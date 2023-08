Krachtig staaltje tv-comedy: 'Only Murders in the Building' is hilarische whodunit

Eerst twee moorden in een flatgebouw in Manhattans patserige Upper West Side, en nu eentje op Broadwaayyy! Er valt veel te zeggen over de komische krimireeks Only Murders in the Building, waarvan het derde seizoen pas werd bijgezet op Disney+. Dat de witzen die erin worden gelanceerd bij momenten het randje opzoeken van wat oké is, bijvoorbeeld, met onder meer een running gag rond een personage met mommy issues van de meest ernstige soort. Maar laat het niet gezegd zijn dat seriebedenkers Steve Martin en John Hoffman hun ambities niet flink naar boven durfden bij te stellen.

De building is deze keer geen woonblok, maar een theater. En het slachtoffer van dienst is een ondraaglijke narcist van een Hollywood-acteur (gastrol van Paul Rudd) die voor de artistieke uitdaging deelneemt aan een theaterproductie die Oliver Putnam (Martin Short) op poten heeft gezet. De show is voor Putnam de laatste hoop om zijn flink in de drab weggezakte carrière nog te redden. Hij heeft er zelfs zo veel zin in dat hij tv-acteur Charles-Haden Savage (Steve Martin) en de zichzelf uitslovende artieste Mabel Mora (Selena Gomez), in de twee vorige jaren zijn partners in de creatie van een truecrime-podcast, mee in zijn project betrekt. Totdat, natuurlijk, die onfortuinlijke stumperd van een A-lister de pijp uit gaat op een manier waarin alleen wijlen Tommy Cooper hem voorging: op de bühne, en voor een vol publiek. En de drie moeten weer op onderzoek.

Het is niet alleen in zijn decor dat dit derde seizoen een flink opstapje is ten opzichte van de twee voorgaande jaargangen: het zit ’m in de hele setting. Een Broadway-show, dat betekent natuurlijk dat bepaalde acteurs (met Short op kop) zich goed konden uitleven in glorieus uitvergroot theaternichtengedrag. En special guest star Meryl Streep, als een onervaren schouwspeelster die pas debuteert in de herfst van haar leven, komt op afgemeten momenten de show stelen.

Only Murders in the Building bewijst in zijn derde seizoen opnieuw dat Martin en Hoffman een geraffineerde reeks hebben bedacht. Zeker in de dialogen, vol passief-agressieve plaisanterieën die de personages met het tempo van een blatende kalasjnikov in elkaars richting vuren.

Naast Community, Parks and Recreation en Veep behoort Only Murders in the Building tot de krachtigste staaltjes tv-comedy die ik de afgelopen tien jaar over mijn scherm heb zien rollen. Grappen met een lange opbouw die worden afgewisseld met grollen die binnenkomen als een plotse muilpeer, een geut Woody Allen-eske verfijning erbij: deze reeks begon in 2021 als een prettig curiosum, maar sinds dit seizoen kan ze worden bijgeschoven bij de moderne klassiekers in haar genre.

Te zien op Disney+