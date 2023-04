‘Kom bij pappie, kleine varkentjes’ of hoe ‘Liefde voor muziek’ generaties dichter bij elkaar brengt

“Kom meisjes, kom bij papa!”, grijnsde een uitgelaten Stef Bos nadat hij in de eerste aflevering van een nieuw seizoen Liefde voor muziek een Randy Newman-achtige versie van K3’s ‘Verliefd’ ten berde had gebracht. Prompt vervoegde het meisjestrio hem op het podium en nestelde zich geheel camerageniek in Bos’ armen terwijl de bard schalks omlaag keek naar zijn kakelende prooien. Beweer nog eens dat dit programma niet op een unieke wijze generaties verzoent.

Het was niet het enige moment in deze episode waarbij wij rood aangelopen naar het scherm hinnikten, laverend tussen heimelijk genoegen en plaatsvervangende gêne. Niet alleen de uit zuurstokroze kauwgomballen opgetrokken K3’tjes, Günther Neefs, indieduo Portland en de onvermijdelijke Metejoor en zijn Hollandse evenknie Jaap Resema speelden ten dans in het Barcelonese wijnhuis Codorniu – Parochiezaal De Kroon in Zichen-Sussen-Bolder was vast volzet – maar ook Daan maakte er zijn opwachting.

Nu zijn er weinig Belgische rocksterren die zo onverkwikkelijk ‘meta’ door het universum van de Vlaamse commerciële scene zoeven als Daan Stuyven. Op Spaanse grond joeg hij de geesten van Gainsbourg en Zappa het zwerk in, zij het op kousenvoetjes zodat niemand precies begreep wie en wat hij nu precies hoe, wanneer en waarom in de zeik nam.

“Ik was meteen verkocht toen ik hoorde dat jullie aan dit programma meededen”, kreeg K3 te horen van de snode player, altijd bereid om de doorsnee meerwaardezoeker op het verkeerde been te zetten. “Ik kende jullie alleen van in de backstage, als ik de mannen “wie zit er aan mijn lijn, hallo-hallo” hoorde zingen”, zo biechtte hij terloops op. Het weekte vast gegniffel los bij wie wel eens een backstage zo niet een lijntje heeft gedeeld met de onverbiddelijke bridgeburner.

Potloodventers

Daan nam ‘De drie biggetjes’ onder handen. Wie bij die zin de goorste bestialiteiten tussen Old MacDonald en een resem zeugen aan het geestesoog ziet voorbijtrekken: schaam u! Maar u zit er niet ver naast. “Welcome, welcome, all you little pigs” kreunde Daan op de golven van een scheve synthpopgroove, tollend op het snijvlak tussen louche loungezanger en Nonkel Van Grauwel. “Hij lijkt de boze wolf wel!”, kirde een K3’tje extatisch. Sommige cartoons schrijven zichzelf.

Is de 2023-editie van Liefde voor muziek die van potloodventers en vieze, ouwe boomers? Van geile Gary Glitter-adepten en nurfende Nabokovs? Waagt Günther Neefs zich straks aan R. Kelly’s ‘I Believe I Can Fly’ terwijl hij Marthe en Julia teder over de knie legt? Fluistert een likkebaardende Metejoor dra de zwangere Hanne in heur oortje dat “deze pappie evenmin vies is van wat prenatale pufjes”. Wordt dát de peper in de derrière van dit uitgewoonde format? Wij zitten nu al op het puntje van onze chaise longue.

Elke dinsdag om 20.35 u op VTM