Kerkers, draken en Belgische bravoure: ‘Baldur’s Gate 3’ is een wereldhit en dat is géén verrassing

Baldur’s Gate 3, een videogame van Belgische makelij, is een globale monsterhit. Uit het niets – of zo lijkt het toch voor de meesten. Maar wie Larian Studios ook maar een beetje in het oog hield, weet dat dit succesverhaal in de sterren geschreven stond.

“De ene high na de andere.” Zo omschrijft David Walgrave, hoofd productie bij de in Gent gestationeerde Larian Studios, de voorbije weken. Hij staat ons te woord op weg naar Alcatraz Metal Festival in Kortrijk, waar hij afgelopen weekend het beste van zichzelf mocht geven als brulboei van de band Hunter. Sinds zijn officiële release begin augustus is Larians game Baldur’s Gate 3 potten aan het breken op distributieplatform Steam voor de pc. Officiële verkoopcijfers zijn er nog niet. “Maar we hadden gemikt op zo’n 100.000 gelijktijdige spelers. Dat zijn er nu een dikke 875.000”, glundert Walgrave. Ook de gespecialiseerde pers laat unaniem de loftrompet schallen, met een waanzinnige gemiddelde score van 97/100 op Metacritic. Geen andere game deed beter dit jaar. Zelfs The Legend of Zelda niet.

Beeld Larian Studios

Ook straf: in Sony’s webwinkel voor de PlayStation 5 – vanaf 6 september live – voert Baldur’s Gate 3 momenteel de lijst van vooruitbestellingen aan. Het spel steekt daarmee onder meer de fel geanticipeerde Spider-Man-sequel voorbij. Niet slecht voor een computerroleplayinggame (CRPG), een veelal ingewikkeld subgenre dat de rechttoe-rechtaan-actie mijdt en eerder draait rond strategische gevechten, een uitgebreide plot en een veelvoud aan keuzemogelijkheden. “Blijkbaar gaat het grote publiek geen complexe games uit de weg”, verklaart Walgrave.

Stranger Things

“Noem Baldur’s Gate gerust de Star Wars van het CRPG-genre”, verduidelijkt Christophe De bont, projectbeheerder games bij het Vlaams Audiovisueel Fonds. De reeks, die eind jaren 90 het levenslicht zag, is geworteld in de wereld van Dungeons & Dragons (D&D). Dat gezelschapsspel, waarin een dungeon master het narratief begeleidt en dobbelstenen over het lot van je zelfgebouwde personage beslissen, wint steeds meer aan populariteit, onder meer dankzij de Netflix-kolos Stranger Things.

Beeld Larian Studios

De bont volgt Larian Studios al lang op de voet. Veel heeft te maken met “de tomeloos gepassioneerde” oprichter Swen Vincke, de West-Vlaming die Larian in 1996 uit de grond stampte. Het doel was duidelijk: Vincke wilde de lat van RPG’s hoger leggen. De bont: “Gedachten lezen van personages om tot alternatieve oplossingen te komen, of overal in de spelwereld in een draak veranderen? Zelfs in hun vroegere jaren probeerde Larian dingen die nog niemand hen had voorgedaan. Alleen hadden ze toen niet de middelen om die ambitie waar te maken.”

De coverart voor 'Baldur's Gate 3'. Beeld Larian Studios

En dus, om rond te kunnen komen, stortte de Gentse studio zich op onder meer casinospelletjes – kasten incluis – of ontwikkelden ze in opdracht van de openbare omroep de KetnetKick-games, waarmee ze met succes de kleintjes edutainden. Gaandeweg bouwden Vincke en co. voort aan de droom, die met hun Divinity-reeks steeds meer vorm kreeg. Dé doorbraak kwam er in 2014, toen aflevering Divinity: Original Sin een hit werd.

“Toen is Vincke, een verwoed D&D-liefhebber, zelf naar Seattle getrokken om Wizards of the Coast (bord- en kaartspellenuitgever, MV) te gaan bezoeken in de hoop samen te kunnen werken”, zegt Walgrave. Maar hij ving bot. “Dan zijn we maar de opvolger Original Sin II gaan maken, die veel groter, complexer en simpelweg beter was.” Dat is niet overdreven: het tweede deel uit 2017 ontving meerdere Game of the Year-awards en zette Larian voorgoed op de kaart als RPG-gezagsdrager. En dus stond Wizards of the Coast dit keer zélf te popelen om hun Baldur’s Gate-licentie in handen van Larian te geven.

Hoopvolle boodschap

Om Baldur’s Gate 3 te bouwen moest Larian fors uitbreiden. Walgrave: “We hebben ondertussen zes studio’s over de hele wereld en meer dan 400 personeelsleden.” Goed zes jaar nam de ontwikkeling in beslag, met een early access-periode – lees: openbare testfase – van drie jaar. “De samenwerking met Wizards verliep erg vlot. Ze gaven ons zo goed als vrij spel – alleen werd wel streng toegezien op het juiste gebruik van rassen, spreuken, achtergrondverhaal...”

Beeld Larian Studios

Hoewel het succes nog gunstiger is dan verhoopt, is De bont niet écht verrast. “Larian bouwt voort op decennialange ervaring met het maken van dit type games. Ze hebben drie jaar lang geluisterd naar de fans en een band gesmeed met de D&D-gemeenschap. Wie het een beetje volgde, verwachtte wel dat dit een hit zou worden. Dit is de beloning van 15 jaar hard labeur.”

Beeld Larian Studios

“Mijn verklaring?” aldus Walgrave. “Wij nemen beslissingen vanuit het standpunt van gamers. Veel gamehuizen spelen op veilig om hun return on investment te garanderen. Maar wij durven risico’s te nemen. Plus, al zeg ik het zelf, is onze zelfgebouwde engine (de eigenlijke bouwstenen van een game, MV) erg intelligent.” Voor De bont komt het neer op vrijheid. “De mogelijkheden zijn enkel begrensd door je verbeeldingskracht en je kunde om die om te zetten in een gunstige dobbelworp. Maar zelfs al valt die tegen, dan gaat de game verder en reageert de spelwereld altijd op een boeiende manier.”

Beeld Larian Studios

Dat het mogelijk is om met een Belgisch gamebedrijf internationaal te scoren, is bij dezen bewezen. “Voor ons is dat niets nieuws”, aldus nog De bont. “Vlaamse gamestudio’s als Triangle Factory en LuGus Studios zijn, weliswaar op kleinere schaal, al jaren wereldtop in hun niche. Maar het meest inspirerende vind ik dat de oorsprong van dit succes ligt in een uitzonderlijk creatieve visie. Dit is een verhaal dat begint en eindigt met passie. Als dat geen hoopvolle boodschap is?”