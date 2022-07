Killerhaaien, Gorky en queer zijn in Europa: de beste podcasts

Haaien

Réunion was jarenlang een droomplek voor surfers, tot er in 2011 eentje werd doodgebeten door een haai. Sindsdien vonden maar liefst elf mensen de dood in een haaienbek. Surfers eisten dat de overheid zo veel mogelijk dieren doodde, milieuactivisten voerden daar uiteraard actie tegen.

Journalist Dan Duane maakte een podcast over de haaiengolf en noemt ze een wicked problem: niemand heeft een goede oplossing, omdat niemand er precies de vinger kan opleggen wat hier echt het probleem is. Het klimaatprobleem speelt een grote rol, maar geen allesomvattende: het gaat evengoed over massatoerisme en het gebrek aan respect voor de kennis van de lokale inwoners.

Shark Attacks in Paradise, te beluisteren via de verschillende platformen

Vadermuziek

Wat je niet mag verwachten van Iwein Segers’ nieuwe podcast voor Willy: een perfect gemonteerde kroniek over rockplaten die dit jaar dertig jaar oud zijn. Wat je in de eerste aflevering dan weer wel krijgt: de betere en geestigere toogdiscussie over ‘Gorky’ van Gorky, nog altijd het beste debuut dat ooit uitkwam in Wippelgem en omliggende provincies.

Dadrock 30, te beluisteren via willy.radio

Queerpionier

Call Me Mother verzamelt interviews met mensen die aan de wieg stonden van de lgbtq+-beweging. Lisa Power is een van hen. De Britse richtte de Europese belangenorganisatie Stonewall mee op en zag als medewerker van een hulplijn de eerste meldingen van aids binnenkomen. Haar verhaal geeft een ontnuchterende blik in wat het is om in deze wereld queer te zijn.

Call Me Mother, te beluisteren via de verschillende platformen