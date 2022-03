Kathleen zong vroeger bij K3. In ‘Villa Zuid-Afrika’ gunt men ons geen kans om dat te vergeten

21.33 uur. “Ga je jouw kostbare tijd verspelen aan Villa Zuid-Afrika?” wil mijn vrouw weten. Ik vraag me hardop af hoe kostbaar mijn tijd precies is. Mijn vrouw zucht, rolt met haar ogen, grijpt de iPad en kijkt naar de laatste aflevering van The White Lotus op Streamz. Ik benijd haar.

21.36 uur. Er trekt een rare huivering over mijn poriën bij de introtune van Villa Zuid-Afrika. Mijn vrouw kijkt op en vraagt of ik het zuur heb. “Nee,” zeg ik weifelend, “maar ik blijf toch in de kern een muziekjournalist, tot aan mijn dood.”

21.38 uur. Ik bedenk me dat Benito, de enigszins schlemielige werfleider die de renovatie van het toekomstige guest house van Kathleen Aerts en haar man Steven Van Hoof overziet, de Manuel van dienst is in het scenario van Villa Zuid-Afrika. Hoewel, bij de architecturale misère die hij en zijn team tot nog toe serveerden, hoorde ik hem geen enkele keer “I know nothing... I’m from Barcelona” zuchten. Jammer.

21.39 uur. Dat maakt van Steven de Basil Fawlty van deze reeks. Maar in tegenstelling tot Basil is Steven zelden hilarisch. Nu ja, hij is dat alleen op die momenten waar de helaasheid der dingen uit zijn doffe blik spreekt. Dus meestal wanneer hij in de sofa naast Kathleen Aerts zit. Gek, Viktor Verhulst beschikt over krek dezelfde oogopslag.

21.45 uur. Het Engels van Steven en Kathleen is dan weer wél over de hele lijn hilarisch.

21.55 uur. Kempenaars die zeven jaar lang in Zuid-Afrika wonen, dikken hun heimat-accent graag theatraal aan, bedenk ik mij. Zou het een copingmechanisme voor heimwee zijn? Of zit de aanwezigheid van een camera er voor iets tussen?

22 uur. Mijn vrouw zegt dat ik mijn bedenkingen voor mezelf moet houden want ze wordt om de haverklap door mij afgeleid. Haar tijd is wél kostbaar.

22.06 uur. Ah, het gezin Aerts wandelt tussen de pinguïns op het strand. We zitten dus tóch in Kaapstad. Ik dacht even dat hun dolle avonturen zich in Blankenberge afspeelden. My bad.

22.07 uur. Oei, ik heb deze aflevering al gezien. Nee, wacht, dat was er eentje van Chateau Meiland. Of waren het De Planckaerts? Euh, Bye Bye Belgium misschien?

22.08 uur. Het gezin neemt de kabelbaan naar de Tafelberg. Kathleen Aerts zegt dat ze “de natuur hier niet kan vatten”. Vervolgens zingt ze ‘Op het dak van de wereld’ van Dana Winner, niet zonder aplomb.

22.09 uur. Kathleen zong vroeger bij K3. In Villa Zuid-Afrika gunt men ons zelden een kans om dat te vergeten.

22.15 uur. Er is personeel voor het guest house nodig. Voor de sollicitatiegesprekken die het olijke koppel organiseert, is de term cringe uitgevonden. Nee echt, herbekijk en huiver.

22.20 uur. Ik vraag mij alweer luidop af waarom de tergend schattige privétafereeltjes van het gezin Van Hoof-Aerts in mij voornamelijk moordlust opwekken.

22.21 uur. Mijn vrouw gooit de iPad naar mijn kop. Ik vraag haar of ze dat nog eens wil doen. En nog eens.

Villa Zuid-Afrika, dinsdag om 21.35 uur op VTM 2