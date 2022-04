‘Kind Hearts’: als het niet meer speciaal is om bij elkaar te zijn ★★★☆☆

We zien een paar giechelende vriendinnen, twee twintigers die aan het bidden slaan, een jongetje dat zijn moeder probeert ervan te overtuigen dat hij zich goed voelt hoewel zijn gezicht het tegenovergestelde vertelt en een koppeltje dat zich op de boeg van de Titanic waant. Deze twee, Billie en Lucas, zijn het onderwerp van Kind Hearts, de vijfde film van het Brusselse regisseursduo Olivia Rochette en Gerard-Jan Claes. Een documentaire met zowel scènes die geobserveerd als geënsceneerd zijn.

Billie en Lucas, een koppel sinds het vierde middelbaar, hebben net hun secundaire school beëindigd en gaan de stap naar een hogere opleiding zetten. Met een klein hartje, want hoe zal dat hun relatie beïnvloeden?

Billie vraagt aan Lucas of hij met haar of met zijn vrienden op kot wil. Hoewel zijn antwoord meteen van zijn gezicht valt af te lezen, duurt het even vooraleer hij bekent dat hij liever met zijn vrienden gaat samenwonen. Want anders is hij altijd met haar samen. “Dan is het niet meer speciaal om bij elkaar te zijn.” Nog geen tien minuten ver in Kind Hearts en je vermoedt al dat de relatie de film niet zal overleven.

Ze praten onderling en met vrienden veel over liefde. Zelfs als ze andere onderwerpen aanraken is l’amour nooit ver weg. Het herinnert aan melodrama’s waarin de personages heel nadrukkelijk klessebessen over (liefdes)gevoelens. Maar in tegenstelling tot klassieke melodrama’s worden de emoties niet onderstreept door filmische middelen. Meer zelfs, de cinematografische aanpak van Claes & Rochette – een zichzelf wegcijferende camera, geen soundtrack die emoties verhevigt,… – is zelfs antimelodramatisch. Kind Hearts is geen wild kolkende bergrivier, zoals de openingsscène op de kermis doet vermoeden, maar een bedaard stromend beekje over twee jongelui met herkenbare gevoelens en muizenissen.