Kinepolis brengt controversiële ‘Sound of Freedom’ naar Belgische cinema

De film, die met een budget van net geen vijftien miljoen dollar gemaakt werd, was de voorbije maanden een hit in de Amerikaanse bioscopen en vele andere landen en bracht al 185 miljoen dollar (zo'n 172 miljoen euro) op. De actiethriller was daarmee, na Barbie en Oppenheimer, één van de grootste successen de voorbije zomer.

Sound of Freedom is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van CIA-agent Jim Ballard. Nadat die een jongetje uit de handen van kinderhandelaars kan redden, stort hij zich op het oplossen van andere pedofiliezaken. Ondanks het succes aan de kassa en de lovende commentaren van de kijkers, kreeg Sound of Freedom ook veel kritiek.

Volgens sommige critici propageert de film impliciet samenzweringstheorieën van QAnon als zou de progressieve elite pedofilienetwerken organiseren. Het tijdschrift Rolling Stone bijvoorbeeld noemde Sound of Freedom door zijn brede toegankelijkheid ‘geschikt als recruteringsmiddel voor mensen die zo’n complottheorieën geloven’. Dat hoofdrolspeler Jim Caviezel en Jim Ballard al publiekelijk hun steun betuigden aan QAnon, versterkte die kritiek alleen maar, net als het feit dat de film op QAnon-sites aangeprezen werd.

De makers van de film hebben dat steevast ontkend. “Iedereen die de film gezien heeft, weet dat die niet over samenzweringstheorieën gaat”, verklaarde Neal Harmon van filmstudio Angel in The New York Times. “Dit gaat niet over politiek.” (JDB)