Kevin Spacey over de hele lijn vrijgesproken in #MeToo-zaak, barst in tranen uit

De Amerikaanse acteur Kevin Spacey is door de Britse rechtbank vrijgesproken van negen aanklachten van seksueel geweld tegen vier mannen. Na een proces van vier weken barstte de 64-jarige House of Cards-acteur in tranen uit. Eerder werd hij ook al vrijgesproken in New York.

“Ik weet dat er mensen zijn die klaarstaan om me in te huren zodra ik word vrijgesproken van deze aanklachten”, vertelde acteur Kevin Spacey in juni in een interview aan het Duitse ZEITMagazin. Een dikke maand later, op zijn 64ste verjaardag, heeft de acteur uit House of Cards en American Beauty in Southwark Crown Court in Londen te horen gekregen dat hij over hele lijn wordt vrijgesproken. De jury acht hem voor geen enkele van de negen aanklachten schuldig.

“Dat is nooit gebeurd”, had Spacey – die terecht stond onder zijn volledige naam, Kevin Spacey Fowler – stellig beweerd over de klacht dat hij een jongeman “als een cobra” bij diens kruis had gegrepen. Eerder had hij al alle beschuldigingen aan zijn adres afgedaan als “waanzin”, “complete onzin” en “een mes in zijn rug.” De enige motivatie van de vermeende slachtoffers was “geld, geld en nog eens geld”, vond hij.

Vier jonge mannen

De eerste beschuldigingen tegenover de acteur kwamen enkele weken nadat het #MeToo-schandaal rond Hollywood-producer Harvey Weinstein losbrak. In Londen stond Spacey terecht voor negen aanklachten van vier jonge mannen, die hem beschuldigden van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen 2004 en 2013. In die periode was de filmster artistiek leider van het Old Vic Theatre in Londen.

Twee mannen beweerden dat Spacey hen bij het kruis had gegrepen, maar volgens de acteur ging het in het eerste geval om een “wederkerige, stoute relatie” waarbij hij afgesproken grenzen respecteerde, en had hij in het tweede geval de man in kwestie ontmoet. Een derde man beweerde dat Spacey hem probeerde te kussen en zijn geslacht vastgreep tijdens een feestje bij de acteur thuis. Volgens Spacey ging het om “onhandig geflirt”, waarvoor hij zich later heeft geëxcuseerd.

Bewusteloos

De meest ernstige aanklacht was die van “het dwingen van iemand tot penetratieve seksuele handelingen zonder toestemming”. De man die Spacey beschuldigde, beweerde dat hij bij de acteur thuis bewusteloos raakte, en wakker werd toen Spacey hem oraal bevredigde. De acteur stelde dat het om seks met wederkerige toestemming ging. Advocaat Patrick Gibbs, die de Hollywood-ster verdedigde, stelde dat Spaceys ‘promiscue levensstijl’ hem ‘een eenvoudig doelwit’ maakte voor zulke aantijgingen, in nasleep van het Weinstein-schandaal.

Na een overleg van ruim twaalf uur achtte de jury Spacey op geen enkele van de aanklachten schuldig. Volgens reporters van Variety en The Guardian barstte de filmster in tranen uit toen de jury hem vrijpleitte na een overleg van ruim twaalf uur. “Ik ben de jury enorm dankbaar dat ze de tijd hebben genomen om al het bewijsmateriaal en alle feiten zorgvuldig te onderzoeken voordat ze tot hun beslissing kwamen en ik ben nederig door de uitkomst”, reageerde hij na het verdict. Vorig jaar werd Spacey in New York al vrijgesproken in een andere zaak, waarin acteur Anthony Rapp hem van aanranding betichtte.

Na de beschuldigingen werd Kevin Spacey uit de film All The Money in the World en uit het zesde seizoen van House of Cards geschrapt – ook acht medewerkers van die populaire Netflix-reeks hadden beschuldigingen tegen Spacey geuit. Sindsdien heeft de tweevoudige Oscar-winnaar niet meer in Hollywood gewerkt, maar een comeback staat wel op de planning, stelde hij in ZEITMagazin. Al beseft hij dat zijn reputatie stevig beschadigd is. “Maar over tien jaar betekent dit niets meer”, zei hij ook. “Mijn werk zal langer blijven bestaan dan ik, en dat is wat zal worden herinnerd.”