Krachtig en kleurrijk: fotografe Sanja Marušić grijpt terug naar de kinderlijke kern

Ietwat bevreemdende foto’s waar de kleuren van afspatten, dat is het handelsmerk van de Nederlands-Kroatische fotografe Sanja Marušić (31). Via een overzichtsexpo in Rotterdam en een fonkelnieuw boek kunt u kennismaken met haar wondere wereld.

Onwerkelijk. Zo voelt ze zich nu haar eerste grote overzichtstentoonstelling eraan komt. “Ik kan me niet voorstellen dat het echt gaat gebeuren”, vertelt ze via Zoom vanuit Amsterdam. “Het is als een droom. Ik heb altijd gezegd dat dat het enige was wat ik als fotograaf wilde: veel werk kunnen laten zien. Nooit had ik gedacht dat het zo snel zou gebeuren.”

Dat ze als prille dertiger met een expo in een gerenommeerd museum kan uitpakken, hoeft niet te verbazen. Haar veelgelaagde, niet in een hokje te stoppen werk, maakt haar tot een van de boeiendste fotografen van haar generatie. En zeggen dat ze tijdens haar studies fotografie twee jaar lang alleen maar zwart-witbeelden maakte. “Dat vinden mensen heel erg grappig, ja. Waren mijn foto’s vroeger realistischer en zachter, dan ben ik met elke nieuwe serie extremer geworden. Onbewust hoor, het is vanuit een instinctief gevoel gegroeid.”

Beeld Sanja Marusic

Haar eigen wereld creëren, daar houdt ze van. “Ik vind het fijn als kunst een op zichzelf staande wereld is, zodat je als het ware helemaal in het hoofd van een kunstenaar kunt kruipen. Als je de wereld toont zoals die is, herkent iedereen die. Het wordt pas fascinerend als je er dingen aan verandert. Mijn taak houdt bijgevolg niet op wanneer ik de foto genomen heb. Ik haal achteraf digitaal dingen weg zodat het beeld abstracter wordt en voeg kleuren toe. Dat voelt heel vrij, zoals een kind met een kleurplaat aan de slag gaat. Die kinderlijke manier van werken vind ik heel fijn.”

Het is een van de redenen dat haar werk wel eens surrealistisch of dromerig wordt genoemd. Ze snapt dat, al zou ze het zelf nooit zo omschrijven. Ze doet trouwens meer dan fotograferen alleen. Sommige foto’s overschildert ze in krachtige kleuren en ook de props en decors maakt ze zelf. Maar toch twijfelt ze een beetje om zichzelf totaalkunstenaar te noemen. “Ik denk soms wel eens dat ik richting kunstenaar ga, maar omdat ik naast mijn persoonlijk werk nog steeds fotografieopdrachten doe, voel ik me toch meer een fotograaf. Kunstenaar vind ik nog wat hoger, ik vind het moeilijk om me zelf zo te zien”, glimlacht ze.

Beeld Sanja Marusic

Beeld Sanja Marusic

Hoe universeel haar werk ook lijkt, er zit een heel persoonlijk kantje aan. Want de vrouw op de foto’s is wel degelijk zijzelf, af en toe samen met haar man en (ongeboren) kind. Op die manier zijn haar recentste beelden uiterst intieme fragmenten van een koppel dat door de geboorte van hun zoon een nieuw evenwicht als drie-eenheid zoekt. “Soms gaat dat heel harmonieus, soms minder. Dat zie je aan de houdingen: we balanceren op een been, tillen elkaar op, of we raken net los van elkaar.” Dat ze vooral zichzelf en haar gezin fotografeert, is een praktische keuze. “Het is gewoon veel simpeler om mezelf te fotograferen. Het klopt meer, voelt oprechter aan ook. Als tiener heb ik veel zelfportretten gemaakt omdat ik gewoon niet wist waar ik moest beginnen. Achteraf gezien denk ik: in wat ik heel naïef begonnen ben, zit misschien net mijn kracht. Die kinderlijke kern, daar grijp ik graag naar terug.”

Beeld Sanja Marusic

Beeld Sanja Marusic

De expo Out of this world van Sanja Marušić loopt van 18 februari tot en met 18 juni in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, nederlandsfotomuseum.nl

Het boek The endless coloured ways verschijnt op 17 februari bij Hannibal Books, 49,95 euro, hannibalbooks.be