Kanye ‘Ye’ West in de clinch met Adidas na ‘White Lives Matter’-actie

“Na verschillende pogingen om de situatie privé op te lossen, hebben we beslist om de samenwerking te heroverwegen. Al blijven we het product gedurende die periode wel gezamenlijk managen”, verklaart Adidas over de samenwerking met Ye rond Yeezy. Het sportmerk verwijst daarbij niet naar de ‘White Lives Matter’-actie van Kanye West, maar de timing is opvallend en de verdere uitleg hint er ook duidelijk naar. “We erkennen dat alle succesvolle samenwerkingen hun basis vinden in wederzijds respect en gedeelde waarden.”

Kanye West stelde eerder deze week tijdens de Parijse modeweek zijn nieuwe YZY Season Nine-collectie voor. Hij droeg daarbij een shirt met op de voorkant een afbeelding van paus Johannes Paulus II. Op de achterzijde stond de tekst ‘White Lives Matter’. Aan zijn zijde verscheen ook de conservatieve youtuber en opiniemaker Candace Owens, die hetzelfde T-shirt droeg. Maar ook andere modellen droegen dezelfde outfit tijdens de show.

Kanye West op de show van YZY SZN 9 tijdens de modeweek in Parijs. Hij droeg een pull met aan de voorkant paus Johannes Paulus II het opschrift 'White Lives Matter' op de achterkant. Beeld Reporters / Splash

West verwees daarmee naar de Black Lives Matter-beweging die ontstond na de fel besproken vrijspraak van George Zimmerman in 2013 voor de dood van tiener Trayvon Martin op 26 februari 2012. De slogan is een aanklacht tegen racisme en politiegeweld. Dat West die slogan nu verbasterde, kreeg meteen veel kritiek. Acteur Jaden Smith, zoon van Will Smith, verliet meteen de zaal in Parijs na het zien. Gabriella Karefa-Johnson, moderedacteur bij Vogue, noemde de actie ‘hoogst onverantwoordelijk’. Waarop West haar belachelijk maakte voor zijn bijna achttien miljoen volgers op Instagram.

Aan Ye’s zijde verscheen ook de conservatieve youtuber en opiniemaker Candace Owens. Beeld rv

Ook op het nieuws van Adidas reageerde de rapper via Instagram. In de ondertussen gewiste post schreef hij ‘F**K ADIDAS I AM ADIDAS’. Hij beschuldigde de Duitse sportgigant er ook van zijn ontwerpen ‘verkracht en gestolen’ te hebben. Het is niet de eerste keer dat West zijn pijlen richt op Adidas. Dit voorjaar had hij Adidas er ook al eens van beschuldigd een schoen op de markt gebracht te hebben die in de lijn van zijn Yeezy’s gemaakt is.

Dat Adidas de samenwerking nu evalueert, is geen evidente stap. De deal met Kanye West is immers een van de meest succesvolle samenwerkingen ooit van Adidas. Zeker de Yeezy-sneakers zijn een grote hit. Hoewel ze tot enkele honderden euro’s kosten, zijn nieuwe Yeezy’s vaak binnen de kortste keren uitverkocht.