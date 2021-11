‘Kirk Douglas heeft Natalie Wood verkracht’

In dat boek, dat volgende week verschijnt, beschrijft Lana Wood (75) hoe haar moeder haar oudere zus afzet bij een hotel in Los Angeles, voor een ontmoeting met Douglas, de hoofdrolspeler uit klassiekers als Lust for Life en Spartacus. Volgens hun moeder zou de ontmoetingen “veel deuren kunnen openen voor Natalie”. Enkele uren later zou de jonge actrice, die hetzelfde jaar te zien was in Rebel Without a Cause en The Searchers, terug in de auto stappen: “Ze zag er verschrikkelijk uit, ze was gehavend en erg van streek.”

Later zou Natalie aan haar jongere zus, die in 1955 slechts 8 jaar oud was, vertellen dat Douglas haar had verkracht. Haar moeder had tegen de jonge actrice gezegd “op haar tanden te bijten” en er niet over te spreken, omdat het haar carrière zou schaden.

Kirk Douglas in 1962. Beeld AP

Lana Wood sprak drie jaar geleden al over de verkrachting, maar nu wijst ze voor het eerst een schuldige aan. Dat het om Kirk Douglas zou gaan is echter geen verrassing. Geruchten over Douglas en Wood deden al langer de ronde. Toen hij in 2020 op 103-jarige leeftijd stierf, werd ‘Natalie Wood’ trending op Twitter.

Douglas’ zoon, acteur Michael Douglas, reageerde met een kort statement: “Mogen ze beiden in vrede rusten.” Wood stierf op 43-jarige leeftijd, in 1981, toen haar lichaam werd gevonden in de buurt van Santa Catalina, een eiland voor de kust van Californië. De politie klasseerde haar overlijden als een ongeluk, maar de zaak werd in 2011 heropend. Lana Wood beweert dat Natalie’s echtgenoot, Robert Wagner, schuldig is.