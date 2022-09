Knappe renaissance, nieuwe moed en driftig avontuur: dit zijn de albums van de week

Pixies - Doggerel ★★★☆☆

Op de golven van eermalige grandeur, laat staan die van mutilatie (see what we did there?), surfen de Pixies misschien nooit meer. Of toch niet op plaat. Maar Doggerel herstelt wel het geloof dat je de groep niet alleen meer hoeft te volgen voor zijn stekelige backcatalogue. Pixies ploegen zich geestdriftig door de popgeschiedenis. De knipogen naar rockabilly, furieuze flanellenhemden-rock, desertrock zijn zelden te versmaden. Met het fraaie ‘Dregs of the Wine’ mag gitarist Joey Santiago zich bovendien beroemen om zijn allereerste(!) zelfgeschreven Pixies-song. Doggerel haalt niet het niveau van de begindagen, maar de toekomst oogt steeds minder geriatrisch. (GVA)

Yeah Yeah Yeahs - Cool It Down ★★★★☆

De vijfde plaat van Yeah Yeah Yeahs tekent voor een impressionante renaissance. De New Yorkse postpunkband gaf nochtans de indruk te zijn uitgeblust na zijn laatste album. Zijn nieuwe songs schakelen van sensuele shoegaze naar hoekige elektrorock, in een bruisende productie van David Sitek, bekend van TV On The Radio. ‘Spitting Off The Edge Of The World’, een duet met Perfume Genius, doet aan als waterballet in een lavastroom. ‘Lovebomb’ is het mooiste nummer dat My Bloody Valentine nooit schreef. ‘Fleez’ tilt klassieke punkfunk naar 2022, ‘Wolf’ flirt roekeloos met synthpopkitsch. Wat een revanche! (SVS)

Slipknot - The End, So Far ★★★★☆

Op zijn zevende langspeler experimenteert Slipknot driftiger dan ooit. Het droefgeestige ‘Adderall’ geeft meteen de toon aan. Dichter bij een emotionele alt.rocksong geraakte de groep nooit eerder. Ook ‘Hivemind’ doet zijn voordeel met een melodieus refrein, al wordt de song weliswaar opgebroken door spanbetonnen riffs en industriële drums. Benieuwd of de fans van het eerste uur hun knarsende tanden zullen kapot bijten op deze stijlbreuk. ‘Yen’ is nog zo’n voltreffer, met bombast tot de bom barst, naast de gewoonlijke dreiging, agressie en het verdrijven van de duivels. Deze evolutie is vast geen spek voor ieders bek, maar Slipknot heeft misschien wel zijn avontuurlijkste plaat in jaren gemaakt. (GVA)