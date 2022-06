‘Kijk’ dan wel ‘kak’ was mijn eerste woordje, volgens mijn ouders. Zelf geloof ik dat ik ‘tyrannosaurus rex’ zei

Volgens mijn ouders was het eerste woordje dat ik zo’n 29 jaar geleden op de wereld losliet ‘kijk’, maar dan uitgesproken op een manier die ruimte laat voor de interpretatie dat het eigenlijk om ‘kak’ ging. Hun herinnering is waarschijnlijk de meest betrouwbare in deze materie, maar mijn persoonlijke overtuiging is dat mijn eerste uiting van de Nederlandse taal bestond in het woord ‘tyrannosaurus’, vermoedelijk kort daarna gevolgd door ‘rex’.

De koning aller dino’s was alleszins bijna alles waaraan ik dacht in mijn eerste levensjaren.

Dinosaurussen: het blijkt een levenslange fascinatie, merkte ik terwijl ik Prehistoric Planet bekeek. Een jongere versie van mezelf heeft de videotape van de BBC-reeks Walking with Dinosaurs – met Vic De Wachter die in deze contreien de voice-over overnam van Kenneth Branagh – grijsgedraaid. De pijnlijke realiteit is dat Walking with Dinosaurs inmiddels hopeloos achterhaald is. Prehistoric Planet lijkt een update van die documentairereeks, en niet alleen omdat Branagh/De Wachter werd vervangen door David Attenborough, de tyrannosaurus rex in het koninkrijk der stemmen-van-natuurdocumentaires.

Gelukkig voor ons is Sir Attenborough nog niet uitgestorven.

Pluim

Prehistoric Planet is een groots opgezette televisiereeks waarin heel wat dinosaurussen veren hebben. Alleen al daarvoor verdienen de makers een pluim. Onder die makers bevindt zich Jon Favreau, de filmmaker die uit computers levensechte dieren wist te halen in Jungle Book en The Lion King, en het is maar omdat de wetenschappelijke consensus unaniem stelt dat de creaturen uit Prehistoric Planet zijn uitgestorven dat ik zeker weet dat het niet om échte beelden van échte, bestaande dieren gaat.

Perfect is deze Apple TV+-reeks evenwel niet. De emotionele kern van Walking with Dinosaurs, dat elke episode opbouwde rond één ‘hoofddinosaurus’, blijft hier afwezig. In plaats daarvan is Prehistoric Planet een mozaïek van scènes die 66 miljoen jaar geleden hadden kunnen plaatsvinden, zorgvuldig onderbouwd door wetenschappers – naast de vijf episodes wordt de paleontologische achtergrond in korte filmpjes uit de doeken gedaan.

Majestueus

Toch blijven het de feilloos in beeld gebrachte taferelen die Prehistoric Planet naar een majestueus niveau tillen. Van triceratopsen die hun weg zoeken in een onderaardse grot tot de paringsdans van een loopse carnotaurus, om nog maar te zwijgen van de in een sneeuwstorm gesitueerde uitputtingsslag tussen drie nanuqsaurussen en een kudde pachyrhinosaurussen: het is televisie waarvan je mond openvalt. Verwondering zit in het DNA van deze dino’s.

Prehistoric Planet opent met een scène waarin een tyrannosaurus rex door de oceaan naar een eiland zwemt. Op dat moment al kirde ik van plezier, wees ik naar het tv-scherm en riep luidop: ‘Kak!’ Ik bedoel: ‘Kijk!’

Te zien op Apple TV+.