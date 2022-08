Kiezen is verliezen: drie Pukkelpop-dilemma’s op donderdag

Dilemma 1

Heideroosjes - Donderdag, 00.35 uur - 01.35 uur, Dance Hall

De Heideroosjes zijn tien jaar geleden gesplit. Kennelijk bracht niemand de Nederlandse punkrockgroep daarvan op de hoogte. Of werd het de ingebeelde artrose frontman Marco Roelofs gewoon te veel? Bij het afscheid treurde hij immers: “Dit doet pijn tot in mijn botten, want Heideroosjes is geen hobby, het is een levensstijl.” Die levensstijl pikten ze drie jaar geleden doodleuk weer op met een reünietour, en deze zomer zag u ze ook alweer springlevend wezen op de Lokerse Feesten. Die krachttoer hopen we vannacht dunnetjes overgedaan zien worden.

De Serre Soundsystem - Donderdag, 00.30 uur - 02.00 uur, Booth

Woensdagavond blijkt opeens dat Eva De Roo de Boiler Room niet tot een kookpunt zal brengen dit jaar. Sneu, maar niet getreurd. Voor een saunakuur met pulserende beats en dansvloerkrakers kan je ook terecht bij het minder illustere De Serre Soundsystem. Kasplantjes en muurbloempjes dienen zich vriendelijk te onthouden. Anderen zijn welkom bij dit mysterieuze trio dat naar eigen zeggen “spontaan groeide uit de vruchtbare grond van De Serre Hasselt”. Ze beloven een totaalbeleving, waarbij je nooit weet wat te verwachten... omdat ze het zelf nog veel minder weten.

De Heideroosjes op de Lokerse Feesten 2019. Beeld Stefaan Temmerman

Dilemma 2

Coely - Donderdag, 21.15 uur - 22.15 uur, Dance Hall

Op het Cactusfestival waren we begin deze zomer getuige van raproyalty: Coely toonde zich niet alleen een onversaagde amazone, maar liet zich ook door zo’n strak orkest in de rug steunen dat haar passage op Pukkelpop nu al met stip aangeduid staat. Coely Mbueno heeft er een bewogen tien jaar op zitten na het succes van haar debuutsingle ‘Ain’t Chasing Pavements’. Maar ze lijkt er alleen sterker uit te komen. Even soulvol als streetwise, even demonisch als futuristisch: Queen C draagt onverminderd de kroon en hoeft haar troon nog lang niet af te staan.

Yong Yello - Donderdag, 21.55 uur - 22.55 uur, Club

Van kindsbeen leek Yello Staelens voorbestemd om een ster te worden, ofwel om roemloos op te branden als een meteoor. Drankmisbruik en suïcidale gedachten hadden de tiener uit zijn baan kunnen doen slaan, maar op zijn debuutalbum als Yong Yello lijkt de Antwerpse rapchansonnier en architect van Tourists debuutplaat Antwerps Testament voorbestemd om op grote hoogte te staan schitteren. Op Pukkelpop stelt hij zijn bitterzoete opus Marcel & het magnetisme van de goot voor. Probeer het glas halfvol en de zakdoek droog te houden.

Coely op Half Oogst in Leuven. Beeld Vertommen

Dilemma 3

Froukje - Donderdag, 19.50 uur - 20.40 uur, Dance Hall

Een doorbraak tijdens een wereldwijde virusuitbraak? Het is niet iedereen gegeven. De Nederlandse Froukje Veenstra slaagde er wél in. Ze debuteerde met een song over de klimaatproblematiek, maar daarna ging ze haar heil zoals elke tiener zoeken in de onbezonnenheid van het nachtleven, de eenzaamheid van haar studentenkamer en de diepte van haar eigen navel. Deze week lazen we nog de headline “Froukje doet niet onder voor Bastille en Kings of Leon op Sziget”. Hopelijk kan ze op Pukkelpop net zo makkelijk optornen tegen het geweld van de headliners.

Jewels - Donderdag, 20.00 uur - 21.00 uur, Boiler Room

Jewels wordt “een ongeslepen diamant achter de draaitafels” genoemd. Deze Limburgse hiphop-dj brengt knoertharde bangers uit de underground: denk aan trap en rap, aan moshen en de balorige vibe van Faisal. Wanneer ‘The King of Litburg’ op zijn troon zetelt, zwaait hij de scepter over je povere trommelvlies. Geen ledemaat of orgaan is veilig voor deze jonge peer uit Peer die bekendstaat om de Karaat-feestjes in Hasselt. We verwachten een brutale thuismatch. (GVA)