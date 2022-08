Kiezen is verliezen: dit zijn de drie Pukkelpop-dilemma’s van het weekend

Dilemma 1

Arctic Monkeys

Zondag, 22.50 uur - 00.00 uur, Main Stage

Zestien jaar geleden waren ze nog Acne Monkeys, maar de jeugdpuistjes zijn deze boys uit Sheffield al lang ontgroeid. Gelukkig geldt niet hetzelfde voor Pukkelpop. Zondagavond komen ze andermaal terug als headliner. Een nieuw album zou dit najaar moeten verschijnen, maar de kans is klein dat nu al een tipje van de sluier wordt gelicht. Niet getreurd: Alex Turner en trawanten hebben elfendertig classics in hun mouw zitten. Ya bet, they’ll look good on the dance floor.

Bright Eyes

Zondag, 22.50 uur - 23.50 uur, Club

Ondankbare taak, om als headliner tegen de Monkeys te moeten uitkomen. Maar Bright Eyes is woeliger watertjes gewoon. Het voorbije decennium verging het de frontman Conor Oberst niet zo best. Hij werd valselijk beschuldigd van seksueel misbruik, moest zijn broer afgeven, en ook zijn huwelijk bleek geen leven meer beschoren. Enige verbittering en tristesse vonden dan ook hun weg naar de laatste plaat van de songsmid. Apenkuren of rauw verdriet? U wikt en beschikt zondag zelf maar.

Dilemma 2

Tame Impala

Zaterdag, 22.40 uur - 00.10 uur, Main Stage

Kevin Parker van Tame Impala vertelde onlangs dat hij er van uit gaat dat de fans na het lange wachten op nieuw werk zijn bloed konden drinken. Vijf jaar is inderdaad verrekt lang om een opvolger te bedenken voor het geweldige Currents, maar u hoeft zich heus niet kwaad te verlustigen aan ’s mans aderen. The Slow Rush is een droom van een plaat geworden, voor wie net zo graag tript in de club als in de Galactie. Met een hedonistische sound die steevast in de seventies is gegrond, wordt de Main Stage zaterdagavond een poel van gelukzaligheid. Let it happen!

Underworld

Zaterdag, 23.00 uur - 00.00 uur, Dance Hall

Oogverblindend en oorverdovend. Zo laat Underworld zich veelal bondig samenvatten. Op eenvoudig verzoek prikkelt de Britse groep ook uw àndere zintuigen. Twee uur lang beloven deze elektronische veteranen te overweldigen met een show die zonder enige schroom inzet op blinde euforie en zweterig spektakel. Karl Hyde maakt zich daarbij andermaal graag dienstbaar als charismatische hogepriester. Gaan met die sjamaan!

Dilemma 3

Charlotte de Witte

Zaterdag, 01.00 uur - 02.00 uur, Main Stage

We herinneren nog de beginjaren als Raving George, maar vandaag is die artistieke dead name van Charlotte de Witte al lang niet meer van tel. Ze is majesteit van het nachtleven, koningin van de techno en vorstin over haar eigen label KNTXT. ‘Doppler’ werd door de StuBru­luisteraars verkozen tot hét zomeranthem van vorig jaar, op Tomorrowland was ze de eerste vrouw ooit om het hoofdpodium af te sluiten. En dan vergeten we bijna dat ze al enkele jaren doorlopend de wereldbol rondreist om u en andere stervelingen aan het dansen te krijgen. Zoals vanavond. Stel uzelf niet teleur.

Caribou

Zaterdag, 01.00 uur - 02.00 uur, Dance Hall

Eerder deze zomer speelde Dan Snaith een voortreffelijk concert onder zijn nom de plume Caribou. Daar moest hij het hebben van een ultrastrakke set, waarin de beats steeds zwaarder gingen pompen en de synths zowaar vuur leken te vatten. Bij momenten neigde het concert zelfs verrassend naar de oldskool techno van Underworld. Op Core speelde Caribou voor een uitpuilende tent waarin het publiek op den duur kookte als spaghettisliertjes - niet ééns al dente. De Dance Hall biedt wat meer ademruimte, wat dus iets meer dankbaar is om de benen te strekken en de heupen te flexen. (GVA)