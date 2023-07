Kom maar bij pappie, lieve kindjes! Het enigma Aphex Twin ontrafeld

Zondag speelt Aphex Twin na ettelijke jaren nog eens in België, op Dour Festival. Wie is de man achter de electronicalegende? Voor eens en altijd, de waarheid – en een handjevol leugens – over Richard D. James.

Mijn favoriete anekdote over Aphex Twin is niet een van de waanzinnig excentrieke verhalen over zijn bizarre excessen, maar een fait divers dat vermakelijk is precies omdat het wordt beschouwd als een legendarische anekdote. Een tiental jaren geleden verhuisde Richard D. James met zijn gezin van Sheffield naar een onooglijk boerengat in Schotland. De toen 43-jarige James – die sowieso niet gemakkelijk te herkennen is omdat hij op hoezen en persfoto’s zijn tronie vervormt – hoopte op een namiddag te ontspannen met een zwempartijtje in de kreek vlak bij zijn huis. Een buurman verstoorde zijn rust. “Geen al te vriendelijke man”, zo liet James het optekenen door rockmagazine Rolling Stone, “dus we wisselden weinig smalltalk uit, laat staan dat ik hem ooit heb verteld over wat ik doe.”

Tot dan verkeerde James in de waan dat niemand in een dorpje waar de tijd was blijven stilstaan maar een vaag vermoeden had van wie hij was. Nu ja, tot die norse buurman vroeg: “Zeg, het lief van mijn dochter schrijft een thesis over Aphex Twin. Mag hij jou eens opbellen?”

Sardonische rotzak

Wereldberoemd tot in Shitsville, Schotland, dus. Tja, James liet in de jaren negentig de experimentele elektronische muziek nu eenmaal aanzwellen van hip regiolect tot lingua franca. Hij dikte zijn eigen mythe aan door zelden interviews te geven of door journalisten hilarische verzinsels voor te schotelen.

James, de sardonische rotzak die argeloze popfans een hartverzakking bezorgde met groteske horrorvideoclips en die wordt geroemd door iedereen van Thom Yorke van Radiohead over Frank Ocean en Kanye West tot Trent Reznor van Nine Inch Nails en John Frusciante van Red Hot Chili Peppers. Richard D. James een schoolslag zien doen in een vijvertje in Schotland tart sowieso al mijn verbeelding. Alsof je Nick Cave in een zwemshort en hawaïhemd ziet chillen op het strand van Malibu.

Astmapuffer

Mijn liefde voor de muziek van Aphex Twin bloeide resoluut open in de diepste plooi van de jaren negentig. Immers, wie in die periode wat gretiger groef naar muzikaal goud, ver voorbij Nirvana en de Beastie Boys, tuimelde de ondergrondse zuilengalerij in waar de artiesten van het Britse platenlabel Warp huisden. Aphex Twin mocht zich er de oppersater noemen. Velen roemen hem om zijn vroegste werk, zijnde de aardedonkere Selected Ambient Works-albums die ambientpioniers zoals Brian Eno het nakijken gaven.

Wat mij betreft vond hij pas zijn volle vorm toen hij rond 1995 de abstracte beatesthetiek uit die tijd perfectioneerde. Leg de plaat I Care Because You Do eens op. Stuiterende ritmeconstructies. Ritmische samples van een astmapuffertje. Tergend weemoedige synthmotiefjes. Zijn klankesthetiek was een zich voortdurend herschikkend labyrint. Hij herdefinieerde niet zomaar de elektronische muziek. Sterker: hij schiep een nieuwe syntaxis.

Aphex Twin afgelopen juni tijdens het Sonar Festival in Barcelona. Beeld Redferns

Terloops herbergde Aphex Twin de geest van punk en revolte. De fluim van Johnny Rotten. De opgestoken middelvinger van de wijdogige raver naar de flikken die zopas zijn MDMA in beslag namen. Voor fans waren de sensationele verhaaltjes die over James in de pers verschenen niet veel meer dan geinige ruis. James zou door Sheffield snorren in een militaire tank – een Daimler Ferret om precies te zijn. Hij kocht een bankgebouw en vormde het om tot een studio. Flirtte met paddo’s, lsd en lucide dromen. Hij speelde een dj-set met alleen schuurpapier en een keukenmixer. Hij stuurde de Amerikaanse rockband The Lemonheads met een kluitje in het riet toen hij een van zijn harde elektrotracks aan hen verkocht als remix van een van hun songs. Láchen.

Come To Daddy

Hoe hij zich aan ons stervelingen vertoonde, sloeg alles. De verwrongen Jack Nicholson-grijns op de hoes van het magistrale Richard D.James Album. De felgekleurde troetelbeertjes from hell die in de clip van ‘Donkey Rhubarb’ obsceen met de pelvis pompten. De boosaardige schoolkindjes met de Aphex Twin-smoel die in de clip van ‘Come To Daddy’ een oud vrouwtje de stuipen op het lijf jagen.

Toen regisseur Chris Cunningham, het brein achter die video, in 1999 zijn grensverleggende kortfilm bij het nummer ‘Windowlicker’ de wereld instuurde, brak Aphex Twin het referentiekader van de mainstreampop open. Het blijft een briljante parodie op gladde MTV-clips waarin in die tijd bling en booty de plak zwaaiden. James’ gruwelijk vervormde gelaat kleeft in dit geval op de kop van een wulpse bikinibabe. Een mindfuck voor de johnny’s uit die tijd, zonder twijfel.

Zal de jonge generatie festivalgangers James’ buitensporige hallucinaties decoderen en de ultra-ironie en het sarcasme erachter ontdekken? Misschien brengt het concert op Dour raad. Tijdens Aphex Twins show op het Nederlandse festival Best Kept Secret joeg hij hoe dan ook een heleboel nietsvermoedende festivalgangers het terrein af met verschroeiende noise en meedogenloze gabber. “Elke rechtgeaarde technofreak wreef zich ongetwijfeld in de ogen”, schreef bovengetekende in zijn verslag voor De Morgen. “Onder videoschermen vol gepixelde rasters waarin het Aphex Twin-logo verzonk, gooide hij geraffineerde rave-breaks in de mix.” Kom dus maar bij papa Aphex, lieve kindertjes. Maar maak eerst jullie borst nat. En doe een luier aan.

Aphex Twin speelt op 16/7 op Dour Festival.

De nieuwe ep Blackbox Life Recorder 21f / In a Room7 F760 verschijnt op 28/7.