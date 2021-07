Kate Herron, regisseur van Marvel-reeks ‘Loki’: ‘We hebben héél goed naar ‘The Wizard of Oz’ gekeken’

Sinds vorige week staan alle zes afleveringen van tv-reeks Loki op Disney+. Waarom zou u kijken? Vooral omdat een geliefd personage, dat Marvel-kijkers de afgelopen tien jaar al duchtig hebben zien evolueren, er alwéér een compleet nieuw mens in wordt, zegt regisseur Kate Herron. ‘Je ziet vanaf nu ‘onze’ Loki.’

Voor iedere film en tv-serie uit het Marvel-universum absorberen de makers de conventies van een ander filmgenre. Voor de recente bioscoopfilm Black Widow waren dat bijvoorbeeld Bourne-achtige spionage-actiefilms, in serie WandaVision werden de bouwstenen van de tv-sitcom op een slimme manier verstrengeld in de vertelling. En ook de nu volledig bingebare minireeks Loki, waarin de gelouterde slechterik uit The Avengers (2012) in een soort limbo tussen tijdlijnen en dimensies terechtkomt, breekt door de genregrenzen. De vertrekken van de ‘Time Variance Authority’, die de voormalige slechterik gevangenhoudt, werden opgetrokken als waren het sets uit campy sciencefictionfilms uit de jaren 70, zoals Logan’s Run en Rollerball.

“Het soort sciencefictionverhalen waarvan ik hou, drijft op een groezelig realisme: de wereld ziet er niet uit alsof hij heel ver weg in de toekomst ligt”, zegt regisseur Kate Herron. “Maar er zijn heel kleine hints die je eraan herinneren dat je effectief in de toekomst bent.”

Tom Hiddleston als Loki. Beeld Marvel Studios

Nog geen tien jaar geleden was Loki een dragende slechterik in het Marvel-filmuniversum. Hoe slaagden jullie erin om hem nu de hoofdrol te geven in een spin-offreeks?

Kate Herron: “Loki’s verhaal is zonder enige twijfel een van de interessantste uit het hele Marvel-universum: hij werd eerst een slechterik omdat hij een duister pad koos, maar evolueerde daarna, in kleine stapjes over een periode van tien jaar, van een slechterik naar een antiheld. Dat maakt hem zo’n geliefd personage. Een dat wij dankzij de gebeurtenissen in de reeks weer helemaal hebben kunnen hertekenen. Je ziet vanaf nu ‘onze’ Loki.”

Wie is die van ‘jullie’ dan, ná die zes afleveringen?

“We hebben Loki’s eigen realiteit uitgewist in de reeks, waardoor we hem op een pad van zelfontdekking en zelfacceptatie brengen. We hebben héél goed naar The Wizard of Oz gekeken: je zult daar ook veel knipogen naar zien. Hij wordt in de reeks iemand die helemaal opnieuw zijn plaats probeert te vinden in het universum. Natuurlijk behoudt hij zijn ondeugendheid, maar we doen hem dingen meemaken die hem ook meer dan ooit wijzen op het feit dat hij een eeuwige outsider is.

“Maar ook: hij overleeft altijd. Op een bepaald moment zul je zien dat zijn hart compleet aan gruzelementen ligt. En toch zul je hem meteen weer de rug zien rechten. Dat is voor mij de essentie van dit personage.”

Regisseur Kate Herron. Beeld rv

U verdiende uw sporen in eerder ingetogen Britse tv-fictie, met Loki maakte u ineens de sprong naar een groots, mythisch verhaal op Amerikaanse leest. Was dat moeilijk aanpassen?

“Helemaal niet. Dit was vooral een uitdaging waarop ik zat te wachten. Als scenariste heb ik altijd al van genre naar genre gesprongen, en ik ben verzot op sciencefiction en superheldenstrips. Je rol als regisseur en uitvoerend producer is op zich gewoon dezelfde: alleen werd ik hier omringd door een groter team, dat ook weet hoe het een superheldenreeks moet maken. Ik kon alle aspecten van de reeks buiten mijn regie, zoals de speciale effecten, volledig uit handen geven.”

Maar u komt niet terug voor seizoen twee, dat ondertussen wel werd aangekondigd. Waarom niet?

“Tegen de tijd dat voor dat tweede seizoen groen licht werd gegeven, had ik me al geëngageerd voor andere projecten, die me eveneens nauw aan het hart liggen. In mijn hoofd ben ik ook altijd uitsluitend met deze zes afleveringen bezig geweest. Wat er is gebeurd in Loki heeft ook een groot effect op de rest van de Marvel Cinematic Universe: we hebben hier het idee van het multiversum geïntroduceerd. Ik ben trots dat ik daar deel van heb uitgemaakt, maar ben ook blij met de volgende projecten die al op mijn pad liggen.”