Ketnetwrapper Sander Gillis: ‘Kunst moet je gewoon doen’

Ketnet-wrapper Sander Gillis loopt warm voor de tiende Kunstendag voor Kinderen. ‘Laat ze hun eigen talent ontdekken!’

Je bent ambassadeur van deze jubileumeditie. Wat is precies de bedoeling van de Kunstendag?

“Het woord kunst klinkt bij jongeren meestal nogal zwaar. De Kunstendag wil dat beeld doorbreken door hen op een speelse manier te laten kennismaken met de verschillende disciplines. Kunsthuizen over heel Vlaanderen organiseren op de derde zondag van november traditiegetrouw allerlei activiteiten waar kinderen hun talent kunnen ontdekken. Dat gaat van schilderen over theater tot poëzie. Iemand die niet zo goed is in tekenen, kan bijvoorbeeld wel een geboren verteller zijn.”

Ben je zelf artistiek aangelegd?

“Ik ben opgegroeid in een kunstzinnige familie en ging als kind vaak mee naar het museum bij ons om de hoek. Ik tekende ook supergraag en werd voortdurend geprikkeld. Als ik ergens een interessant kunstwerk zag of in de bioscoop overweldigd werd door een film, had ik altijd het gevoel van ‘dat wil ik ook maken’. Ik hoop dat zoveel mogelijk kinderen die spark ervaren.”

Beeld rv

Welke boodschap wil je nog meegeven?

“Kunst moet je gewoon doen, het hoeft niet perfect te zijn. Dat is ook de mindset van illustrator Carll Cneut, die het campagnebeeld voor de tiende editie maakte. Als groepswerk in de klas konden kinderen hun eigen draai geven aan de affiche. De beste inzendingen mogen hun werk tentoonstellen in een museum of hun act opvoeren op een groot podium.”

Kunstendag voor Kinderen, zondag 21/11. Een overzicht van alle activiteiten vind je op kunstendagvoorkinderen.be