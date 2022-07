Kiezen is verliezen: drie Werchter-dilemma’s voor zaterdag en zondag

DILEMMA 1

Goldband

Zaterdag, 12.45 uur - 13.45 uur, Main Stage

Is dit zootje ongeregeld Neerlands Nieuwste Hoop? Daar lijkt het naar. Tussen kunst, kolder en kitsch construeren de ex-stukadoors van Goldband songs in de moerstaal. Dit trio uit Den Haag werpt zich daarbij op als nieuwe superhelden van de nederpop. En zoals het superhelden betreft, draaien ze hun hand niet om voor een stunt. De Haagse band is de eerste in de festivalgeschiedenis om in één zomer zowel op Rock Werchter, Tomorrowland als Pukkelpop te spelen.

Pitou

Zaterdag, 13.00 uur - 13.30 uur, KluB C

In weerwil van het cliché tonen onze noorderburen zich dezer dagen niet zo gierig. Opnieuw wordt in Nederland genereus gemorst met jong, vrouwelijk talent. De nieuwste revelatie heet Pitou. Boven de moerdijk is ze geen nobele onbekende meer, met twee uitstekend onthaalde ep’s. En sinds haar nieuwste single ‘Big Tear’, die de playlist van BBC 6 haalde, kunnen we nauwelijks wachten op haar langspeeldebuut. Voorlopig nemen we vrede met een vuurdoop op Rock Werchter.

DILEMMA 2

Royal Blood

Zondag 18.50 uur - 20.00 uur, Main Stage

Ze werden ooit de redders van de rock genoemd. Maar frontman Mike Kerrs appetijt voor zelfdestructie kostte hem én Royal Blood ei zo na het leven. Vandaag maakt de band een gezonde doorstart met een discogeluid onder loodzware drums en bas die nog steeds als een sloopkogel door je gehoorgang en borstkas gaan. Geen voer voor watjes, maar goed: als u reeds drie en een halve dag festival overleefde, bent u van geen kleintje vervaard.

Jimmy Eat World

Zondag, 18.45u - 19.45u, KluB C

Nog méér grof geweld: Jimmy Eat World staat voor de vierde keer op Rock Werchter, wat meteen afdoende antwoord geeft op de vraag: is emocore passé? Leg dat dan maar eens uit aan het jonge grut dat samentroept voor classics als ‘The Middle’ of ‘Sweetness’. Zing straks uit volle borst mee: “It just takes some time, little girl / you’re in the middle of the ride / Everything, everything’ll be just fine”. Alléén de middelste tekstregel is een zoete leugen.

DILEMMA 3

Red Hot Chili Peppers

Zondag, 23.30 uur - 01.00 uur, Main Stage

De terugkeer van gitarist John Frusciante bezorgt menig fan een nat broekje, maar hun eerste plaat in zes jaar bleek toch geen onverdeeld succes voor Red Hot Chili Peppers. Het is geen snurkfeest zonder weerga, zoals The Getaway (2016), maar Unlimited Love (2022) had zijn voordeel kunnen doen met - welja - een beetje méér peper. Dat mag u zondagavond hopelijk wel verwachten met vier decennia aan songs, gedirigeerd door Sir Psycho Sexy zelf.

MEUTE

Zondag, 23.00 uur - 00.15 uur, KluB C

Een meute is meestal verdacht. Ze kraait oproer. Jaagt je het dorp uit met rieken en toortsen. Of ze troept samen als jachthonden. Maar in een zeldzaam geval wekt ze geen argwaan. De Duitse marching band Meute last techno en fanfare aan elkaar, en zet met even groot gemak Flume als Laurent Garnier naar zijn hand. In de traditie van New Orleans kiest dit plezierorkest voor een Mardi Gras-sound die Werchter verandert in nachtKluB C.