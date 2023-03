Kempische cultuurtempel de Warande: te groot voor Turnhout, te klein voor Vlaanderen

De Turnhoutse cultuurtempel de Warande maakt woelige tijden door, met interne strubbelingen en een onzekere toekomst. De stad kan zich de financiering niet veroorloven, de provincie mag het niet meer, de Vlaamse regering wil niet inspringen. Ondertussen wordt het huis geleid door een Brussels consultancybureau.

“Elke vier of vijf jaar doet de Universiteit Antwerpen een grote enquête over de ­tevredenheid van het publiek bij de cultuurcentra. De Warande scoorde de laatste keer 92 procent, het hoogste cijfer in Vlaanderen.” Staf Pelckmans is vandaag gepensioneerd, was eerder Vlaams Parlementslid voor Groen, maar was ook jarenlang directeur van het Turnhoutse cultuurhuis. Hij is één van de velen die de Warande een warm hart toedragen en zich zorgen maken over de toekomst van het huis.

De Warande vormt een uitzondering in het cultuurbeleid. Het werd in 1972 opgericht als het cultuurcentrum van Turnhout, maar groeide in de decennia nadien uit tot een regionaal centrum voor de hele Kempen – veruit de belangrijkste culturele speler in die regio. Vandaar dat de Warande in 2009 een bevoegdheid van de provincie Antwerpen werd en als autonoom provinciebedrijf (APB) gerund wordt. Alleen werden de culturele bevoegdheden van de provincies sinds 2016 afgebouwd.

Organisaties die onder de provincie ­zaten, werden in veel gevallen ondergebracht bij de gemeente – wat onder meer gebeurde voor het Fotomuseum in Antwerpen. Een instelling als Mu.ZEE werd dan weer bij Vlaanderen ondergebracht. Voor de Warande werd evenwel een uitzondering gemaakt: het cultuurcentrum mocht tot 2024 bij de provincie blijven. Maar er is geen duidelijkheid over wat daarna gebeurt. De vraag naar een plan van de toekomst wordt vandaag in de commissie Cultuur voorgelegd aan Vlaams minister-president Jan Jambon ­(N-VA), tevens bevoegd voor Cultuur.

Een inkanteling bij Turnhout lijkt, vanwege de beperkte financiële slagkracht van de stad, evenwel niet aan de orde. “De Warande heeft een grote infrastructuur en een grote werking: hoe krijgen we dat financieel uitgetekend? Ik denk dat we daarvoor de hulp van Vlaanderen wel kunnen gebruiken”, zegt cultuurschepen Astrid Wittebolle (Groen).

Tussen twee stoelen

Alleen staat de regering daar weigerachtig tegenover. Ze wil geen precedent stellen voor cultuurcentra in andere centrumsteden zoals Kortrijk, Hasselt of Leuven. “De Warande valt tussen twee stoelen: het is te klein voor Vlaanderen”, zegt Jambons woordvoerder Olivier Van Raemdonck. “Het kan niet de bedoeling zijn om alles op Vlaams niveau te regelen. De actie­radius van de Warande is groter dan Turnhout, maar het is ook niet heel Vlaanderen.”

Daardoor blijft de toekomst van de ­Warande erg onduidelijk. De onrust groeit, ook binnen het huis zelf, dat sinds september geleid wordt door drie mensen van het Brusselse consultancybureau C-Lever – dat op zijn website zijn specialisaties vermeld, cultuur wordt niet vernoemd. Het gaat om Lieve Van de Walle, Wouter Van Bellingen en Najim Einauan, die de dagelijkse leiding op zich neemt. De twee leidinggevenden die het huis door de coronacrisis hadden geloodst, hebben nadien hun ontslag gegeven.

“We hebben de opdracht geplaatst na een lang traject met de Antwerp Management School om te bepalen wat de ideale manier is om de Warande aan te sturen”, verklaart Kathleen Helsen (cd&v), gedeputeerde van de provincie Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur. “Dit concept is daar als beste uitgekomen.” Het gaat om een opdracht van twee jaar, die na afloop nog met twee jaar verlengd kan worden.

Samen met de raad van bestuur van de Warande besloot de nieuwe directie om alle statuten gelijk te trekken. Tot nu waren vier leden van de staf – twee programmatoren en twee technici – ambtenaren bij de stad Turnhout en werden zij gedetacheerd bij de Warande. Die detachering wordt stopgezet.

“Die detacheringen zijn een restant uit het verleden”, zegt Helsen. “Het is een verouderde werkwijze. We willen zo vlug mogelijk met één stelsel werken voor het voltallige personeel.” Zo zouden alle personeelsleden voor de provincie werken, ook al stoot die na 2024 de Warande af.

De toekomst voor de vier stafleden oogt onzeker. Er heerst onrust en ontevredenheid over het gebrek aan context voor de beslissing, valt in de wandelgangen te horen. “Dit werd unilateraal besloten”, zegt Wittebolle. “En ik heb geen ander theater waar ik hen kan laten programmeren.” Helsen en Einauan benadrukken dat het niet om ontslagen gaat. “De stad en de Warande hebben zich geëngageerd om oplossingen te vinden voor deze vier mensen”, zegt Einauan.

Op dit moment merkt het publiek nog niet veel van het woelige water waarin de Warande verkeert. De komende weken staan er nog theatervoorstellingen op de planning van Opera Ballet Vlaanderen, Miet Warlop/NTGent en tg Stan, alsook concerten van Metejoor, The Haunted Youth en Jasper Steverlinck. Daarnaast is het ook de thuisbasis van zeven culturele organisaties, zoals het filmfestival MOOOV en het jeugdkunstenfestival Stormopkomst.

Juweeltje

“De Warande vervult een belangrijke rol in het Vlaamse kunstenveld”, weet Leen Laconte van Overleg Kunstenorganisaties (oKo). “De programmatie is kwaliteitsvol en de werking grensverleggend, in een regio waar weinig of geen spelers zijn met dit type infrastructuur. Dus natuurlijk maken wij ons zorgen. Dit probleem hangt al jaren in de lucht.”

De stad en de Warande zelf benadrukken dat het “aan Vlaanderen is om te ­bepalen wat er nu moet gebeuren”. De verschillende partners zouden daarover het komende jaar gesprekken voeren. “We zijn dat aan het bestuderen”, benadrukt Van Raemdonck. “De Warande is een belangrijk juweeltje.”