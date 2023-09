Klaar voor de grote sprong voorwaarts: met ‘Holly’ maakt Fien Troch voor het eerst kans op Gouden Leeuw

Het terras naast het zwembad van het historische hotel Excelsior in Venetië is geen plek voor gewone stervelingen. Wanneer ik er samen met Fien Troch (regisseur van onder andere Home en Kid) aan een tafeltje ga zitten, haast een bewaker zich tot bij ons - twee niet zo glamoureuze Belgen. “Kamernummer, per favore?”, klinkt het argwanend. Gelukkig verblijft Troch, als maker van een van de 23 films die op de Mostra in competitie spelen, inderdaad in het luxueuze hotel.

Maar of ze hier wel thuishoort, is een vraag die niet alleen de bewaker van het Excelsior-terras, maar ook zij zelf zich weleens gesteld heeft. “Het rijtje namen van regisseurs met wie ik samen in competitie zit, is heel intimiderend: David Fincher, Sofia Coppola, Yorgos Lanthimos, Michael Mann, Bradley Cooper. Ik doe mijn best om niet te vaak te denken: ‘Wat heb ik tussen die mensen te zoeken?’ Ik probeer eerder te focussen op de gedachte: ‘Ja, ik mag daarbij horen.’ Maar het blijft wel heel raar.”

Met Holly, een intrigerend portret van een tienermeisje dat speciale krachten toegedicht krijgt nadat ze een desastreuze schoolbrand lijkt te hebben voorvoeld, is Troch al aan haar vijfde langspeelfilm toe. Maar het is pas haar eerste selectie op het allerhoogste niveau - Venetië is een van de zogenaamde A-festivals, samen met onder andere Cannes en Berlijn. “Ik moet eerlijk zeggen: ik had dit wel even nodig. In het verleden was ik al dicht bij een selectie op een topfestival geweest, maar uiteindelijk was het telkens ‘net niet’. Ik was op het punt gekomen dat ik begon te vrezen dat het misschien altijd zo zou blijven.”

“In het begin van mijn carrière was ik niet zo bezig met festivalselecties”, zegt Troch. “Maar nu ik wat ouder ben, wil ik met elke film een beetje groter worden. Misschien ook wel omdat de Belgische film in het algemeen groter is geworden. Je wil natuurlijk niet achterblijven.” (lacht)

Dat haar groei traag maar gestaag is geweest, vindt Troch al bij al een goede zaak. “Ik heb het gevoel dat alles wat ik tot hier toe heb gedaan, nodig was om te worden wie ik nu ben. In mijn eerste films ben ik heel koppig geweest: ‘Als ze het niet goed vinden, dan doe ik de volgende keer gewoon nóg raarder.’ (lacht) Dat is goed geweest voor mijn ontwikkeling als filmmaker. Als ik die koppigheid te vroeg had losgelaten, weet ik niet of ik vandaag interessante dingen zou maken. Maar nu heb ik wel meer een balans gevonden: mijn films moeten interessant blijven, maar ik wil ook wel dat ze verkocht geraken.”

Keurmerk

De selectie in Venetië is niet alleen goede reclame voor Holly, weet Troch, het zal haar ook helpen om te blijven doorgroeien. “Het eerste wat ik dacht toen ik het nieuws hoorde, was naast ‘joepie!’ ook: dit gaat heel goed zijn voor mijn volgende film. Want zo’n selectie voor de hoofdcompetitie in Venetië is echt een keurmerk. Niet dat mijn volgende project nu in een vingerknip gefinancierd zal geraken, maar ik zit wel in een luxepositie. Door die selectie zijn mensen uit de industrie op zijn minst al geïnteresseerd om me te ontmoeten.”

Een luxepositie, maar toch ook veel druk om het ijzer te smeden als het heet is. Dat ondervond Troch al nadat ze met haar vorige film Home de regieprijs won in Orizzonti, een parallelle selectie van het filmfestival van Venetië. “Toen ik die prijs kreeg, had ik heel erg het gevoel dat ik meteen iets nieuws moest maken, omdat mensen daarop zaten te wachten. Dat heeft me toen een tijd geblokkeerd. Uiteindelijk is dat goed geweest, want als ik er te snel in gevlogen was, zou dat misschien een film opgeleverd hebben waarvan mensen zouden denken: ‘Ah nee, we hebben ons toch vergist in die Fien Troch.’” (lacht)

Fien Troch. Beeld Sofie Gheysens

“Ik heb weleens last van imposter syndrome, ja”, geeft Troch toe. Geen toeval dus dat ze met Holly een film heeft gemaakt over een meisje dat door haar gemeenschap als heel bijzonder gezien wordt, maar zelf bang is om ontmaskerd te worden? “Ja, dat gevoel zal ik waarschijnlijk wel onbewust in het scenario geschreven hebben”, lacht ze.

Ryan Gosling

De klok tikt, een belangrijke producent staat te popelen om mijn plaatsje aan tafel bij Fien Troch in te nemen. Ik wil nog van haar weten wat de bedoeling is van dit soort meetings: heeft Troch zin om zich aan een buitenlands avontuur te wagen? “Vroeger had ik sowieso ‘nee’ geantwoord - zoals er vroeger veel ‘nee’ was voor mij. (lacht) Maar nu denk ik: als het een heel interessant project is, waarom niet. Mijn kinderen zijn intussen wat ouder, dus de gedachte om lang van huis weg te zijn doet me minder in paniek slaan. En sinds een paar jaar besef ik: ik wil vooruit, ik wil niet voor eeuwig heel klein blijven. Dan moet je ook durven te bekijken of er bijvoorbeeld in het buitenland geen onwaarschijnlijk goede acteurs zijn met wie ik zou kunnen werken.”

Zoals Ryan Gosling, wiens regiedebuut Lost River gemonteerd werd door Trochs partner Nico Leunen? “Ryan was grote fan van Kid, en heeft me ooit in een mail gevraagd om eens iets voor hem te schrijven, zodat we konden samenwerken. (lacht) Maar ik ben al mijn mails kwijtgeraakt, dus ik kan hem daar helaas niet meer aan herinneren...”

Holly opent op 10/10 Film Fest Gent en speelt vanaf 22/11 in de bioscoop.