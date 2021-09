KMSKA heropent deuren op 25 september 2022

Een grote spandoek met de openingsdatum siert de voorzijde van het bijna volledig gerenoveerde KMSKA. We lezen de opluchting in de ogen van de betrokkenen.

“Het heeft lang genoeg geduurd”, knikt voorzitter van het KSMKA Luk Lemmens. “Na jaren van vertraging en uitstel komt er eindelijk goed nieuws. We zijn nu exact een jaar verwijderd van heropening.”

De afgelopen jaren werd wel vaker beweerd dat het museum op punt van openen stond. Net als 2017, het vooropgestelde openingsjaar bij de start van de renovatie in 2010, was 2019 een mogelijke kanshebber. Jaren ervoor werd al gesproken van een grote Bruegel-tentoonstelling die er eind 2019 zou plaatsvinden. Dat de openingsdatum steeds opschoof had voornamelijk te maken met de gigantische schaal van het project waarin steevast nieuwe problemen opdoken. De verbouwing bleek uiteindelijk veel complexer en duurder dan gepland. De eindkost wordt op 100 miljoen euro geraamd, meer dan het dubbele dan de vooropgestelde 44 miljoen in 2010.

Twee werelden

Maar vandaag lijkt het dus eindelijk menens. Het renovatieproject gaat nu stilaan zijn allerlaatste fase in. De nieuwe tuin moet nog worden aangelegd. Ook de kantoorvleugels, de Van Dyckzaal en het dak van De Keyserzaal worden nog aangepakt en dan gaat de volle focus naar de invulling. “Voor ons is het heel spannend”, vertelt directeur Carmen Willems. “De hele collectiepresentatie is klaar. We weten eigenlijk al exact welk werk waar komt te hangen. Waar we nu volop mee bezig zijn is het maken van alle content en de verhalen die we in de zalen willen vertellen. We focussen op een laagdrempelig parcours met een heel gelaagd concept van vertellen zodat elke doelgroep zich aangesproken voelt. We mikken op zowel kinderen als volwassenen met weinig of net heel veel voorkennis.”

Dankzij enkele ingenieuze ingrepen van KAAN architecten wint het gebouw 40 procent aan bijkomend in te vullen exporuimte. “Het gebouw draagt twee werelden in zich”, vertelt Willems. “Het oude historische gedeelte, dat volledig gerenoveerd is, zal de oude kunst dragen en in dat oude volume wordt een nieuw volume ingebed waarin de collectie moderne kunst zal te zien zijn. Het grote scharnierpunt tussen beiden wordt onze Ensorcollectie, de pronkstukken van het museum. Verder willen we ook met actuele kunstenaars samenwerken en willen we hen tegenover de oude en moderne meesters plaatsen.”

Het vernieuwde KMSKA zet in op beleving. Zo gaan er twintig artists in residence aan de slag. Die zullen vanuit een hedendaagse kunstbeleving een actuele lezing geven op de collectie van het museum, dat zeven eeuwen oude en moderne kunst bevat. Bekende stemmen als STUFF., Dimitri Leue, Tom Van Dyck en Het Zesde Metaal worden zo nauw betrokken bij het museum en gaan mee met de bezoeker op ontdekking door het gebouw. “Participatie zal centraal staan”, besluit Luk Lemmens. “Het nieuwe KMSKA moet de harten van alle Antwerpenaren, Vlamingen en buitenlandse toeristen beroeren. Voor minder gaan we niet!”