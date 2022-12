Kerstspecial van ‘Dertigers’: Wat is er mis? Hebben de personages plots allemaal hun leven op orde?

Oh, wat een dollemansrit! Met 200 kilometer per uur op een roetsjbaan van emoties, en zelfs een kwartier na stilstand giert de adrenaline door mijn lijf. Maar genoeg over Home Alone. Ook de openbare omroep wil scoren in de eindejaarsperiode en doet daarvoor een beroep op zijn eigenste hitsensatie Dertigers, met niets minder dan een kerstspecial.

Dertigers is de succesvolle soap die hen die de dertig naderen angst inboezemt voor wat komen zal. Je hebt de doemscenario’s maar voor het uitkiezen. Want wie Dertigers als de spiegel van het leven ziet, staat miserie te wachten. Leg de scheidingspapieren maar klaar, reserveer alvast een plek in een ontwenningskliniek, draag preventief 24/7 een condoom, want seks leidt alleen maar tot problemen. Na je 29 is de top bereikt en begint de hindernisbaan die eindigt in de afgrond.

Het leven hoeft niet zo dramatisch uit te draaien, al doet Dertigers soms uitschijnen van wel. Ondanks het gebrek aan raakvlakken met de dertigers in mijn omgeving, gingen de vier seizoenen van Dertigers vlot binnen bij de belastingbetaler. Ik heb de reeks in het verleden met een frituur vergeleken – slecht voor de gezondheid, maar onweerstaanbaar – wat van de kerstspecial een curryworst maakt die een uur te lang heeft liggen bakken.

Dutjesuur

Dertigers heeft zijn succes enigszins te danken aan het format dat bestaat uit korte afleveringen – rond de 20 minuten – met een overvloed aan drama. Waarom ga je er dan plots een maken van 83 minuten met de spanningsboog van het dutjesuur in een crèche? Wat is er mis? Hebben de personages plots allemaal hun leven op orde? Een discussie over de kleur van stopcontacten was het dichtst dat Alex en Elias bij een crisis kwamen. Had dan op zijn minst een spectaculaire botsing tussen twee bakfietsen in het script verwerkt, waarna de bestuurders elkaar aanvallen met quinoaburgers.

De kerstspecial van Dertigers was lang een teleurstelling, tot Alex op het idee kwam om in een vuilnisbak te neuzen, toevallig ook mijn favoriete kerstactiviteit. Kwam hij toch niet de bijsluiter van een zwangerschapstest tegen zeker? De tienerdochter van Bart en Tinne werd geviseerd, maar uiteindelijk bleek Barts nieuwe partner onverwacht zwanger. “Ik ben 60 wanneer dat kind 20 is”, zei het 40-jarige rekenwonder.

Verder in de aflevering werd er gequizd, naar een kerstboom gezocht, Saar kwam onverwacht op bezoek, Tinne heeft zes sms’en verstuurd, maar de diepgaande gesprekken hadden de vlucht naar Lapland gemist. Waar een seizoen van Dertigers doorgaans gespreksmateriaal aanreikt, was deze kerstspecial een lege doos.

De Dertigers-kerstspecial is te herbekijken op VRT MAX.