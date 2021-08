Kids With Buns spint een breekbare cocon van slaapkamerpop met inhoud

Ze bestaan pas anderhalf jaar en brachten slechts drie singles uit. Maar Kids With Buns groeit als kool. Vanavond opent de groep van Marie Van Uytvanck en Amber Piddington voor Hooverphonic op de Lokerse Feesten. Hoe valt dat succes te verklaren?

“Leuk! We zijn echt heel content.” Van de schok kregen de twee leden van Kids With Buns amper woorden over de lippen toen ze eind januari op Studio Brussel tot laureaat van De Nieuwe Lichting werden gekroond. Muzikaal heeft de groep gelukkig meer verhaal. Hun intimistische slaapkamerpop doet de haartjes op je arm een loopje nemen met de zwaartekracht en een breekbare song als ‘Bad Grades’ werd 800.000 keer gestreamd op Spotify alleen al. Met die single raakten ze ook helemaal bovenaan in De afrekening.

Een halfjaar eerder hadden de twee op Humo’s Rock Rally al enige deining veroorzaakt, toen ze de halve finale haalden. Hun eerste single ‘1712' werd meteen overal opgepikt. Al had die genereuze airplay mogelijk nog meer te maken met het aangrijpende thema. Amber Piddington (21) en Marie Van Uytvanck (22) schreven het nummer om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te kaarten.

“You’re looking for a pretty face in the wrong place / You’re eyeing down some girl’s dress to undress” klinkt het. Het gaat over iemand die op een feestje geïntimideerd en gedrogeerd wordt. De songschrijvers kozen het telefoonnummer van de hulplijn als titel om zich ervan te verzekeren dat niemand de woorden als promotie van hufterig gedrag zou begrijpen. Later contacteerde die hulplijn Kids With Buns zelf met de vraag of ze de song konden gebruiken als campagnelied.

Dat Piddington enig maatschappelijk engagement toont, mag niet verbazen. De half-Nieuw-Zeelandse studeert rechten in Leuven. Maar muzikaal brandt het vuur nog wat heviger. In augustus 2019 zag u haar mogelijk al op Pukkelpop, met een andere Marie. Tijdens het concert van Girl in Red hield Piddington een bordje omhoog waarop ze liet weten dat ze gitaar wilde spelen met frontvrouw Marie Ulven Ringheim. Die trok haar het podium op en duwde haar een gitaar in handen voor ‘I Wanna Be Your Girlfriend’.

Van Uytvanck doet niet onder qua engagement. Tot vorig jaar studeerde ze journalistiek, daarnaast heeft ze een postgraduaat podcasting op zak. Nog voor Kids With Buns maakte ze al furore met de vijfdelige persoonlijke podcast Uit de podkast. Daarin praat ze vrijuit over haar coming-out. Op haar veertiende vermoedde ze al queer te zijn. Toch duurde het nog twee jaar voordat ze vrienden in vertrouwen durfde te nemen. Als je opgroeit in een behoudsgezinde voorschoot van Sint-Niklaas is homofobie geen relikwie uit de middeleeuwen.

Betrokken

Het verklaart mede waarom de twee – Piddington is biseksueel – zich zo betrokken tonen in hun muziek. Onlangs coverden ze ‘She’ van Dodie Clark om de queer community een hart onder de riem te steken, nadat drie jongeren een homo naar een donkere uithoek van een park in Beveren hadden gelokt en gedood. Angst is een wezenlijk deel van queer zijn, weet Kids With Buns. Maar de twee weigeren om sidderend het hazenpad te kiezen.

Ook ‘Bad Grades’ situeert zich zijdelings in de queer problematiek. De song gaat over de dwingende prestatiecultuur en kaart ook mentaal welzijn aan: in het middelbaar haalde Van Uytvanck een tijd teleurstellende resultaten, omdat ze nog in de kast zat en zich slecht in haar vel voelde.

‘Bad Grades’ namen de twee samen met een andere song op, in amper één dagje studio. Te snel, vinden ze nu. Voor een eerste ep het daglicht mag zien, willen ze hun tijd nemen. Sowieso kunnen ze amper geloven in wat een ijltempo de groep moest groeien. Ook de Rock Rally kwam erg vroeg. De preselectie was pas hun vierde optreden.

Beeld Koen Bauters

Kort voor de Rock Rally had Van Uytvanck weliswaar al meegedaan aan de wedstrijd Sound Track, het muziekconcours van VI.BE. Fenne Kuppens van Whispering Sons plukte haar demo uit de selectie toen ze in de jury zat. Vlak voor die wedstrijd werd haar muzikale partner ziek. Amber Piddington viel in en dat klikte zo goed dat ze besloten een groep op te richten, met de naam Kids With Buns.

Die groepsnaam verwijst in de eerste plaats naar de lange haren van de twee, die ze vaak opsteken in een bun. Maar het is net zo goed een knikje naar ‘Kids with Guns’ van Gorillaz. Damon Albarn schreef die geweldige song nadat een jongen op de school van zijn dochter met een mes naar school was gekomen. “Een verder volkomen aardige knaap dacht dat het een goed idee was om met dat mes te pochen bij zijn vrienden. Wapengeweld bij jongeren is een heel reëel probleem, maar ik behandel het in de song niet als dusdanig. Het maakt gewoon deel uit van de brutalisering bij deze generatie.” Ook Piddington en Van Uytvanck vinden het thema zo’n beetje de kristallisatie van de tijd waarin zij opgroeien.

Op eenzelfde manier tackelt Kids With Buns echte problemen en brutaliteit, zonder een schuimbekkende drijfjacht op poten te zetten. Kids With Buns drukt geen propagandaboekje, zeggen ze zelf. “De groep is eerder ons persoonlijke dagboek, met een klein geluid voor grote zielenroerselen.” Een safe space voor hen, een cocon voor de luisteraar. En zelfs voor de occasionele Lokerse feestneus.

Kids With Buns speelt vanavond op de Lokerse Feesten, op 7/8 op Theater aan Zee, op 8/8 op MOODS in Brugge en op 11/8 ook op Antwerp Pride in het OLT Rivierenhof. Op 18/8 speelt de groep op Super Sauvage in Malmedy.

Uit de podkast van Marie Van Uytvanck is onder meer te beluisteren op Spotify.