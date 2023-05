‘Klondike’ vindt toch poëzie in de brute realiteit van de Russische bezetting ★★★★☆

Vorig jaar viel Rusland zijn buurland Oekraïne binnen, maar de oorlog duurt al veel langer. Dat toont het Oekraïense Klondike, een sobere, maar krachtige film over een gewone vrouw die haar eigen ding blijft doen terwijl de wereld rondom haar verandert.

Klondike speelt zich af op het Oekraïense platteland van Donetsk – de regio waar in 2014 het passagiersvliegtuig MH17 uit de lucht werd geschoten en de 298 inzittenden het leven lieten. Naar het einde van de film toe komen twee Nederlanders zoeken naar slachtoffers: met zulke details herinnert regisseur Maryna Er Gorbach ons eraan dat het Oekraïens-Russische conflict zich niet zo ver van ons bed afspeelt als we soms denken.

Toch is Klondike geen politiek pamflet. Er Gorbach richt haar camera op de zwangere Irka (Oksana Cherkashyna). Zij is vastbesloten om haar kind op de wereld te zetten en zich verder niets aan te trekken van de steeds hoger oplopende spanningen: ze probeert haar huis te herstellen wanneer er een muur vernield wordt door een verdwaalde bom, en gaat verder met de dagelijkse routine van het huishouden.

Haar echtgenoot Tolik (Sergey Shadrin) mist evenwel het karakter om zich niet te laten meeslepen door de pro-Russische separatisten in de omgeving. Haar jongere broer Yaryk (Oleg Shcherbina) is dan weer een overtuigd Oekraïens nationalist, maar Irka weigert zich te laten meeslepen in hun gebekvecht. Haar verzet zit in kleine dingen – in het melken van de koe, in het maken van ontbijt – en richt zich niet tegen de ene of de andere zijde, maar tegen de zinloosheid van de sluimerende oorlog.

Het decor van Klondike is een desolaat, onherbergzaam platteland, waarin het eenzame huisje van Irka het enige baken van redelijkheid en beschaving vormt. Het doet wel eens denken aan klassieke films van Howard Hawks of Sergio Leone, en Er Gorbach heeft van Klondike dan ook een actuele western in Oost-Oekraïne gemaakt. Met lang aangehouden shots, een bezwerend ritme en een traag bewegende camera zoekt én vindt ze een snuifje poëzie in de brute realiteit die al jarenlang het leven aan de Oekraïens-Russische grens tekent.

Niet dat Klondike stijl boven inhoud verkiest. Maryna Er Gorbach – én Oksana Cherkashyna, want dankzij haar innemende, krachtige acteerprestatie is dit ook háár film – tonen het leven van Irka op genuanceerde maar onverbloemde wijze, wat nog benadrukt wordt met de stomp in de maag die het laatste shot is. Het lot van Irka is er één dat niemand onberoerd zal laten. En dat geldt voor Klondike evenzeer.

Vanaf woensdag in de bioscoop.