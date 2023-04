‘Kleine uitgeverijen bepalen de smaak’: toppers en trends bij boekhandel Passa Porta

Wat verkoopt, wat niet? Bericht uit de boekhandel. Deze week: Steven Van Ammel van Passa Porta, Brussel

Welke boeken doen het goed bij jullie?

“Boekenlezers zijn conservatieve mensen, denk ik weleens, ze gaan heel lang voor de successen die al een tijdje meegaan. Stefan Hertmans’ essay Verschuivingen is al vijf maanden uit, maar het blijft populair. Hetzelfde geldt voor Aya ­Sabi’s Half leven en All about Love van bell hooks, een boek over onze zoektocht naar emotionele verbinding. Sinds haar overlijden in december 2021 staat dat onophoudelijk in onze top tien. En dat zonder vertaling of mediacampagne.

“Net buiten de top tien valt Het einde van alle straten, Frank Vande Veires liefdesfantasie, wat ons meteen terugbrengt bij Hertmans, want die roman is pas echt beginnen lopen nadat Hertmans er op Facebook iets lovends over had geschreven.”

Ziet u bepaalde trends?

“Ik merk dat sommige grote uitgeefhuizen aan het beknibbelen zijn op de kwaliteit van het papier. Klanten maken daar in de winkel opmerkingen over. Een prachtige roman als Shy van Max Porter verdient gewoon beter.

“Bij de kleinere uitgeverijen, zoals Koppernik, Oevers of Vleugels, zie je dan weer een tendens naar meer verzorgde uitgaven. En naar minder voor de hand liggende titels waarmee ze in de verkoop hun grote concurrenten koud pakken. Kijk bijvoorbeeld naar vertaalde Scandinavische fictie. Dat was vroeger iets van de grote huizen, terwijl Oevers daar vandaag heer en meester in is. De kleintjes bepalen de smaak.”

Van welk boek had u meer of minder verwacht?

“Salman Rushdies Victoriestad verkoopt teleurstellend weinig, terwijl Siciliaanse brieven dan weer Geerten Meijsings best lopende titel in tijden is. En Fleur Jaeggy natuurlijk. Ik vond De waterstandbeelden een heel dens boek, maar dat wordt dan toch door een bepaald publiek omarmd.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“Ik ben een grote fan van de Schotse A.L. Kennedy. Binnenkort komt haar grote post-­brexit­roman uit, maar wel in het Duits. Als lebten wir in einem barmherzigen Land heet het boek, terwijl er van een Engels­talige editie nog geen sprake is. Ga ik echt zo zot zijn om die in het Duits te lezen? Dat is de vraag waar ik nu mee worstel.”