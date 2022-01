Kleine levens, grootse beelden: duik in de werken van Michel Vanden Eeckhoudt

De Brusselse fotograaf Michel Vanden Eeckhoudt was niet geboeid door grootse verhalen. Het alledaagse leven, dat wilde hij vatten. Hij stierf in 2015, maar een retrospectieve in Charleroi laat u zijn oeuvre (her)ontdekken.

Nee, hij was niet voorbestemd om fotograaf te worden. Eigenlijk wilde Michel Vanden Eeckhoudt rechten studeren en kinderrechter worden. Tot hij Blow-Up van Michelangelo Antonioni in de bioscoop zag, de filmklassieker uit 1966 waarin een fotograaf de hoofdrol speelt. Vanaf dat moment kiest hij resoluut voor de camera. Hij gaat fotografie studeren in Amsterdam, nadien op La Cambre in Brussel.

Israël, 1988. Beeld Michel Vanden Eeckhout

Al in het begin van zijn carrière ontpopt hij zich als een lieve dwarsligger. Terwijl het in de jaren zeventig de ­gewoonte is om fotografen voor langere tijd op reportage te sturen, past hij daarvoor. “Michel wilde liever bij zijn gezin blijven”, vertelt zijn weduwe Mary van Eupen. “Hij wilde sowieso niet die typische grootse reportages maken. Dat was niet echt zijn ding. Liever toonde hij gewone mensen. Hij wou de problemen van het alledaagse leven capteren. Maar een fotograaf van de straat zou ik hem zeker niet noemen. Wel een man die de condition humaine in beelden wilde vatten.”

Turkije, 2011. Beeld Michel Vanden Eeckhoudt

Ook dieren zet hij graag voor zijn lens. Heel veel dieren. Een hond in een draagtas. Eentje die is opgetut zoals een deelneemster aan een schoonheidswedstrijd. Dieren achter tralies ook. Hij neemt zijn kinderen mee naar dierentuinen in Antwerpen en Amsterdam. Fotografeert ze terwijl ze vol bewondering naar de opgesloten beesten kijken. Legt de tristesse van een eenzame, gekooide leeuw vast. De wereld van de al dan niet exotische fauna fascineert hem. Met dank aan zijn vader, een bioloog: zijn huis staat vol opgezette dieren.

Mauritius, 1991. Beeld Michel Vanden Eeckhout

Van snelle auto’s houdt hij ook. Het portret van Vanden Eeckhoudt bovenaan deze pagina, gemaakt door John Vink, toont hem achter het stuur. Auto’s worden zijn eerste modellen. In het begin van zijn carrière fotografeert hij Formule 1-races voor een Frans automagazine. Maar zijn voorkeur voor de petites histoires wint het al snel van de ronkende motoren. “Hij werkte altijd in zwart-wit”, vertelt zijn weduwe. “Dat vond hij het mooist. Alleen voor opdrachten die de rekeningen moesten betalen, werkte hij in kleur.”

Humor in zwart-wit

Die grijstinten impliceren lang niet altijd ernst en miserie, wel integendeel. “Er zit heel wat humor in zijn werk”, zegt Van Eupen. Soms is die teder, soms zwart of ronduit ­ironisch. In veel beelden duikt een zekere tragiek op. Het is die combinatie die zijn werk zo uniek maakt. Kijk naar een beeld van Vanden Eeckhoudt en je weet lang niet altijd of je moet glimlachen dan wel slikken. Het maakt dat zijn foto’s ook nu nog altijd aanspreken.

Frankrijk, 1996. Beeld Michel Vanden Eeckhoudt

“Weet je wat ik jammer vind? Dat hij zijn werk nooit in Vlaanderen heeft kunnen tonen”, vertelt zijn weduwe nog. “Dat begrijp ik echt niet. Hij heeft in heel wat landen geëxposeerd, maar niet veel Nederlandstaligen kennen zijn werk.”

Laat deze retrospectieve daar verandering in brengen. Want Vanden Eeckhoudts oeuvre behoort tot het beste wat de naoorlogse Belgische fotografie te bieden heeft. De glimlach krijgt u er gratis bij.

De retrospectieve, goed voor zo’n 250 foto’s waarvan de helft nooit eerder werd vertoond, loopt van 29 februari tot 15 mei in het Musée de la Photographie in Charleroi, museephoto.be.

Brussel, 1979. Beeld Michel Vanden Eeckhout

Frankrijk, 1984. Beeld Michel Vanden Eeckhout