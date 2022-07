Kiezen is verliezen: de drie Werchter-dilemma’s van vrijdag

DILEMMA 1

Idles

Vrijdag, 15.35u - 16.35u, Main Stage

Merci, Herman! Of moeten we de ontstoken amandelen van Sam Fender bedanken? Aanvankelijk zou Idles réchtstreeks uitkomen tegen Turnstile. Wie beide bands kent, zal stevig gevloekt hebben: met rauwe gitaren en mokerdrums drijven ze vervaarlijk in elkaars woelige vaarwater. De Bristolse postpunk-nozems van Idles opereren in een wereld - néé, schroothoop - die bestaat uit dronkaards, wroetende workaholics en ruig volk. Crawlers, zoals zij die zelf noemen. Kruipen zul je niet doen op Werchter, moshen eens te meer.

Charles

Vrijdag, 15.25u - 16.10u, The Barn

Fender out, Charles in. Sam Fenders plek op de affiche wordt opgevuld door de Belgische trots-in-de-branding Charles. Je kent haar van nummers als ‘Wasted Time’ en ‘Never Fair’, nu krijgt ze de kans om haar debuutalbum Until We Meet Again officieel in The Barn voor te stellen in een tent van twintigduizend man. Je vuurdoop beleven in een festival-variant van het Sportpaleis? We doen alvast een schietgebedje en hopen dat Charles in charge is.

DILEMMA 2

Greta Van Fleet

Vrijdag, 21.00u - 22.00u, Main Stage

De groepsnaam doet vermoeden dat het een tijdgenoot van Anna Boleyn betreft, en mindere minnaars van de band menen ook oprecht dat Greta Van Fleet beter onthoofd zou worden. Zij verdenken deze gehypete headliner ervan om in elkaar geknutseld te zijn door een marketingbureau, om het zieltogende rock-’n-roll zijn laatste stuiptrekking te laten beleven. Daar tegenover staat een massale spionkop die zijn classic rock graag in seventies-outfit met olifantenpijpen gehesen ziet. Zij horen er de Led Zeppelin voor het nieuwe millennium in. Kies een kant!

alt-J

Vrijdag, 20.55u - 21.55u, The Barn

De driehoeksmeetkunde van alt-J (∆) werkte vijf jaar geleden op Werchter in het nadeel van de Britse groep. Twee eerdere superieure optredens in een tent (zie 2013 en 2015) leidden niet tot een scherpe driehoeksverhouding op de Main Stage. Aangezien het geen dikke mik bleek tussen daglicht, publiek en alt-J, werd de band dus weer naar de Schuur van de Schuer verbannen. Daar komt hun cerebrale maar dansbare alt-pop vast best tot zijn recht.

DILEMMA 3

Metallica

Vrijdag, 23.00u - 01.00u, Main Stage

Sinds The Black Album (1991) kan u bezwaarlijk stellen dat Metallica op de zwarte lijst staat bij Rock Werchter. De four horsemen worden er in 1993 de eerste metalband die een regulier rockfestival mag afsluiten. Metallica is ook de band waarvoor de voorbije drie decennia het grootste aantal fans naar Rock Werchter is afgezakt. De metalheads prijken bovendien naast The Chemical Brothers als act die er het vaakst op het podium heeft gestaan. Zolang corona geen roet in het eten strooit, wordt deze editie alweer onvergetelijk.

Moderat

Vrijdag, 22.55u - 00.25u, The Barn

Moderat was een van de onbetwiste hoogtepunten van Rock Werchter 2014. Wil u die extase opnieuw beleven? Dan zorgt dit Duitse superverbond tussen Modeselektor en Sascha Ring van Apparat daar gegarandeerd voor. Wie weg rent van Metallica’s riff-o-rama’s, wordt in de Schuur vergast op sudderende beats, gelijmd aan donkere geluidslandschappen, weemoedige zang en knisperende klankexperimenten. Kortom: hypnose voor de heupen en dromerige partytechno.