Klaar voor de retrosoulrevival? Thee Sacred Souls brengt passie én metier ★★★★☆

Staat er opnieuw een revival van de retrosoul voor de deur? De voortekenen zijn hoopgevend. Hipsters en trendspotters komen in drommen naar de concerten van Eddie Chacon, Aaron Frazer en Lady Wray. Bands zoals Gabriels en The Harlem Gospel Travelers doen zowel indiefans als r&b-freaks extatisch naar lucht happen.

Ook Thee Sacred Souls, uit San Diego, duikt met een onwaarschijnlijke muziekhistorische feeling de wieg van de Afro-Amerikaanse soul in. Hun titelloze debuut is in die mate doordrongen van ontwapenende passie én metier dat je bij momenten in de waan verkeert naar een onontdekt juweeltje uit de Stax-catalogus te luisteren.

Die magische touch komt van de prille twintigers Alex Garcia (drums) en Sal Samano (bas) die oorspronkelijk samen chicanomuziek wilden componeren, geïnspireerd door de lowridercultuur van hun thuishaven Chula Vista, alwaar zogenaamde muscle cars-meetings gepaard gaan met krakende doowop en latinosoul van de sixties.

Ze keerden hun kar toen ze de singersongwriter Josh Lane ontdekten op Instagram, een zoetgevooisde brother die hoorbaar smoorverliefd is op hetzelfde tijdsgewricht als de chicanoboys. Na amper een maand in het livecircuit kregen ze een platencontract van Daptone Records voorgeschoteld, thuishaven van de betreurde Sharon Jones en van Lee Fields.

De smachtende soul op hun debuutplaat doet retro aan, ja, maar staat goed beschouwd buiten de tijd dankzij het uitstekende songschrijverschap, de fenomenale Daptone-productie en Lanes fabuleuze stemgeluid. ‘Can I Call You Rose’ is een oerromantische barbershop-sleper die ieders hormonenpeil door het dak zal jagen. ‘Lady Love’ en ‘Easier Said Than Done’ zijn lome groovers die parelen van het zweet. Luister naar de prachtige zangharmonieën in de achtergrond!

De stomende falsetsoul van ‘Weak For You Love’ schiet een pijl recht door menig hartkamer. Yep, er gaan baby’s worden gemaakt op deze plaat. Doet u het anders een beetje veilig?

‘Thee Sacred Souls’ verschijnt op 26 augustus op Penrose/Daptone