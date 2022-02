Koel en afstandelijk: dat is het beeld van Paola dat het meest blijft hangen na deze documentaire

Was dit nu een documentaire of een hagiografie die geproduceerd werd door het koninklijk paleis zelf? Met die vraag blijf je zitten na het bekijken van Paola, côté jardin over het leven van koningin Paola. Panoramische beeldjes van weidse landschappen, minutenlange lof voor haar werk voor het goede doel en de familie die op bezoek komt: het passeert allemaal de revue.

En zoals in de allerbeste sprookjes werden alle plooien natuurlijk gladgestreken. Zelfs prins Laurent, de eeuwige rebel, heeft complimenten voor zijn moeder in petto: hij prijst haar voor haar “drive”, met als voorbeeld de manier waarop Paola het koninklijk paleis heeft heringericht.

Naar eigen zeggen kreeg RTBf-reportagemaker Nicolas Delvaulx nochtans de kans om koningin Paola alles te vragen, er waren geen taboes. In dat geval is het vooral een gemiste kans en verdient hij als journalist een dikke buis. In anderhalf uur tijd komt prinses Delphine, de buitenechtelijke dochter van koning Albert, zelfs helemaal niet aan bod.

Aan de moeilijke periode in het huwelijk van Paola gaat Delvaulx ook in sneltreinvaart voorbij. “We waren écht op weg naar een scheiding, als we ons niet op tijd herpakt hadden”, geeft Paola wel toe. “Het is jammer dat we het niet konden overdoen. Ik begrijp nu hoe belangrijk het is om genegenheid te tonen aan je kinderen.”

En toch kan je je de vraag stellen in hoeverre koningin Paola op dat vlak zelfs op 84-jarige leeftijd maar een haar veranderd is. Koel en afstandelijk: dat is het beeld dat het meest blijft hangen na deze documentaire, waaraan Delvaulx naar eigen zeggen twee jaar gewerkt heeft.

Paola vertelt nog steeds met meer passie over de bloemen in de tuin van haar woning in het Naamse dorpje Villers-sur-Lesse en over haar liefde voor moderne kunst dan over haar eigen kinderen en kleinkinderen. Ze doet nog wel een poging op het einde van de reportage als ze – op haar eigen vraag – een brief uit haar jongere jaren voorleest aan drie van haar kleinkinderen, maar ook dat komt gekunsteld over.

De enige blijken van enige menselijke emotie in de hele documentaire zijn er als prinses Astrid in tranen de relatie met haar moeder beschrijft: “Ik hou enorm veel van haar. Ik ben heel erg aan haar gehecht, echt waar.” Koning Albert lijkt op sommige momenten wel dieper te willen ingaan op de moeilijkheden in hun huwelijk. Maar telkens als het interessant dreigt te worden, komt Paola tussenbeide.

Wie vorig weekend het artikel in deze krant had gelezen met emeritus hoogleraar en monarchiekenner Mark Van den Wijngaert hoefde zondagavond zelfs niet meer te kijken. Hij voorspelde “een zeemzoet familieverhaaltje”, waarbij vooral gefocust zou worden op het feit dat het uiteindelijk toch nog goed gekomen is tussen Albert en Paola. Dat is exact wat de kijker kreeg voorgeschoteld.

Paola, côté jardin, te bekijken op VRT NU.