Katrin Swartenbroux (36) schrijft boek over haar generatie: ‘In je profiel zetten dat je twee katten hebt, is nu gênant’

Moet het monogamie zijn of een open relatie? Leef je om te werken of omgekeerd? En: hoe blijf ik relevant op sociale media? In haar boek OK dan niet houdt ­Katrin Swartenbroux (36) haar generatie een spiegel voor. ‘We zouden eigenlijk al een midlifecrisis moeten hebben.’

Weet je wat ik denk? Dat je in je eerste zin gaat schrijven dat ik hier enthousiast in een fluoroze trainingspak zit”, gniffelt ze. Collega Katrin Swartenbroux heeft het bij het rechte eind. In vele opzichten lijken we dan ook op elkaar: we zijn allebei vrouw en wit, we schrijven voor De Morgen, we zijn dol op katten, we wonen in een uithoek van epicentrum Antwerpen, en we zijn millennials.

We zitten in de bar van een sportclub op het Antwerpse Zuid, waar Swartenbroux revalideert van een iets te enthousiaste poging tot huppelen. Op de kaart staan een ‘peanut ­espresso blast’, een ‘stamina shot’ of een ‘iced latte met kokos’, die ze trouwens aanraadt voor de zomer. Meer millennial wordt het niet.

Jouw boek OK dan niet gaat over de huidige twintigers en dertigers, die geconfronteerd worden met een wereld die niet overeenstemt met wat hun werd voorgespiegeld. Ook bekend als: de ‘millennial mindfuck’. In welke mate ben jij een typische millennial?

“Ik spreek met jou af in een koffiebar en drink een gember-kurkumashot. Als ik niet met krukken zou lopen, had ik net een pilatesles achter de rug. En ja, ik hou van reizen en flexwerk. (lacht) Alles wat over millennials gezegd wordt, is dus nogal op mij van toepassing.

“Maar natuurlijk zijn er tussen mensen binnen een en dezelfde generatie veel meer verschillen dan tussen de verschillende generaties onderling. De generatie waartoe je behoort, zegt immers niets over je afkomst, je sociale klasse, het beroep van je ouders – allemaal zaken die in grote mate je mens- en wereldbeeld bepalen, veel meer dan het jaar waarin je toevallig geboren bent.

“Al kun je de factor tijd ook niet volledig wegcijferen. Tijdens een economische crisis de arbeidsmarkt betreden, of dan nog aan het studeren zijn, of op dat moment al even een job hebben: het maakt allemaal een verschil in de manier waarop je naar de wereld kijkt. Ik was net afgestudeerd van de hogeschool toen de economische crisis toesloeg. Dat bepaalt mee mijn blik op de maatschappij.”

Wilde je met OK dan niet een portret van een generatie schetsen?

“Ik wilde vooral de tijdgeest optekenen aan de hand van mijlpalen waarop diezelfde tijdgeest impact heeft, zoals je (eerste) job, je relatie, je woning of de keuze om al dan niet aan kinderen te beginnen. Tijdens je twenties and thirties moet je immers veel van die hordes nemen. Wanneer in die periode in je leven veel maatschappelijke veranderingen plaatsvinden, zoals een economische crisis of een pandemie, dan voel je dat dus wel.

‘De millennial is opgegroeid met status­updates waarin het ‘ik’ centraal staat. Het is dus verwarrend om je onlinerelevantie te zien wegkwijnen.’ Beeld Rebecca Fertinel

“Experts bevestigen ook dat de wereld op veel vlakken op een kantelpunt staat, en dat heeft een impact op onze generatie, die op dit moment belangrijke levenskeuzes moet maken. Door na te denken over de verschuivingen die plaatsvinden en hoe we ons daarbij voelen, en door er verbanden tussen te leggen, kunnen we misschien wel dingen veranderen. Ik heb bijvoorbeeld het idee dat we veel meer dan vroeger aan het praten zijn over de thema’s en mijlpalen die voor ons van belang zijn: werk, een sociaal leven, liefde en vriendschappen, community en identiteit, enzovoort.

“Al die mijlpalen hangen ook samen. Als er meer singles zijn, heeft dat een invloed op de arbeidsmarkt. Studies hebben aangetoond dat rondkomen vandaag de dag vaak niet lukt met een enkel inkomen, maar dat je er doorgaans anderhalf voor nodig hebt. Zo gaan we ook anders nadenken over de manier waarop we mensen verlonen die een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van werkende tweeoudergezinnen, zoals mensen die in de kinderopvang werken. Of over hoe we singles moeten belasten. Eén tik tegen het systeem kan de rest in beweging zetten, als dominostenen.

“Ik zeg niet dat OK dan niet hét boek over de huidige tijdgeest is, maar het probeert die tijdgeest wel op te tekenen. Hopelijk stemt het tot nadenken over zaken die we als maatschappij soms te zeer voor lief nemen.”

Volgens jou moest jouw generatie eerst hard haar best doen om een job te bemachtigen en moest ze daarna constant over de schouder kijken of er geen concurrenten klaarstonden om die job in te pikken. Dat bepaalt deels ook hun nogal verknipte werkethos.

“Absoluut. We werden bovendien vaak opgevoed door ouders die net níét de luxe hadden om een job te kiezen die ze ook tof vonden, en het voor hun eigen kinderen liever anders zagen. Mijn ouders, zelfstandigen die een leven lang hard werkten, vonden het alleszins belangrijk dat ik ging voor een job die ik graag deed, waar ik passie in kon leggen.

“Tijdens mijn studie werkte ik al in de journalistiek, om een voet binnen te hebben in het wereldje. Niet dat ik al een arbeidsovereenkomst had, of een loon: dat kwam er pas vanaf het moment dat ik afstudeerde.

“Hoe ik op de arbeidsmarkt terechtkwam, en vervolgens mijn identiteit volledig liet samenvallen met mijn job, vind ik toch ook kenmerkend voor een grote groep dertigers. We dachten echt dat er geen andere manier was om aan werk te raken of om met je job om te gaan.

“Gen Z heeft het nu bijvoorbeeld over quiet quitting (werknemers die niet harder werken dan wat hun arbeidsovereenkomst van hen vraagt, red.), terwijl wij juist de generatie zijn met een zogenaamde hustle culture (ook bekend als burn-outcultuur: het idee dat lange werkdagen en het opofferen van het privéleven nodig zijn om professioneel te slagen, red.). Uiteindelijk komen we vroeg of laat wel allemaal uit bij dezelfde conclusie: mensen, wacht eens even, de manier waarop we ons werk en leven combineren klopt helemaal niet.

“Elke generatie probeert op haar manier het systeem ten goede te veranderen, door dingen te benoemen of veel lawaai te maken over wantoestanden. ”

Ben je niet bang om als een soort goeroe weggezet te worden?

“Dat is echt iets wat ik wil vermijden. Ik lees, praat en schrijf wel veel over dit soort onderwerpen en ik laat de lezer gewoon zien hoe ík mijn weg zoek binnen de huidige samenleving. Maar ik wil niet pretenderen iemand dé weg te tonen.

BIO • geboren in 1986 • schrijft voor De Morgen over populaire cultuur en maatschappelijke trends • deelt op Twitter als @FakePlasticRuby haar blik op de wereld • schreef eerder samen met Wided Bouchrika het boek Lunatic: Een gids naar de maan en terug

“Natuurlijk vind ik het fijn als mijn werk anderen bepaalde woorden of zinnen geeft waarmee ze zich kunnen uitdrukken, of als het zorgt voor een zeker gevoel van hoop, maar ik heb niet de arrogantie om te denken dat iedereen er iets aan heeft.

“Integendeel zelfs: ik probeer juist de waarde van aarzelen, zoeken en het niet-weten te belichten. Dat het oké is om even geen idee te hebben hoe het moet, dat we niet altijd maar in harde statements met elkaar hoeven te praten, maar dat we ook mogen twijfelen.

“Tijdens het schrijven van dit boek heb ik veel tegenargumenten gelezen, omdat ik wel iemand ben die snel denkt ‘ja maar’ of ‘wat als’. Mijn ascendant is Weegschaal, het sterrenbeeld dat naarmate de jaren vorderen meer naar boven komt. (lacht) Toen ik pas als journalist begon, kon ik hard zijn, en heel zwart-wit denken. Het voordeel daarvan is dat ik leerde echt scherp te schrijven. Maar met het verstrijken van de jaren – misschien is het dat gewoon wel en heeft het helemaal niets met die planeten te maken (schaterlacht) – is dat harde er bij mij wel uitgegaan. Ik wik en weeg tegenwoordig vaker en ik zie daar ondertussen ook de waarde van in.”

De millennialgeneratie was de eerste die via sociale media haar identiteit moest ontdekken en bevestigen. Tegenwoordig neemt Gen Z het heft in handen en zijn mensen als jij en ik niet meer helemaal mee. Help! Hoe blijven we relevant op sociale media?

“Je kunt jezelf natuurlijk ook afvragen waarom we relevant moeten blijven op sociale media, maar dat ligt voor ons gewoon een tikkeltje anders. De millennial is opgegroeid met status­updates waarin het ‘ik’ centraal staat. Het is dus verwarrend om als millennial je onlinerelevantie te zien wegkwijnen, omdat online juist de plek is waar we die relevantie vandaan ­leken te halen. Op zich zou dat niet erg moeten zijn en zouden we ons met serieuze zaken ­moeten bezighouden. (lacht)

“Sociale media schreeuwen dat we te oud zijn, terwijl we onszelf nog heel jong voelen, juist omdat we ons nog niet met die serieuze zaken bezighouden. Eigenlijk zouden we nu al bijna een midlifecrisis moeten hebben, hè.”

Terwijl we nog niet eens hebben besloten of we kinderen willen of niet.

“Exact. Tegenwoordig verdwijnt het hele idee van welke keuze of beslissing bij een bepaalde leeftijd hoort steeds meer, zoals samenwonen of kinderen krijgen. We studeren en werken veel langer dan onze ouders en beginnen bij­gevolg overal veel later aan.

“Toen ik mij als kind iemand van 36 voorstelde, was dat vooral niet dít. (wijst naar zichzelf) Maar die sociale media zijn in ons leven gekomen op een moment dat bepalend was voor onze identiteit. Ik was 14 jaar toen ze begonnen op te komen. Alle socialemedia-apps vroegen als eerste: wie ben jij? Op basis daarvan moest je een profiel aanmaken. Als 14-jarige plots moeten nadenken over wie je bent om jezelf in enkele kernwoorden te vatten, werd daardoor heel belangrijk. Millennials gebruikten die tool om te definiëren wie ze waren.

“Terwijl wij studeerden en afstudeerden, ­kregen we te maken met een gigantische techboom, en als jonge persoon ben je automatisch mee met alle technologieën. Dat kost je geen moeite, want al je vrienden doen het ook. Geen idee wat voor soort virus dat is waardoor je alles automatisch ook snapt. (lacht) Maar ondertussen is de millennial niet meer zo jong en zijn er apps gekomen waarbij je niet automatisch meer mee bent en de jongere mensen wel.

Beeld Rebecca Fertinel

“Het wordt tegenwoordig als cringe beschouwd om in je profiel te zetten dat je twee katten hebt en van de zonsondergang houdt – en dat is helemaal terecht, maar het is wél hoe wij sociale media kennen. Je relevantie en identiteit zien wegsijpelen op de tools die wij altijd gebruikt hebben om juist onze relevantie en identiteit te koop aan te bieden is nogal, euh, verwarrend.”

Ook relatievormen neem je onder de loep in je boek. Intussen is het voor vrouwen van onze generatie al behoorlijk normaal om een kind te krijgen met onze queer beste vriend. Gelukkig maar, al vraag ik me ook af: zijn dit niet vooral bekommernissen van stedelijke progressievelingen? Ligt jouw gemiddelde Vlaamse leeftijdgenoot daar ook wakker van?

“Het klopt op zich dat het een soort verwende positie is om over dat soort dingen te kunnen nadenken, maar ik denk niet dat dat inherent fout is. Waarschijnlijk zijn er ook veel mensen die zich daar niets van aantrekken en gewoon de flow volgen: een eerste lief leren kennen, gaan studeren aan de hogeschool, met je derde lief gaan samenwonen, trouwen of een kind krijgen. Je vinkt gewoon de hokjes af die op je levenspad komen zonder iets in vraag te stellen, wat ook prima is.

“Sowieso zetten genoeg gebeurtenissen in een mensenleven aan tot nadenken en confronteren ze je met jezelf. Dat kan een break-up zijn, maar evengoed het verlies van je huisdier of een ernstige ziekte. Ik vind dat je dat moment moet aangrijpen om na te denken over wat je wilt. Daarover praten en het daarna onder woorden brengen is een eerste stap. Met je partner, maar ook met jezelf. Zo zijn er genoeg mensen die niet aarden in een strikt monogame relatie, maar een open relatie veel te heftig vinden. Omdat daar nog geen woord voor bestaat, kun je niet vertellen wat je wilt. Maak voor jezelf die woorden.”

Is onze generatie het concept van familie breder gaan invullen?

“Dertigers en veertigers van nu hebben het concept framily (vrienden die aanvoelen als familie, red.) wel in de markt gezet, dat klopt. Maar ­omdat wij ‘alles zelf doen’ hoog in het vaandel dragen, durven wij elkaar vaak geen hulp te vragen of te bieden. Omdat dat zou impliceren dat het in je eentje niet lukt. Dát is een van de grootste schandes van deze tijd. Maar, millennials zijn vriendschappen tegelijkertijd wel meer gaan leren appreciëren en zien ze als life-lasting. Ze zijn minder gebonden aan instituten en karakters, waardoor ze, denk ik, dieper gaan.”

In je boek beschrijf je ook hoe je na een lange relatie genas van een gebroken hart. Waarom wilde je dat delen met je lezers?

“Omdat ik ook een hoofdstuk over relaties schreef. Ik vind het dus belangrijk dat een lezer mijn visie kan kaderen als ik vertel wat ik allemaal leerde door lang single te zijn. Ik had een serieuze relatie van acht jaar die eindigde met bedrog. Toen die relatie wegviel, deed dat veel met me. In het begin dacht ik lekker dramatisch: niemand in het hele universum heeft dit ooit al gevoeld. Later realiseerde ik me uiteraard hoeveel mensen al door een break-up gingen en besefte ik: wow, dit is het epicentrum van menselijkheid. Maar ik had die tijd eerst nodig.

“Iedereen gaf me in mijn periode van verdriet advies, maar toen had ik er geen oren naar. Uiteindelijk bleken het toch dezelfde inzichten – zoals wat een genot het was om opnieuw tijd met mezelf door te brengen – maar dat is het ding, hè: wijsheid en zelfinzicht voelen alleen als waar aan wanneer je ze ook zelf hebt vergaard. Het moet voelen als een geheim dat je zelf ontdekt, niet als iets wat doorgegeven wordt. En juist die zelfinzichten moet je koesteren.”