‘Koolputters’: karakterkoppen aan keukentafels. Zwarte sinaasappels, koude koffie en noeste arbeid

De mannen die mij in het afdalen uit deze stamboom zijn voorgegaan, deden dat in stilte. Mijn beide grootvaders, mijn vader, de nonkels met wie ik een bloedband deelde, waren stuk voor stuk mannen die op familiefeesten genoegen namen met een rol als figurant, terwijl hun vrouwen en zussen schitterden op de bühne. Beide kanten van de familie waren matriarchaten; dit waren heren die hadden leren zwijgen. Ze keken van een afstand, een monkellach om de lippen, naar de vrouwen van wie ze hielden. Dat volstond om gelukkig te zijn.

Terwijl ik vroeger karakterieel eerder naar mijn moeder neigde, doe ik dat met het ouder worden steeds meer naar mijn vader, en de stilte waarin hij voortleeft. Lawaai maak ik enkel nog op papier. Ik heb de afgelopen vijfendertig jaar genoeg gezegd, laat ik in dat laatste handvol maar eens luisteren.

Het zijn immers zelden de praters die iets te vertellen hebben. Zelf hebben ze het te druk met het schetsen van beelden om dat in te zien. Het zijn de zwijgers naar wie mijn nieuwsgierigheid uitgaat. Ze zijn spaarzamer met hun woorden, en dus ook met onzin. Hun levens worden geleid achter een gordijn. Hun ogen twee kijkgaten.

In de opleiding journalistiek werd ons niet aangeleerd hoe je iemand moest interviewen. Alsof dat beroep enkel draait om het soort verhalen dat begint met ‘Dit geloof je nooit!’, om antwoorden die geen vragen vergen. En goed, je praatte dan wel zelf niet – nog zoiets wat journalisten vandaag te veel doen –, luisteren leerde je evenmin. Je leerde kijken of het bandopnemertje nog liep. Twee muisklikken verderop ziet u de gevolgen.

Een programma als Koolputters, over het leven in de mijnen, bewijst de kracht van het interview, nog steeds de mooiste vorm van televisie. Goed, het is anekdotiek, men graaft niet naar grote inzichten, maar het is ‘opa spreekt’ op zijn best. Karakterkoppen aan keukentafels, stuk voor stuk markante figuren en goede vertellers. Verhalen over zwarte sinaasappels, koude koffie en noeste arbeid. Alles wat we onszelf zo graag voorspiegelen dat een ‘echte Vlaming’ is – ook al kwam de halve put uit het zuiden.

Je ziet oude mannen terugverlangen naar ellende. Wervende beelden uit zwart-witte dagen schilderen de tijd felroze. Het is niet zozeer wat ze vertellen dat boeit, al is dat ook zeker de moeite – de echte schoonheid van dit programma moet je er zelf uit hakken: mannen aan het eind van de weg die over hun schouder kijken en beschrijven wat aan de horizon ligt. Alleen had ik liever gehoord hoe ze álles beschreven, niet enkel wat op een postkaartje past.

Geen gruwelijke ongevallen, geen stoflongen, geen huilende tienerjongens die naar hun moeder verlangen. Geen racisme, geen misbruik, geen gebroken gezinnen. De hemel onder de aarde. Als oud-strijders die de mond vol hebben van camaraderie om toch maar niet te moeten denken aan de lijken.

Het is het enige wat aan te merken valt op deze eerste aflevering. Misschien komt het nog. De verhalen die deze mannen vertellen, die zeker voor jongeren een onvoorstelbare wereld moeten blootleggen, verdienen het te worden opgetekend. Maar geen mijnwerker komt kraaknet uit de put.

Koolputters, zondag om 21.05 uur op Canvas.