Kawtar Ehlalouch en Robin Keyaert, de nieuwe stemmen van MNM-ochtend: ‘Wij hebben niemand nodig om ons handje vast te houden’

“Even hebben we met het idee gespeeld om tijdens de eerste uitzending verkleed als kiwi’s van de VRT-toren te springen. Maar uiteindelijk hebben we beslist dat toch maar niet te doen.” Het moge duidelijk zijn, Kawtar Ehlalouch en Robin Keyaert zijn niet van plan om tijdens hun ochtendblok de aanpak van hun illustere voorganger zomaar te kopiëren. Waar Van de Veire het voorbije decennium naam maakte door radio te maken vanachter een vuilniswagen of van in een gigantische chocopot staan dat soort stunts niet op de planning van het nieuwe MNM-ochtendduo. “We moeten nu vooral ons eigen ding doen”, zegt Ehlalouch. “Het is de bedoeling om onze luisteraars mee te nemen in iets nieuws. Tegelijk moeten we er niet flauw over doen, natuurlijk zorgt het feit dat je iemand als Peter opvolgt voor extra druk.”

Keyaert pikt in. “Laat Peter maar Peter zijn. Dat is iets wat enkel hij kan. We moeten nu vooral de ochtendshow proberen te maken die wij zelf willen maken. De goesting om met die drie uur ons eigen ding te doen is heel groot.” Al kunnen bezorgde luisteraars op hun twee oren slapen. Kawtar en Keyaert, zoals het nieuwe ochtendblok gaat heten, wordt geen totale stijlbreuk. Keyaert: “We gaan geen drie uur serieuze praatradio maken. Bovendien blijven ook veel dingen hetzelfde. Onze weerman Bram blijft langskomen, ook nieuwslezeres Chaima Saysay is er nog steeds en de muziek die we draaien zal niet plots helemaal anders klinken.”

Andere aanpak

Het ochtendblok is samen met de avondspits het drukst beluisterde en daarom ook belangrijkste radiomoment. Daarom kiezen de meeste radiozenders ervoor om dan grote namen achter de microfoon te parkeren. Met Kawtar en Keyaert kiest MNM voor een iets andere aanpak. De eerste helft van het duo draait als sidekick van Van de Veire dan wel al drie jaar in de ochtend mee, toch doet de naam Kawtar Ehlalouch bij het grote publiek niet meteen een belletje rinkelen.

Dat geldt nog meer voor Robin Keyaert. De acteur van opleiding is pas sinds een tweetal jaar op zondagavond op MNM te horen en dook de voorbije jaren vooral in de gespecialiseerde pers op als zoon van showbizzfenomeen Ingeborg.

Dat ze nu plots vol in de aandacht komen te staan, zonder een grote(re) naam als bliksemafleider, schrikt het duo niet af. “We hebben niemand nodig om ons handje vast te houden”, zegt Ehlalouch. “We willen het zelf doen. Dat is ook de manier waarop je het meest leert.” Ook Keyaert vindt niet dat het ochtendblok te vroeg komt. “Kawtar doet dat ochtendblok al drie jaar en ik ben ondertussen al 28. (lacht) Nog een paar jaar en dan kom je me vragen of ik stilaan niet te oud wordt voor MNM.”

Voor fervente MNM-luisteraars komt het nieuwe MNM-duo trouwens niet als een volslagen verrassing. Vorige zomer al waren Kawtar en Keyaert – bij wijze van ultieme relatietest – een maand lang van 6 tot 9 op de zender te horen. “Het klikte van bij het begin heel goed tussen ons”, herinnert Keyaert zich. “We zijn twee totaal andere personen. Qua interesses en leefwereld kan het verschil moeilijk groter zijn. Maar net daarom werkt het zo goed wanneer je ons samen in een studio zet.” Een duidelijk taakverdeling tussen beide is er niet. Kawtar is niet de sidekick van Robin of omgekeerd. “Het was voor ons allebei belangrijk dat de taken gelijk verdeeld zijn”, legt Keyaert uit. “Al zullen we uiteraard niet zitten timen wie nu precies hoelang aan het woord komt.” Ehlalouch: “Wie de lead neemt, hangt af van het onderwerp. Het leuke is dat je zo continu een andere dynamiek in het programma krijgt.”

Schrik voor de reacties van die luisteraars op de toch wel grondige reshuffle heeft het nieuwe ochtend-duo niet. “Opmerkingen zullen er altijd zijn”, zegt Ehlalouch. “Zelfs na dertien jaar kreeg Peter nog kritiek. Je kunt nooit voor iedereen goed doen. Mensen mogen hun mening hebben en ze mogen ons die zeker laten weten. Maar voor ons is het belangrijk dat we nu gewoon ons ding doen en onszelf wat ruimte geven.” Keyaert: “Het plan is om elke dag opnieuw drie uur fijne radio te maken. Als dat lukt is dat al heel veel. En als er dan nog opmerkingen komen, zeggen we gewoon: ‘We nemen het mee.”

Kawtar en Keyaert, vanaf 19 april elke weekdag van 6 tot 9 uur op MNM