Knettergekke kleppers en ophitsende horror: dit zijn de beste speelfilms van het moment

Knettergekke klepper

Beeld je even in: je bent een Chinees-Amerikaanse vrouw, en het begint met een onderzoek van de belastingdienst naar je financiën. En voor je het weet moet je contact leggen met parallelversies van jezelf in een poging om te vermijden dat het multiversum instort. Dat is, zo begrijpen we toch, het opzet van Everything Everywhere All At Once, een knettergekke klepper van Dan Kwam en Daniel Scheinert - kortweg de Daniels - die werd bedolven onder een stortvloed aan positieve recensies.

Voorlopig zijn er geen plannen voor een Belgische release - begrijpe wie begrijpen kan! - maar de Lumière-cinema’s in Mechelen en Brugge besloten daar niet op te wachten, en tonen Everything Everywhere All At Once (geweldige titel, overigens), tóch op het grote scherm.

Everything Everywhere All At Once, nu bij Lumière Mechelen en Lumière Brugge.

Melancholie

Nooit werd melancholie zó mooi op pellicule gevat als in Lost in Translation, waarin een 18-jarige Scarlett Johansson een jonge vrouw met een huwelijkscrisis speelt, die uithuilt bij een Hollywoodster met een midlifecrisis - een geweldige Bill Murray. Aan de bar van een hotel in Tokio delen ze hun eenzaamheid en onbegrip. Op een prachtige manier.

Lost in Translation, 4 juni in Cinematek, Brussel.

Bodyhorror

David Cronenberg keert hier naar de onversneden bodyhorror die hem groot maakte. De film speelt zich af in een nabije toekomst waar sommige mensen spontaan nieuwe organen ontwikkelen. Viggo Mortensen speelt een kunstenaar die zijn wildgroeiende buikinhoud en plein public operatief laat verwijderen door zijn vriendin (Léa Seydoux), terwijl Kristen Stewart opgehitst toekijkt.

Crimes of the Future, nu in de bioscoop.