Klaas Janzoons en CJ Bolland over de nieuwe dEUS: ‘Af en toe moet je gewoon je kinderen afmaken’

Binnen een week ligt de langverwachte, nieuwe dEUS eindelijk in de rekken. How to Replace It zal die heten. In afwachting van de release blikken we vooruit én terug met twee muzikale trawanten die het langst in een band rond Barman cirkelen: violist en toetsenist Klaas Janzoons en engineer/producer CJ Bolland.

Naast frontman Tom Barman is Klaas Janzoons nog het enige oorspronkelijke lid van dEUS. CJ Bolland is dan weer een partner in crime van Barman sinds de eeuwwisseling. Ze leerden elkaar kennen in het nachtleven, begonnen het dansbare nevenproject Magnus en sindsdien is hij altijd in de buurt gebleven. Volgens Barman zijn er zelfs momenten geweest dat hij zowat in de dEUS-studio woonde.

“We kennen elkaar door en door”, durft Bolland te stellen. “Het klikte ogenblikkelijk tussen Tommy en mij. We waren jong en hadden ons allebei volledig ondergedompeld in het uitgaansleven. Zelfs wanneer we níét aan het werken waren. (lacht) De studiodagen vergleden al eens in studionachten, waarna we dan ook nog eens in een of ander café in het Antwerpse belandden. Dat laatste is intussen wel veranderd. Na het avondeten keren we niet eens meer terug naar de studio, zoals vroeger eerder regel dan uitzondering was.”

CJ Bolland: ‘Barmans teksten zijn meestal bijzonder poëtisch, en wanneer ik weet wat erachter schuilt, ga ik moeiteloos mee in zijn trip.’ Beeld Illias Teirlinck

Met dEUS kwam Bolland in contact toen een best of van Antwerp’s finest zou uitkomen: No More Loud Music. “De groep wilde nog een extra single opnemen en dat werd ‘Nothing Really Ends’. dEUS heeft die song opgenomen in mijn studio, toen nog in Westmalle. Rockmuziek was heel nieuw voor mij, maar ik dacht: let’s give it a shot. En dat draaide zo goed uit dat Tom me later ook vroeg om wat mee te prutsen aan hun album Pocket Revolution. Sindsdien ben ik niet meer uit hun buurt weg te slaan.” (lacht)

Op de nieuwe plaat krijgt het onsterfelijke ‘Nothing Really Ends’ te duchten concurrentie met ‘Love Breaks Down’. Bolland knikt: “Dat is Tommy’s specialiteit, hè: gevoelige ballads schrijven. Dat nummer kende trouwens een heel opmerkelijk parcours. Het was een van de eerste nummers die klaar lagen, maar het laatste dat hij heeft afgewerkt. Alsof hij dat pareltje speciaal opspaarde tot aan het eind.”

Het is voor de hand liggend om recente liefdesperikelen te verbinden aan de fragiele lyrics van die song. In de periode rond de opnames gingen Barman en zijn vriendin uit elkaar. De twee vormden sinds 2013 een koppel. Dat liet de frontman van dEUS zelf weten tijdens zijn tv-optreden in Alleen Elvis blijft bestaan op Canvas. “Ik had tijdens corona heel erg nestdrang, wat ironisch was, want net ervoor is het gedaan geraakt met mijn vriendin”, gaf Barman toe. Is How to Replace It de weerslag van een turbulente periode?

“Is dat niet altijd zo bij Tommy?” kaatst Bolland de vraag diplomatisch terug. “Ik weet waar de teksten over gaan, maar ik denk niet dat ik zo vrijpostig mag zijn om daarover te spreken in zijn plaats. Ik kan je wel zeggen dat de woorden altijd van heel diep komen bij hem, wanneer hij schrijft voor dEUS. ‘Love Breaks Down’ raakt me misschien nog wel het meest. Misschien ook omdat ik er vrij dicht op zat, when love broke down. De lyrics komen daarom nog wat harder binnen.

“Maar ‘Le Blues Polaire’ is net zo goed een van mijn absolute favorieten op dit nieuwe album. Barman in het Frans? Dat is altijd heel speciaal. Ik vraag hem vaak uit over zijn teksten, ook omdat ik eigenlijk een heel curieuze mens ben. (lacht) Zijn teksten zijn meestal bijzonder poëtisch, en wanneer ik weet wat erachter schuilt, ga ik moeiteloos mee in zijn trip. Tommy vraagt mij soms ook uit eigen initiatief of de zinnen helemaal goed zitten, omdat Engels mijn moedertaal is. Maar geloof me: zijn taalgevoel is meesterlijker dan dat van mij.” (lacht)

Demo deluxe

“Dingen duren altijd langer dan je denkt”, verontschuldigde Barman zich eerder al voor de olifantendracht die voorafging aan How to Replace It. “Het was nooit de bedoeling om er tien of elf jaar over te doen”, beklemtoont Janzoons ook. “Eerlijk waar. Gek hoe snel de tijd gaat. Tom is evenwel nooit gestopt met schrijven. Ikzelf had ook dictafoons vol met ideeën. Volledig stilzitten deed niemand van ons in de groep.

“Waarom het dan toch zo lang duurde? Corona speelde ons natuurlijk parten, waardoor we van elkaar afgezonderd zaten. Maar verder kwamen er ook verschillende tours tussenfietsen: aan de jubileumtour van The Ideal Crash hebben we een jaar gespendeerd, inclusief repetities met de dansers. Soft Electric was ook een lange tour. En na onze laatste plaat Following Sea hadden we sowieso bewust een sabbat ingelast. Maar het nieuwe album was nooit opgevat als een tienjarig project.”

“Toen ik hoorde dat er zo’n tijd is gegaan over deze plaat, kon ik het eerst niet geloven”, zegt ook Bolland. “Zo voelde dat toch niet aan, maar voor mij is het natuurlijk anders: ik ben geen volwaardig lid van dEUS. Bij momenten voelde ik tijdens de preproductie in de studio wel dat de groep besefte dat de verwachtingen hooggespannen zouden zijn. Hoe langer je de spanning aanhoudt, the more you gotta deliver.

“Ik was erbij vanaf de geboorte van de nieuwe songs tot het afwerken van de ‘demo’s deluxe’ zoals ik dat noem. Daarmee bedoel ik dat de songs zo goed als klaar zijn, maar nog moeten gefinetuned worden. ‘Simple Pleasures’ heb ik bijvoorbeeld heel wat gedaantes zien ondergaan. Waarna we uiteindelijk, na heel wat zoeken op de verkeerde plekken, toch naar de eerste versie hebben teruggegrepen. (lacht) Een moeilijke was de titelsong van de plaat. ‘How to Replace It’ is een song die blijft aanzwellen, en dan moet je het wel interessant zien te houden.”

Het zou meteen ook de enige song zijn die verwijst naar de wereld die in lockdown ging. Why waste a good crisis, nietwaar? Maar een coronaplaat is het duidelijk niet geworden. “De meeste songs zijn geschreven op het eind van de laatste lockdown”, vertelt Janzoons. “Die vonden we het meest relevant. We hebben eigenlijk heel veel uit de beginperiode laten liggen. Er waren zeker twintig à dertig songs klaar waarmee we iets konden aanvangen. Daar zaten heel wat jonge beloftes bij, maar af en toe moet je gewoon je kinderen afmaken.”

Overleefde het bloedbad wél: de heerlijke groove van ‘Simple Pleasures’, met een glansrol voor chanteuse-allumeuse Sylvie Kreusch en synths van het driespan Janzoons-Barman-Bolland. Aan die song beleefde die laatste bijzonder veel lol. “Maar er is ook veel bloed, zweet en tranen gevloeid. Het begin en het eind van de song was heel plezant. Aan de rest hebben we vooral moeten trekken en sleuren. Het is een speelse, niet meteen archetypische dEUS-song. En dat ligt duidelijk wat moeilijker bij de groep. In Magnus was dat altijd anders: daar verwachtte je dat speelse. Maar dEUS graaft dieper. We hebben daarom zelfs even getwijfeld of dat nummer wel op de plaat hoorde: het klonk té plezant. (lacht) Gelukkig hebben we op tijd de juiste insteek gevonden.

“Doet de song je in de verte een beetje aan Magnus denken? Dat is mogelijk, ja. Als je al zo lang samenwerkt, things are gonna rub off. Tom en ik kunnen niet meer verbergen dat we al twintig jaar samen in de studio zitten, zowel bij Magnus, TaxiWars als dEUS. Maar de aanpak bij dEUS is echt wel helemaal anders. Die songs beginnen meestal akoestisch, terwijl Magnus start met elektronica.”

Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Zou hetzelfde opgaan voor een Barman? Op het nieuwe album is er een komen en gaan van bijzondere muzikanten. Niet het minst in het departement van de gitaristen. Inmiddels is het verhaal welbekend van kersvers dEUS-lid Bruno De Groote. Die haakte in 2018 zijn karretje aan de groep, maar moest al snel lossen na een beroerte. Zijn illustere voorganger Mauro Pawlowski depanneerde de groep tijdens de internationale concertreeks die volgde. In de studio blijkt de bijdrage van deze snarenduivel evenwel eerder beperkt.

“Op deze plaat hoor je vooral Bruno De Groote”, benadrukt Janzoons. “Hij had de groep eigenlijk al verlaten toen we de studio ingingen, maar we konden hem toch nog overtuigen om mee te spelen op deze plaat. Ik denk dat het voor hem ook wel fijn is om iets tastbaars over te houden aan zijn tijd bij dEUS. Hij heeft ook heel chique gitaarpartijen neergezet. Net als Sjoerd Bruil trouwens. Mauro is er pas aan het eind bijgekomen om een paar ingrepen te doen. Deze plaat is dan ook vooral de verdienste van Bruno, met een hele eigenzinnige gitaarstijl, maar het klinkt toch onmiskenbaar dEUS. Zelfs wanneer hij kwam aandraven met jazzakkoorden die wij zelfs niet eens hadden kunnen bedenken, omdat we niet zo lang gestudeerd hebben als hij.” (lacht)

Onverzettelijke karakters

“Back in 1989 / I fought the battles that were mine”, zingt Barman als een reïncarnatie van Leonard Cohen in de vooruitgestuurde single ‘1989'. Net op het ogenblik dat er grenshekken rond de Europese Unie zouden kunnen komen, lijkt hij te refereren aan de val van de Berlijnse Muur met de prachtige, dubbelzinnige lyric “Some still have a piece of wall, or aimed too high before the fall”. Aan dat iconische jaar heeft de frontman van dEUS bitterzoete herinneringen. Het was het beginjaar van dEUS, maar in diezelfde periode verloor hij ook zijn vader. Amper zeventien was Tom Barman toen. Eerder schreef hij ook al het prachtige ‘Right as Rain’ over diens dood. Nu sombert hij met sonore stem: “All the azaleas in their prime an imaginary shrine / They’re frozen in their bloom.”

Voor Janzoons was die leeftijd net zo goed van tel. “Sinds mijn zeventien speel ik in deze groep. Ik heb de schoolbanken in 1991 zelfs achter me gelaten voor dEUS. Best wel speciaal: intussen heb ik kinderen die vérder staan op school dan ik ooit geraakt ben. In al die jaren heb ik dEUS inderdaad erg zien vervellen en veranderen. Ik kwam als groentje in een groep terecht waar het heel duidelijk was dat ze barstte van sterke karakters. Stef Kamil Carlens hield minstens even stevig als Tom de touwtjes in handen. En dan had je ook nog gitarist Rudy Trouvé en later Craig Ward, die ook onverzettelijk konden zijn. Ik hield mezelf bewust meer op de achtergrond. Hun aanwezigheid was behoorlijk imposant en ik vond dat ik ook nog heel wat te leren had.

“Onderweg ben ik volwassen geworden, leerde ik mezelf piano spelen en arrangementen maken. Dertig jaar lang ben ik eigenlijk in constante evolutie geweest. De groep zag ik dan weer evolueren, met gezondere relaties. Er wordt vandaag veel meer naar elkaar geluisterd. dEUS is meer dan ooit een democratie. En een echte groep, wat voor buitenstaanders niet altijd duidelijk lijkt te zijn. Het is zoals Wannes Van de Velde zei: de zanger is een groep.” (grinnikt)

Ook de manier van werken veranderde binnen de gelederen. Voor de vorige twee platen waren de jamsessies lang en gestructureerd, waarbij de nummers in de loop van de tijd werden gevormd en ontwikkeld. Een te slopend proces, gaf Barman in het verleden al aan. How to Replace It kwam daarom tot stand tijdens “geconcentreerde, korte en explosieve jams”. Achteraf volgde dan het tijdrovende finetunen en boetseren.

Opmerkelijk bij die aanpak: ‘Faux Bamboo’ wordt helemaal toegeschreven aan Janzoons, inclusief arrangementen. Uniek, want in onze herinnering staan hooguit twee songs van het tussendoortje My Sister = My Clock op zijn naam. Janzoons nuanceert: “Eigenlijk was ‘Let’s See Who Goes Down First’ ook van mij, maar Craig Ward schreef er de outro op. En ‘A Shocking Lack Thereof’ was ook van mijn hand. Maar meestal is het gedeeld werk, en borduur ik voort op jamsessies. ‘Faux Bamboo’ schreef ik tijdens covid. Mijn zoon vroeg me hoe je aan een nummer begint, en die song kwam er uit toen ik hem uitleg gaf. Heel toevallig dus.”

Het is een heel diverse plaat geworden, gelooft Janzoons. “Wat fijn is voor de fans. Maar daardoor kun je ons natuurlijk alweer in geen enkel hokje plaatsen. (droog) Voor het megawereldsucces is zoiets eerder een handicap. Maar goed, die fase zijn we ook wel weer een tijdje voorbij. Het succes dat we doorheen de jaren opgebouwd hebben, proberen we nu vooral vast te houden. We spelen inderdaad nog steeds op een hoog niveau mee in Europa, dat klopt. Maar als het even kan, mag het nog iets méér zijn voor mij. Alleen jagen we dat succes niet meer na. Om die reden hoeven we ook geen concessies te doen: authenticiteit is het enige wat telt.”

How to Replace It verschijnt op 17/2 bij PIAS.

dEUS speelt op 14, 15, 16 en 17 maart in de AB, Brussel. Die vier concerten zijn uitverkocht. De groep speelt deze zomer ook op 25 juni op Live Is Live en op 15 juli op Dour.