.”