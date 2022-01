Kees de Koning: ‘Na een uur kijken in een museum slaat alles een beetje dood’

Wat betekent kunst voor u?

“Het beheerst een groot deel van mijn leven. Van kinds af heb ik alle vormen van kunst heel gulzig tot mij genomen. Op mijn vierentwintigste heb ik Top Notch opgericht, waar ik onder meer muziek van De Jeugd van Tegenwoordig, Lil Kleine en Ronnie Flex uitbracht. Voor mij is muziek absoluut een kunstvorm.”

Heeft u kunst van huis uit meegekregen?

“Mijn moeder heeft mij altijd aangemoedigd om te tekenen, kleien, schrijven, toneelspelen en muziek te maken. Het ontdekken van de kunstenaars – daar schaar ik dus ook schrijvers en muzikanten onder – heb ik zelf gedaan.”

Waar haalt u uw informatie over het wel en wee in de kunstwereld vandaan?

“Ik scharrel alles overal vandaan, maar voornamelijk online. Ik volg mensen die ik interessant vind, zoals Swizz Beatz. Hij deelt veel dingen die ik vet vind. Wat hij liket, zijn nu vaak trends. Veel kunstenaars uit West-Afrika zijn populair, mede omdat hij ze deelt.”

Dittmar Viane - ‘Het duel’ (2021), Everyday Gallery. Beeld GalleryViewer

Waar bekijkt u het liefste kunst?

“Ondanks dat je een kunstwerk natuurlijk het beste in real life moet zien, kijk ik het meest online. Op een beurs of in een galerie voel ik altijd een enorme druk. Niet te lang kijken, want dan komt er iemand meteen een praatje maken. Bij een museum kan ik nooit langer dan een uur kijken. Alles slaat daarna een beetje dood.”

Hoe vaak per jaar koopt u kunst?

“De laatste jaren koop ik denk ik vijf tot tien werken per jaar. Ik koop bij voorkeur vintage prints, dus afdrukken gemaakt door de fotograaf zelf. Mijn eerste unieke werken waren schilderijen van Pieter Jennes en Bendt Eyckermans. Het geeft een unieke lading als je als enige een werk aan de muur hebt hangen.”

Kees de Koning. Beeld GalleryViewer

En waar koopt u dan: in de galerie, op een kunstbeurs, op een veiling of online?

“Het meeste online. Nog nooit op een veiling, dat lijkt me heel eng. Ik ben momenteel erg bezig om mezelf te kaderen, enigszins te beperken; wat voor collectie wil ik opbouwen, hoeveel geld wil ik er aan spenderen?”

Is het belangrijk dat u en uw partner het altijd eens zijn over een aankoop?

“Ik ben momenteel zonder partner, maar hecht nog steeds veel waarde aan de mening van mijn ex over mijn aankopen. Mijn kinderen betrek ik ook graag bij het maken van mijn beslissingen. Maar laat er geen misverstanden over bestaan: als ik mijn oog op iets laat vallen, dan maakt het mij ook niets meer uit wat een ander vindt.”

Flexboj & L.A. - ‘Robinson ontdekt op zijn eenzaam eiland sporen van mensen’ (2021), Barbé-Urbain. Beeld GalleryViewer

Is er een galerie waar u een speciale band mee heeft?

“Yaki Kornblit was in de jaren tachtig in Amsterdam voor mij heel belangrijk, een galerie waar graffitikunst werd getoond. Cokkie Snoei in Rotterdam vind ik heel bijzonder. En de galerie van Sofie Van de Velde, daar heb ik te maken met mensen die mij niet per se iets willen verkopen, maar een gids willen zijn op weg naar iets waar ik in ben geïnteresseerd.”

Als u een onbeperkt budget had, van wie zou u dan een werk aankopen?

“Bendt Eyckermans, Wim T. Schippers, Jordan Casteel, Rammellzee, Nina Chanel Abney.”

Wie zijn uw favoriete kunstenaars?

“Voornamelijk jonge (Vlaamse) kunstenaars als Pieter Jennes, Valgerður ‘Vala’ Sigurðardóttir, Dittmar Viane, Flexboj & L.A. en uiteraard Bendt Eyckermans.”

Een langere versie lezen of zelf kunst kopen? Surf naar www.galleryviewer.com.