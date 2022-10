Karamellenverzen of poëzie met een boodschap? De steile opgang van ‘Instapoet’ Rupi Kaur

Zondag doet Instapoet-fenomeen Rupi Kaur (30) de al maanden uitverkochte Antwerpse Koningin Elisabethzaal aan. Wie is deze jonge vrouw die op kousenvoeten een miljoen dichtbundels per maand verkoopt?

‘Hij holt haar uit

met zijn vingers

alsof hij de binnenkant

van een meloen

leegschraapt’

Niemand leek er de voorbije jaren beter in te slagen om de universele pijn van de jonge vrouw te capteren dan Rupi Kaur, de Indiaas-Canadese dichteres die monster­oplages haalt met haar bundels, zalen doet vollopen waarvan geen andere schrijver durft te dromen, kan terugvallen op een schare werknemers om haar bedrijfje draaiende te houden en over een gigantische fanbase beschikt.

Tieners en twintigers zijn het, die volgers van Rupi Kaur, en ze zijn met veel, op Facebook met 750.000, op Twitter met 300.000 en op Instagram met 4,5 miljoen. Dat laatste mag in feite niet verbazen, want het is op Instagram dat Kaur haar carrière begon. Ze is immers een ‘Instapoet’, een van die populaire dichters die via internet de weg naar hun publiek vonden en pas later door een echte uitgeverij werden ­opgevist.

Kaur werd op 4 oktober 1992 geboren in de Indiase Punjab. Haar ouders waren sikhs wie door de overheid op zijn zachtst gezegd het leven moeilijk werd gemaakt en daarom beslisten te emigreren naar Canada. Ze was nog geen 4 toen ze in Ontario arriveerde, waar haar vader aan de slag ging als vrachtwagenchauffeur en haar moeder haar stimuleerde om te tekenen en te schilderen. Maar het meisje zag meer in taal, stond op haar 17de voor het eerst op een podium haar poëzie voor te dragen en ging ­nadien creatief schrijven studeren.

In 2014 ontdekte ze Instagram, waar ze haar korte gedichten vergezeld van zelfgemaakte tekeningen op plaatste en merkte dat die meteen aansloegen. Haar optredens trokken steeds meer volk, soms tot zeshonderd mensen per avond, en als die vroegen of haar teksten ook gepubliceerd waren, moest ze hen jammer genoeg teleurstellen. Geen enkele uitgeverij zag iets in haar. En dus besliste ze met CreateSpace van Amazon maar zelf een bundel te maken, Milk and Honey (Melk en honing) getiteld, waarvan er prompt tienduizend de deur uit gingen.

Het echte succes kwam er echter pas na een schandaal. Voor een artistiek project aan de universiteit kreeg ze de opdracht om een taboe aan te pakken en daarom maakte ze samen met haar jongere zus een fotoreportage over menstruatie. Een van die foto’s, waarop te zien is hoe Kaur met een kruis vol bloed op haar bed ligt, postte ze op Instagram, waarna dit medium er hem prompt weer af haalde, en dat tot twee keer toe. Kaur schreef daarop een openbare brief waarin ze deze antivrouwelijke censuur aanklaagde en eindigde met de fijne opmerking dat het niet haar maandverband was dat lekte, maar: ‘Their patriarchy is leaking. Their misogyny is leaking. We will not be censored.’

Kaur met een bebloed kruis. Het beeld maakt deel uit van een fotoreportage die ze met haar zus maakte over menstruatie. Het 'schandaal' was het startschot voor haar succes. Beeld Rupi Kaur

In geen tijd werd de brief achttienduizend keer gedeeld. Het gevolg was dat ze van de ene op de andere dag de Beyoncé van de Instapoets werd en een reguliere uitgeverij zich aanbood om Milk and Honey uit te geven. In drie jaar tijd zouden er drie miljoen exemplaren van over de toonbank gaan.

Ze kreeg steun uit de meest onverwachte hoeken, zoals van een generaal van het Amerikaanse leger die in Afghanistan gestationeerd was, maar toen ze later op die periode terugkeek wou ze dat ze die brief nooit had geschreven. Het aantal dickpicks in haar mailbox was niet te tellen, net zomin als het aantal doods­bedreigingen trouwens. Het succes ging gepaard met het verlies van haar onschuld, zou je kunnen zeggen. Het ging allemaal iets te snel om gezond te zijn, en dat is in feite ook waar Melk en honing om draait.

De openingsgedichten van die bundel, waaronder dat waarin de vertelster leeggeschraapt wordt als een meloen, gaan immers over een verkrachting, over de prille liefde, de jonge vrouw die gelooft in romantiek en niet klaar is voor seks en de man die zich daar niets van aantrekt en alleen zijn zin doet.

Er volgt een breuk, na verloop van tijd een nieuwe liefde met wie het uiteindelijk ook weer spaak loopt en het uiteindelijke inzicht dat het helen vanuit het zelf moet komen.

‘jou verliezen

was

mezelf worden’

lezen we. Maar dat helen gaat ook gepaard met verzet tegen de maatschappelijke dwang. Het is niet normaal dat meisjes verondersteld worden hun lichaamsbeharing te verwijderen, schrijft Kaur, of dat ze over hun menstruatie moeten zwijgen. We voeren oorlog tegen onze natuur, zegt ze, een oorlog die ons door mannen is opgelegd en die we maar beter kunnen mijden.

‘ik ben niet weggegaan omdat

ik niet meer van je hield

ik ben gegaan omdat hoe langer

ik bleef des te minder

ik nog van mezelf hield’

Met haar uiterst toegankelijke parlandogedichten zonder hoofdletters of punctuatie oogst Kaur gemengde reacties. Enerzijds zijn er de gevestigde poëziecenakels die het allemaal maar kleutertaal vinden. Anderen zien in haar immense succes en aanhang een reden om haar op het schild te hijsen. In 2017 nam zowel ­Vogue als de BBC Rupi Kaur op in zijn lijst van vrouwen van het jaar. Een jaar later stond ze op de lijst van beste nieuwe artiesten van Forbes en Elle, en in 2019 riep The New Republic Kaur uit tot schrijver van het voorbije decennium.

Instagrambeeld van Rupi Kaur. Beeld RV

In haar tweede bundel, het in 2017 verschenen The Sun and Her Flowers, in het Nederlands vertaald als De zon en haar bloemen, diepte Kaur het thema van de zelfontwikkeling verder uit. In de eerste delen staat haar verkrachting opnieuw centraal, maar in plaats van louter te focussen op de eigen ervaring, heeft ze het ook over de verkrachtingscultuur, en dan vooral die in het India van haar afkomst. Ze toont hoe die bij vrouwen tot zelfhaat en een onderwerping aan het door mannen gecreëerde schoonheids­ideaal leidt, en uiteindelijk ook tot zelfmutilatie. Maar er is hoop:

‘toen ik verder wegzonk

terwijl ik dacht dat je niet dieper kon zinken

en er geen touw of hand verscheen

vroeg ik me af

stel dat niemand me wil

omdat ik mezelf niet wil

ik ben het gif en het antigif ineen’

Opvallend is dat ze in die bundel ook over migratie en ecologie schrijft, over haar moeder die haar vaderland verliet, maar ook over bootvluchtelingen en wat ongetwijfeld het meest ­imposante gedicht oplevert: de eeuwenlange babymeisjesmoord in India, en hoe die onverminderd doorgaat na de emigratie. Het gedicht begint in 1790 met een vader die voorzichtig het nekje van zijn pasgeboren dochter breekt, gaat verder met een moeder die in 1890 haar schoondochter verklapt hoe ze de baby in natte doeken moet wikkelen en zand en rijst in de neusgaten moet proppen om via nog een aantal tussenstadia in 2012 te eindigen:

‘twaalf ziekenhuizen in of nabij toronto

willen het geslacht van een baby pas onthullen

in de dertigste week van de zwangerschap

deze twaalf ziekenhuizen liggen in wijken

met een grote populatie zuid-aziatische

immigranten’

Beeld rr

Van The Sun and Her Flowers waren er een maand na verschijnen een miljoen exemplaren verkocht. Dat Rupi Kaur een dichter met een boodschap is, werd in haar derde bundel pas echt duidelijk. In ‘Home Body’, of ‘Thuis in mezelf’ uit 2020, gaat het natuurlijk weer over de liefde, maar veel hoop in de ander is er niet meer. Daarvoor is de op uitbuiting en geldgewin gerichte kapitalistische wereld gewoon niet geschikt. Mensen gaan kapot aan hun job, net zoals haar vader dat deed aan de zijne, of ze schamen zich net zoals haar moeder voor hun nederige afkomst. Hoe kun je in een dergelijke wereld nog openstaan voor de ander zonder bedrogen te worden en in een depressie te ­belanden?

‘in een wereld die mijn lichaam

niet ziet als iets wat van mij is

is zelfbevrediging een daad

van zelfbehoud

als ik me vervreemd voel

maak ik contact met mijn kern

aanraking voor aanraking

kom ik weer tot mezelf

in het orgasme’

Grote poëzie schrijft Rupi Kaur niet, dat zal intussen wel duidelijk zijn, maar dat ze meer invloed heeft dan de intellectueel die 125 bundels verkoopt wellicht ook. En dat heeft ook zijn waarde. Wanneer een academicus zegt dat meisjes zich niet moeten laten doen door ­bullebakken of door de mode- en schoonheidsindustrie, valt hun boodschap vaak in dovemansoren. Het is pas wanneer Rupi Kaur het zegt dat het werkelijk wordt gehoord.

De boeken van Rupi Kaur verschijnen bij uitgeverij Orlando.