Klaar voor de Oscars? Hier kunt u alle films bekijken én een pronostiek achterlaten

In de nacht van 12 op 13 maart is het zover. Dan weten we of Close zijn nominatie voor beste internationale film verzilvert, en welke film de hoofdvogel afschiet. We zetten de genomineerden (en waar u ze kunt bekijken) nog eens op een rij.

Klaar voor de Oscars? In het formulier hieronder kunt u alvast uw voorspelling voor de 95ste Academy Awards achterlaten. Hebt u de genomineerde films nog niet allemaal bekeken? Onder de vragenlijst vindt u alle films nog eens terug, waar u welke film kunt bekijken, en waarom die uw tijd waard is.

De 10 genomineerden in de categorie ‘Beste Film’

Everything Everywhere All at Once (11 nominaties)

Waarover gaat het? Net wanneer de Chinees-Amerikaanse Evelyn dacht dat haar leven niet rampzaliger kon, beweert haar anders zo brave echtgenoot plots dat hij een universumdoorkruisende bestrijder van het kwaad is. Klinkt onzinnig? Is het ook: geniaal onzinnig.

Waarom moet u kijken? EEAaO is een waanzinnige filmrit zoals u er maar zelden een zult beleven. Aan de oppervlakte een van de pot gerukte mengelmoes van actie, komedie, sciencefiction en drama, mét de occasionele hotdogvingers en buttplugs. Onderliggend een verhaal van intergenerationele trauma’s en onuitgesproken woorden.

Waar kunt u kijken? Amazon Prime Video. Ook te huur op Google Play, Apple TV, Cinema bij je thuis.

Recensie. ‘Everything Everywhere All at Once’: om duimen en hotdogvingers bij af te likken ★★★★☆

All Quiet on the Western Front (9 nominaties)

Waarover gaat het? Een groep jonge Duitsers trekt met veel enthousiasme naar het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar de hoopvolle dromers ontdekken al snel dat er weinig heldhaftige avonturen en romantische verhalen te beleven vallen. Wat ze wel vinden is bloed, modder en brutaal geweld.

Waarom moet u kijken? Grimmig, rauw en ontluisterend. De Duitse inzending voor beste internationale film vertelt een tijdloos verhaal, net wanneer de gruwelen van oorlog ons steeds minder vreemd worden.

Waar kunt u kijken? Netflix.

Achtergrond. Na bijna een eeuw waagt een Duitser zich aan de verfilming van het grootste anti-oorlogsboek van zijn land

The Banshees of Inisherin (9 nominaties)

Waarover gaat het? Wat doe je als je oudste vriend plots een punt zet achter ‘vrienden voor het leven’? Als het van de de ‘gedumpte’ Pádraic afhangt: onvermoeibaar, en tegen de wensen van de ander, de relatie alsnog proberen herstellen. Ook wanneer er gedreigd wordt met het afknippen van vingers.

Waarom moet u kijken? Banshees is een existentiële film over zelfdestructie en eenzaamheid die schippert tussen komedie en tragedie. Ideaal tijdverdrijf voor wie nog eens iets wil voelen, en zoals onze cinemaman eerder al betoogde: de film zou op de Oscars weleens (terecht) veel liefde kunnen krijgen.

Waar kunt u kijken? Speelt nu in de bioscoop.

Elvis (8 nominaties)

Waarover gaat het? In Elvis krijgen we twintig jaar van leed en liefde te zien uit het leven van muzieklegende Elvis Presley, van zijn beginnersdagen tot zijn astronomische vlucht naar de top.

Waarom moet u kijken? Altijd flashy, soms indringend en vaak te rommelig. Het explosieve Elvis durft meer dan eens te wankelen, maar hoofdrolspeler Austin Butler is erin geslaagd om de onmenselijke verwachtingen te trotseren. En intussen heeft hij een legende vermenselijkt.

Waar kunt u kijken? Te huur op Google Play en Apple TV.

Recensie. De soundtrack bij biopic ‘Elvis’ swingt, maar beklijft nauwelijks ★★☆☆☆ Interview. ‘Ik wil hem vermenselijken, ik wil wat toevoegen aan zijn erfenis’: Austin Butler schittert als de King

The Fabelmans (7 nominaties)

Waarover gaat het? Een semi-autobiografische prent van misschien wel de grootste levende filmmaker, Steven Spielberg, verteld door de ogen van de fictieve Sammy Fabelmans.

Waarom moet u kijken? The Fabelmans is een fascinerende en persoonlijke inkijk in het jonge leven van een van de grondleggers van de moderne cinema. Spielbergs ellenlange ervaring levert niet de meest uitdagende film op, maar wel een die liefde voor het grote scherm ademt.

Waar kunt u kijken? Vanaf 22 februari te zien in de bioscoop.

Top Gun: Maverick (6 nominaties)

Waarover gaat het? Ruim dertig jaar na de originele Top Gun mag straaljagerpiloot Maverick zich opnieuw vastgespen. Ditmaal mag hij zich ontfermen over de crème de la crème van de rekruten, onder wie ook de zoon van zijn overleden kameraad Goose.

Waarom moet u kijken? Top Gun: Maverick doet, naar verwachting, niets nieuws. Maar de film doet ook wel, tegen de verwachtingen in, alles juist én uitzonderlijk goed. Een sensationele, ongecompliceerde zomerblockbuster zoals we er al lang geen meer zagen.

Waar kunt u kijken? Te huur op Google Play en Apple TV.

Recensie. ‘Top Gun: Maverick’ legt de lat voor toekomstige popcornfilms op stratosferische hoogten ★★★★☆ Portret. Dit zijn de geheimen achter het succes van Tom Cruise, de eeuwig jonge actieheld

Tár (6 nominaties)

Waarover gaat het? Lydia Tár is een geniale dirigente die nagenoeg alles heeft verwezenlijkt dat menselijk mogelijk is. Maar aan de piek van haar carrière wordt ze ingehaald door haar keuzes en leert ze al snel dat ze niet zo onaantastbaar is als ze dacht.

Waarom moet u kijken? Er zijn heel wat redenen waarom u Tár uw tijd verdient − van de klinische cinematografie tot de strakke regie − maar de enige reden die u écht nodig heeft, heet Cate Blanchett.

Waar kunt u kijken? Speelt nu in de bioscoop. Ook te huur op Google Play.

Avatar: The Way of Water (4 nominaties)

Waarover gaat het? Meer dan een decennium na de gebeurtenissen van Avatar leeft Jake Sully op Pandora als volwaardig lid en leider van een Na’vi-stam. Zijn idyllisch gezinsleventje wordt echter bruusk onderbroken wanneer een verdacht vertrouwde dreiging weer opdaagt.

Waarom moet u kijken? Je kunt de film (heel) veel gebreken toeschrijven, maar net als bij de eerste film is The Way of Water een grootschalig spektakel met visuele innovaties die hun tijd ver vooruit zijn.

Waar kunt u kijken? Speelt nu in de bioscoop. Binnenkort te zien op Disney+.

Triangle of Sadness (3 nominaties)

Waarover gaat het? Een modellen- en influencerskoppel gaat aan boord van een luxecruise voor de superrijken. Het uitstapje escaleert echter van Instagram- naar nachtmerriemateriaal wanneer een storm de volledige reis (en hiërarchie) op z’n kop zet.

Waarom moet u kijken? Een weinig subtiele maar messcherpe blik op privilege en ongelijkheid. En als dat het niet doet voor u, kijk dan simpelweg omdat het pijnlijk grappig is.

Waar kunt u kijken? Te huur op Google Play, Apple TV en Cinema bij je thuis.

Women Talking (2 nominaties)

Waarover gaat het? Wanneer de vrouwen van een strenge religieuze gemeenschap ontdekken dat ze al jarenlang verdoofd en verkracht worden, komen ze voor aartsmoeilijke keuze te staan: niets doen, blijven en vechten of vluchten. Geïnspireerd op het gelijknamige boek en waargebeurde gebeurtenissen.

Waarom moet u kijken? Een tijdloos verhaal dat almaar relevanter wordt. Verwacht hier geen sensationeel drama, maar wel een zorgvuldig opgebouwde en zware boodschap, gedragen door een ijzersterke cast.

Waar kunt u kijken? Speelt nu in de bioscoop.

De 5 genomineerden in de categorie Beste Internationale Film

All Quiet on the Western Front (Duitsland)

Lees meer in de bovenstaande categorie (beste film).

Close (België)

Waarover gaat het? Twee tienerjongens worden uit hun ideale wereld gerukt zodra ze op de schoolbanken van de middelbare school belanden. Blikken en opmerkingen van onbegrip over hun hechte vriendschap veranderen alles, en zullen diepe littekens achterlaten in het leven van de jongens en hun omgeving.

Waarom moet u kijken? Lukas Dhont schiet opnieuw raak en laat de kijker snikkend achter. Prachtig om naar te kijken en doordrongen met een diepe droefheid die niet gemakkelijk van je af te schudden valt.

Waar kunt u kijken? Speelt nu in de bioscoop. Vanaf 2 maart ook te huur op Apple TV.

Argentina, 1985 (Argentinië)

Waarover gaat het? Een meeslepend drama dat zich afspeelt in de rechtbank, over een underdogzaak waarin ‘de kleine man’ het opneemt tegen de militaire elite.

Waarom moet u kijken? Een klassiek verhaal van David versus Goliath, dat zelden doet twijfelen over de uitkomst, maar toch de hele film lang razend interessant blijft. Pijnlijk somber op het ene moment, verrassend grappig op het andere.

Waar kunt u kijken? Amazon Prime Video.

The Quiet Girl (Ierland)

Waarover gaat het? De 9-jarige Cait heeft zichzelf aangeleerd om op de achtergrond te blijven. Om in stilte af te zien, zowel thuis als op school. Tot ze voor een zomer naar pleegouders op het platteland wordt gestuurd.

Waarom moet u kijken? Ingetogen, stil en beklijvend in zijn eenvoud. Een belangrijke les over medeleven en familie, en een indrukwekkend regiedebuut dat u gegarandeerd door elkaar zal schudden.

Waar kunt u kijken? Vanaf 10 mei te zien in de bioscoop.

EO (Polen)

Waarover gaat het? EO de ezel doorkruist het hedendaagse Polen en Italië en komt tijdens die reis de mensheid in al haar aspecten tegen.

Waarom moet u kijken? Omdat het leven door de ogen van een ezel een les in menselijkheid en empathie blijkt te zijn. Een extreem bizarre film, maar zoals te verwachten valt: koppig in zijn eerlijkheid.

Waar kunt u kijken? Momenteel niet beschikbaar in België.